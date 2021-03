Snowboarder Höflich bei WM Siebter in der Halfpipe

Aspen (dpa) - Der Snowboarder André Höflich hat bei den Weltmeisterschaften in den USA Rang sieben in der Halfpipe belegt. Der 23-Jährige vom SC Kempten verpatzte nach einem guten Start seinen zweiten und dritten Durchgang und konnte seine Fähigkeiten in Aspen nicht zeigen wie zuvor erhofft.