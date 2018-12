Münster -

Preußen Münster, wie immer angetreten mit der zweiten Mannschaft, ist würdiger Champion. Die Verteidigung des Titels deutete sich schon in der Vorrunde an. Auch von einer kleine Schwächephase zu Beginn des Finaltags ließ sich das Team nicht stoppen in einem Turnier, eines Turniers, dessen Anziehungskraft ungebrochen ist. Der zweitbeste Zuschauerwert und so viele Tore wie noch nie (465) bestätigen da.