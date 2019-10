Der USC Münster II kommt in der 3. Liga immer besser in Schwung. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt bedeutete das 3:0 (26:24, 25:21, 25:23) gegen den TV Hörde den dritten Sieg in Serie. „Und der tut gut“, sagte Coach Axel Büring nach den 77 umkämpften Minuten.

Der Gast aus Dortmund mit der früheren USC-Meisterspielerin Tonya Slacanin-Williams als Trainerin sowie mit Alisha Ossowski – sie spielte bis zum Frühjahr am Berg Fidel – machte den Unabhängigen das Leben enorm schwer. Doch Münster um Kapitänin Lara Drölle stand in der Annahme „beeindruckend gut“ (Büring) und ließ sich auch von Hördes verzweifelten Aufbäumen nicht aus der Ruhe bringen. Das 22:23 nach dem 18:12 drehte der USC und sicherte sich endgültig die Punkte sechs bis acht.