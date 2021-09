Münster hat die Wahl: Welcher Kandidat oder welche Kandidatin zieht direkt in den Bundestag ein? Welche Partei bekommt in Münster die meisten Stimmen? Wissenswertes zur Bundestagswahl 2021 in Münster im Überblick.

Am 26. September haben die Menschen in Deutschland wieder die Wahl: Dann findet die Bundestagswahl 2021 statt.

ist ein zu vergeben. 14 und kämpfen bei den Wählerinnen und Wähler um Stimmen, um dieses Direktmandat zu erhalten. Die Kandidaten mit den größten Chancen auf das Direktmandat sind Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink (Grüne) und Landtagsabgeordneter Stefan Nacke (CDU).

Bis zur Bundestagswahl am 26. September versorgen wir Sie an dieser Stelle mit Wissenswertem zur Wahl in Münster. Am Wahlabend finden Sie in diesem Ticker zudem die Wahlergebnisse aus Münster sowie Reaktionen von Parteien und Kandidaten.