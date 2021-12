Die Bedeutung des BMI - wie wichtig ist er wirklich?

Was ist der BMI eigentlich?

Wer gerne wissen möchte, ob er möglicherweise ein Übergewicht hat, der bemüht einfach einen Rechner für den Body-Mass-Index (BMI), der online zur Verfügung steht. Mit dem Ergebnis wird gleich auch mitgeteilt, ob sich das Gewicht im Normalbereich befindet, ein Übergewicht oder sogar Adipositas vorliegt. Gerade im Rahmen von Adipositas wird häufig der BMI als Grundlage für eine Einschätzung genutzt. Umso wichtiger ist es, sich mit der Bedeutung auseinanderzusetzen. Im Prinzip handelt es sich um einen Wert, der eine Verbindung zwischen der Körpergröße im Quadrat und dem Körpergewicht darstellt. Dabei ist wichtig zu wissen, dass es sich ausschließlich um einen Richtwert handelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), sieht den BMI als einen Indikator dafür, ob sich das Gewicht im Normbereich bewegt. Dabei müssen aber mehrere Faktoren beachtet werden:

1. Alter

Bei Kindern und Jugendlichen spielt der BMI nur eine sehr untergeordnete Rolle. Da sich der Körper noch im Wachstum befindet, gibt es immer wieder Verschiebungen bei dem Verhältnis von Körpergröße und Gewicht. Ab einem Alter von 40 Jahren ändert sich dieses Verhältnis ebenfalls. Daher ist eine Anpassung der Richtwerte besonders wichtig.

2. Geschlecht

Grundsätzlich wird die Berechnung des BMI bei Männern und Frauen gleich angesetzt. Die Grenzen bei den Frauen sind jedoch etwas niedriger, da bei Männern von einer höheren Muskelmasse ausgegangen wird.

3. Erkrankungen

Teilweise kann das Gewicht durch Erkrankungen oder die Einnahme von Medikamenten beeinflusst werden. Daher ist es wichtig, immer die Person hinter dem BMI zu sehen.

Zusätzliche Werte für eine Einschätzung von Gewicht und Gesundheit

Der Body-Mass-Index gibt einen ersten Aufschluss darüber, wie das Verhältnis von Gewicht und Körpergröße ist. Es spielen aber noch viele weitere Werte eine Rolle, um eine umfassende Einschätzung erhalten zu können. Dazu gehört der Umfang von Bauch und Hüfte. Bauchfett gilt als besonders gefährlich und als ein Verursacher von Herz- und Kreislauf-Erkrankungen. Um hier aussagekräftige Werte zu erhalten, sollte der Umfang von der Taille sowie der Hüfte gemessen werden. Wichtig ist der Wert bei der Taille auf Höhe des Bauchnabels. Bei der Hüfte ist es optimal, wenn das Maßband um die breiteste Stelle gelegt wird.

Der Bauchumfang sollte bei Männern Werte von 95 cm nicht überschreiten, bei Frauen Werte von 80 cm. So ist sichergestellt, dass nicht zu viel Bauchfett vorhanden ist.

Interessant ist es ebenfalls, einen Blick auf den Körperfettanteil zu werfen. Inzwischen sind moderne Körperwaagen in der Lage, diesen Wert zu ermitteln und auf eine App zu schicken. Bis zu 35 % Körperfettanteil bei Frauen gelten noch als gesund, bei Männern wird empfohlen, diesen auf 25 % oder weniger zu reduzieren.

Ernährungsumstellung und Sport als Geheimnis eines gesunden Körpers

Das Gewicht ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung, ob man sich in einem gesunden Maß befindet. Es sagt aber nicht allein etwas über den Körper und die Gesundheit aus. So kann ein Mensch mit einer hohen Muskelmasse auch ein hohes Gewicht haben, dabei aber einen geringen Anteil an Körperfett. Der individuelle Blick auf jeden Menschen ist also wichtig.

Wer feststellt, dass der BMI und auch andere Werte auf ein Übergewicht hindeuten, der kann dem entgegenwirken. Dabei ist der Verzicht auf Diäten zu empfehlen, da diese immer nur kurzfristig Erfolge bieten, es aber schwer ist, dauerhaft ein gesundes Gewicht zu halten. Stattdessen sollte eine Kombination aus einer Ernährungsumstellung und viel Bewegung erfolgen.

Der erste Schritt ist es, sich mit dem eigenen Essverhalten zu beschäftigen und zu hinterfragen, welche ungesunden und hochkalorischen Lebensmittel im Alltag für eine Gewichtszunahme sorgen können. Das reicht von Süßigkeiten über Erfrischungsgetränke bis hin zu Wurst und Chips. Nachdem man sich einen Überblick verschafft hat, ist eine Umstellung der Ernährung deutlich leichter möglich. Teilweise kann es auch helfen, mit Abnehmshakes zu arbeiten.

Zusätzlich dazu ist es hilfreich, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Hier ist es nicht immer notwendig, umfassende Sporteinheiten zu machen und sich damit zu überfordern. Auch bei der Bewegung hilft es, einen Blick auf den Alltag zu werfen und mehr Spaziergänge, Treppensteigen und Fahrten mit dem Fahrrad einzubauen.

Innerhalb einiger Wochen wird sich dann auch eine erkennbare Veränderung beim BMI sowie bei dem Anteil an Körperfett und dem Umfang an Bauch und Hüfte zeigen. Sportarten mit einem hohen Kalorienverbrauch, wie Schwimmen, Joggen, Tanzen oder Klettern, unterstützen den Muskelaufbau und damit auch den Stoffwechsel.