4 Cyber-Risiken für Hotels im Jahr 2023 und wie man sie angeht

Weshalb sind Hotels mittlerweile bei Hackern so beliebt und wie können sie sich gegen Angriffe aus dem Internet schützen? Was sollten außerdem Hotelgäste beachten? Das sehen wir uns in diesem Artikel an.

Warum sind Hotels immer häufiger von Cyber-Angriffen betroffen?

Hotels jeder Größe, aber immer öfter kleinere Betriebe, sehen sich hinsichtlich Cyber-Attacken mit mehr und mehr Risiken konfrontiert. Welche sind das und warum sind Hotels bei Hackern beliebte Ziele?

Hotels speichern selbstverständlich eine Vielzahl von Kundendaten. Da wären insbesondere die Kreditkarteninformationen, die zum Bezahlen der Hotelzimmer hinterlegt werden, aber auch weitere persönliche Daten der Gäste. Gleichzeitig sind viele Hotels nicht ausreichend gegen Hacker-Angriffe geschützt.

Kriminelle sind sich dessen bewusst und schlagen immer häufiger zu:

1) Datendiebstahl

Sie stehlen Daten, um diese für Identitätsdiebstahl oder andere Missbräuche zu verwenden. Mit den Kreditkarteninformationen können sie Käufe über das Konto des bestohlenen Hotelgasts tätigen und mit persönlichen Daten wie Adressen nehmen sie nicht selten wohlhabende Gäste ins Ziel, um diesen auszurauben.

Ein beliebter Trick der Hacker ist, in der Nähe des Hotels ein frei zugängliches WLAN-Netzwerk mit dem Namen des Hotels und dem Zusatz „Gast“ oder ähnliches einzurichten. Loggen sich Gäste darin ein, werden sie sogleich zu Opfern.

2) Gäste ausspionieren

In einigen Fällen positionieren sich die Kriminellen geschickt in der Nähe der Rezeption, um Kreditkarteninformationen auszuspähen. Gibt es Gast für die Zahlung seine Daten ein, filmen oder fotografieren sie dies, klauen in einem unbeobachteten Moment die Karte und haben so alle nötigen Mittel, um das Konto des Betroffenen leerzuräumen. Gäste sollten demnach beim Check-In stets auf ihre Kreditkarte und das Hotelpersonal muss grundsätzlich auf verdächtige Personen achten.

3) Phishing

Phishing als Folge eines Datendiebstahls bedeutet, dass Hotelgäste E-Mails im Namen des Hotels erhalten mit Anhängen oder Links. Diese Nachrichten sehen äußerst echt aus und verlangen meist die Aktualisierung von Daten. Laden Sie diese herunter oder klicken auf die Links, wird beispielsweise ein Virus auf deren Gerät gespielt und Hacker können beginnen, sie auszuspionieren.

4) Erpressung

Mit einem Datendiebstahl gehen in vielen Fällen Erpressungen durch Cyber-Kriminelle einher. Sobald diese Zugriff auf das System des Hotels erlangt haben, sperren sie den Zugang zu Kundendaten. Dann verlangen Sie Geld vom Betreiber. Erst nach der Begleichung der geforderten Summe, erhält das Hotel den Systemzugriff zurück. Der Schaden bis zu diesem Zeitpunkt ist bereits immens.

Wie sollten sich Hotels schützen?

Um sich und ihre Kunden ausreichend zu schützen, müssen Hotels einige Maßnahmen ergreifen. Vor allem der Schutz der Systeme durch Firewalls und Anti-Virenprogramme ist dabei besonders relevant, um den Hackern den Erfolg von vorneherein zu verwehren. Zudem müssen jegliche Systeme immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Damit aber im Fall der Fälle eine schnelle Reaktion gewährleistet werden kann, sollte das Personal zudem präventiv geschult werden. Es sollte wissen, woran ein möglicher Angriff erkannt werden kann und ein gesundes Misstrauen bei plötzlichen Funktionsstörungen des PCs an den Tag legen. Sollte beispielsweise ein neues Programm installiert worden sein, der PC sich verselbstständigen oder irgendetwas nicht mehr wie gehabt funktionieren, sind das erste Warnhinweise für Schadsoftwares.

Kundendaten sollten außerdem doppelt gesichert werden, um bei einem Angriff auf das Hauptsystem weiterhin den Zugriff auf diese zu behalten und sich gegen Erpressung zu schützen. Eine Wiederherstellung von Daten muss jederzeit möglich sein. Und sollte bereits eine Attacke im Gange sein, bedarf es einer schnellen Sicherung aller Beweise sowie der Information der Polizei und der Versicherung. Zudem ist es nötig, diejenigen Kunden zu informieren, dessen Daten womöglich in die Hände der Angreifer geraten sind.

Damit der finanzielle Schaden nicht vollständig übernommen werden muss, gibt es heute außerdem „Cyber-Risk“-Versicherungen für Hotels, die im Nachgang eines Cyber-Angriffes einspringen.

Was ist für die Hotelgäste zu beachten?

Und welche Tipps sollten Hotelgäste beachten, um sich um Urlaub gegen Cyber-Risiken abzusichern? Sie sollten ganz besonders auf ihr Surf-Verhalten im Internet achten, falls sie sich beim Hotel-WLAN einloggen. Vor der Nutzung sollte stets geprüft werden, ob es sich tatsächlich um das Hotel-eigene WLAN handelt oder nicht.

Es muss zudem jedem bewusst sein, dass dieses Netzwerk nicht sicher sein kann. Die Alternative ist daher die Nutzung der mobilen Daten oder des NordVPN Bedrohungsschutz.

Dies gilt insbesondere für das Online-Banking oder andere sensible Daten, die über Smartphone oder Laptop eingetragen werden und bestenfalls nicht gestohlen werden sollten.

Fazit

Da Hotels mittlerweile zu einem beliebten Ziel von Cyber-Angreifern geworden sind, sollten die Betreiber bereits einige Maßnahmen ergreifen, um sich und die Gäste zu schützen. Aber auch die Hotelgäste selbst sollten im Umgang mit dem Internet auch im Urlaub stets vorsichtig sein.