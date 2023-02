5 clevere Spartipps für Münsteraner: So wird der Geldbeutel geschont

1. Stromfallen kennen – hier gibt es jede Menge Einsparpotenzial

Ein Leben ohne Strom ist für die moderne Zivilisation undenkbar. Wir laden unsere Handys auf, der Laptop braucht Strom und die Haushaltsgeräte ebenfalls. Dabei wird aber oft mehr Energie verbraucht als nötig. Wer beispielsweise abends den Fernseher nicht am Gerät, sondern nur über die Bedienung ausschaltet, versetzt ihn in den Stand-By-Modus. Bis zu 60 Prozent Energie kann eingespart werden, wie die nachfolgende Grafik eindeutig beweist:

Doch auch wenn rund ein Drittel des Stromverbrauchs auf Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte entfällt, gibt es noch mehr Kostenfallen. Sie lauern in der Küche, in Form älterer Geräte, die einen enormen Verbrauch mitbringen. Die Verbraucherzentrale hat einen Rechner entworfen, der sich mit der Amortisierung eines neuen Kühlschranks auseinandersetzt. Hier ist gut erkennbar, ob die alten Geräte zu viel Strom verbrauchen.

Noch mehr Lust auf Stromsparen? Mit diesen Tricks funktioniert es:

Neugeräte immer mit der bestmöglichen Energieeffizienzklasse kaufen.

Stromkosten durch Nutzung von Photovoltaik reduzieren.

Geräte vom Netz nehmen, wenn sie nicht benötigt werden.

Brötchen lieber auf dem Toaster rösten als im Backofen.

Stromanbieter wechseln – neue Anbieter oft deutlich günstiger.

2. Wasser marsch – wenn die Nebenkostenabrechnung zum Schock wird

Was hierzulande aus dem Hahn fließt, ist in anderen Ländern Mangelware. Wasser ist eine der wertvollsten Ressourcen der Welt, in Industrieländern wird sie aber oft verschwendet. Auch hierbei handelt es sich um eine Kostenfalle, die den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Das Wasser beim Zähneputzen abdrehen, lieber Duschen statt Baden – solche Tipps wusste schon die Großmutter. Aber gibt es womöglich noch weiteres Wassersparpotenzial, das oft unterschätzt wird?

Es fängt schon beim Toilettengang an. Zwischen fünf und zehn Mal geht jeder Hausbewohner am Tag zur Toilette. Im Anschluss folgt die große Spülung, literweise Wasser fließt in die Kanalisation. Oft hätte es eine geringere Menge getan, zum Beispiel beim „kleinen Geschäft“. Was die wenigsten Menschen wissen: Der Spülkasten lässt sich einstellen! Wer die Wassermenge auf ca. 10 Liter pro Spülgang reduziert, kann im Jahr bis zu 30 % Wasser einsparen. Noch günstiger wird es, wenn Regenwasser zur Nutzung freigegeben wird. Die Installation einer solchen Aufbereitungsanlage kostet Geld. Ist sie aber erst einmal vorhanden, lassen sich so bis zu 50 % Wasser jedes Jahr einsparen.

Und auch die Küche ist eine echte Wasserquelle. Geschirrspülen unter laufendem Wasser? Eine der teuersten Kostenfallen, die in der Küche auf Verbraucher warten. Da ist sogar die Spülmaschine effizienter, vorausgesetzt, sie wird immer voll gefüllt. Wer am Becken spült, sollte Wasser einlassen, das Geschirr spülen und dann kurz abbrausen. So können bis zu 30 Liter pro Spülgang gespart werden, was sich am Ende auf der Rechnung bemerkbar macht.

3. Wenn die Heizung heiß läuft – wie Heizkosten zur Kostenfalle werden

Jeder mag es gern angenehm warm in den eigenen vier Wänden, doch zu welchem Preis? Für viele Menschen ist ein kalter Winter ein großer Schock. Heizkosten steigen immer weiter, die Installation einer neuen Heizanlage kostet Geld. Doch ganz ohne zusätzliche Wärmedämmung und Installation von Solarthermie gibt es Sparmaßnahmen, die einen direkten Effekt mitbringen.

Ohne die Heizung zu wechseln ist es möglich, die Raumtemperatur zu verändern. Steht das Thermostat sehr hoch, geht unnötige Wärme verloren. Es hat sich gezeigt, dass schon ein Grad weniger ausreicht, um bis zu sechs Prozent Heizenergie zu sparen. Ein Grad macht sich in der Praxis fast nicht bemerkbar. Die meisten Wohnungen und Häuser sind ohnehin überheizt. Wir haben uns so an die behagliche Wärme Zuhause gewöhnt, dass ein Pulli im Wohnzimmer schon fast als „Frevel“ angesehen wird. Dabei haben Kuscheldecken und Fleecepullis sehr viele schöne Eigenschaften. Sie halten warm, sie reduzieren den Heizbedarf und sie schenken Geborgenheit. Die Heizung bietet aber noch weit mehr Potenzial. Im Zeitalter der Energiekrise ist es wichtig, Spartricks zu kennen.



Luft aus dem System lassen: Beim Einschalten gluckert die Heizung? Das ist ein Zeichen dafür, dass sich Luft ins System eingeschlichen hat. Infolgedessen wird der Heizkörper nicht mehr richtig heiß, die Kosten bleiben aber hoch. Mit einem Entlüftungsschlüssel kann jede Heizung im Handumdrehen entlüftet werden. Das Wasser kann sich anschließend wieder effizient verteilen und die Wärmeleistung wird verbessert.

Heizung ins Blickfeld setzen: Der Heizkörper ist nicht das schönste Teil des Raumes. Da ist der Wunsch verständlich, ihn hinter der Gardine oder dem Sofa zu verstecken. Keine gute Idee, denn dadurch verschlucken die Möbel wertvolle Wärme. Besser ist es, wenn die Heizung frei bleibt und die Wärme so optimal verteilt werden kann. Um einen Verlust durchs Fenster zu vermeiden, lohnen sich dicke und schwere Vorhänge. Sie halten die höheren Temperaturen im Raum und schützen die Kältebrücke.

Zeitschaltuhren nutzen: Wer von der Arbeit nach Hause kommt, möchte es schön warm haben. Morgens die Heizung hochdrehen kostet aber unnötiges Geld. Mit smarten Thermostaten ist es möglich, die Heizkörper bequem per App zu steuern. Eine halbe Stunde vor Feierabend kann die Wohnung geheizt werden, am Tag bleiben die Temperaturen niedrig.

Die Thermostateinstellung spielt bei der Heizkostenoptimierung eine wichtige Rolle. Foto: Pixabay.com

4. Geld sparen beim Essen – lecker und trotzdem günstig

Wohin fließt das meiste Geld? In die Fixkosten. Dazu gehören nicht nur Miete und Strom, sondern auch Ausgaben für Lebensmittel. Oft passiert es unbewusst, dass beim Einkauf mehr Geld ausgegeben wird als nötig. Ein Haushaltsbuch hilft dabei, die Ausgaben genau zu tracken und so die eigenen Fehlerquellen zu ermitteln.

Nicht nur bei der Zubereitung von Essen herrscht Sparpotenzial, es beginnt schon beim Einkaufen! Eine Faustregel besagt, dass niemand ohne Einkaufszettel oder mit leerem Magen in den Supermarkt gehen sollte. Fehlt der Zettel, landen unnötige Dinge im Wagen. Knurrt der Bauch und schreit nach Nahrung, wird deutlich mehr eingekauft als nötig. Einkaufstage sollten also geplant werden, um besonders effektiv und kostengünstig einzukaufen. Dabei helfen unter anderem folgende Tipps:

Obst und Gemüse lieber regional kaufen, türkische Supermärkte sind oft deutlich günstiger.

Nach einem festen Essensplan einkaufen.

An einem Tag Essen für zwei Tage zubereiten. Das spart Geld, Zeit und Kosten.

Werbeangebote und Flyer durchsuchen, die günstigsten Supermärkte ansteuern.

Lieber einmal Großeinkauf als mehrmals Kleineinkauf, das reduziert Spontankäufe.

Auch wenn Supermärkte praktisch sind, gibt es oft bessere Einkaufsquellen. Äpfel, Birnen und Gemüse kosten beim Hofladen auf dem Land nicht selten deutlich weniger und sind von besserer Qualität. Wenn im Supermarkt gekauft wird, sollten Angebote überprüft werden. Manchmal finden sich im Internet Sparcoupons, die zusätzlich zum reduzierten Preis genutzt werden können.

5. Außerhäusliche Ausgaben – sie sind oft unnötig

Der Kaffee beim Bäcker kostet 2,99 Euro, das belegte Brötchen dazu 4,99 Euro. Insgesamt schlägt der kleine Hunger am Morgen mit 7,98 Euro zu Buche und dann war das Frühstück noch nicht einmal besonders schmackhaft. Solche unnötigen Ausgaben sind die Achillesferse vieler Haushalte. Da bekommen die Kinder fünf Euro fürs Brötchen, die Eltern kaufen sich ihren Kaffee vor der Arbeit an der Ecke. Auch wenn die Münsteraner Bäcker wirklich köstliche Backwaren in der Auslage haben, sind sie nicht für jeden Tag geeignet.

Wer zu solchen Outdoor-Ausgaben neigt, profitiert vom guten, alten Sparschwein. Einfach einen Monat lang jeden Cent dort einwerfen, der sonst für das Frühstück außer Haus ausgegeben worden wäre. Am Ende des Monats zeigt sich dann, wie hoch die Summe eigentlich ist.

Ähnlich teuer wird es übrigens beim Mittagessen in der Kantine oder im Schnellrestaurant. Wer gern am Imbiss seine Currywurst snackt, belastet damit den Geldbeutel und die Gesundheit. Einfach selbst etwas kochen und am nächsten Tag mit ins Büro nehmen. Das muss keine zusätzliche Arbeit mitbringen, denn wer vorkocht hat bekanntlich mehr vom Leben. Die Extraportion für den nächsten Tag kostet weder zusätzlichen Strom noch Arbeit. Und schon wieder bleiben einige Euro übrig, die in die Haushaltskasse wandern können.

Fazit: Das Sparpotenzial sichtbar machen – so klingelt die Kasse

Wie viel Geld eigentlich unnötig ausgegeben wird, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Aber selbst bei jenen Haushalten, die auch am Ende des Monats noch flüssig sind, lohnt sich ein Überblick. Niemand möchte Geld für Dinge ausgeben, die eigentlich auch günstiger zu haben sind. Strom, Wasser, Heizung und natürlich Ausgaben für Lebensmittel und Co. bieten riesiges Sparpotenzial.

Das Fatale beim Geldausgeben ist, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, wohin die Barschaft fließt. Der erste Schritt zu mehr Geld auf dem Konto ist also das Haushaltsbuch. Im Zeitalter der modernen Technik braucht es dafür nicht Papier und Bleistift, per App lassen sich Ausgaben von überall tracken. Sind die Fehlerquellen erst gefunden, macht das Geldsparen sogar Spaß. Immerhin gibt es im wunderschönen Münster genug Orte, wo ein bisschen mehr Freizeitgeld sinnvoll ausgegeben werden kann. Und wenn es nur beim herrlichen Eis im Sommer ist!