Antiquitäten verkaufen – darauf kommt es laut den Experten an

In Krisenzeiten geht es ans Eingemachte. Glück im Unglück haben diejenigen, die bei finanziellen Engpässen über alte Gegenstände verfügen, die sich bei näherer Betrachtung als wertvoll entpuppen. In den Innenstädten öffnen immer mehr Ankäufer von Wertgegenständen ihre Pforte. Hinzu kommt der derzeitige Retro-Trend, der sich speziell mit Blick auf die Fernsehzeitung bemerkbar macht, und auch Vintage-Möbel treffen derzeit den Geschmack der Massen. Die Nachfrage ist also da und sollte genutzt werden.

Was können Personen tun, um ihr Antiquitäten möglichst lukrativ zu verkaufen?

Welche Gegenstände kommen für den Verkauf infrage?

Evergreens sind bei Antiquitäten Pendeluhren, Spieluhren, Truhen, Sekretäre und generell alle Möbel, die älter als 100 Jahre alt sind. Hinzu kommen Schmuck, Uhren, Vasen, Gläser, Besteck, Schaukästen (Dioramen), alte Münzen und Briefmarken. Bei Briefmarken ist zu beachten, dass die Philatelie längst nicht mehr solch ein Standing aufweist, wie dies in den 1990er-Jahren der Fall gewesen war. Bilder und Bücher gehen immer, solange das Alter stimmt und eine gewisse Originalität und Qualität vorhanden ist.

Besonders begehrt ist Antikglas, dessen bunte Zierde zahlreiche Anhänger aufweist und das meistens aus Materialien wie Kupfer, Nickel und Eisen gefertigt ist, aber auch Edelmetall wie Gold und Silber enthalten kann. Alte Schallplatten und Kassetten von Musikern können ebenfalls hohe Geldsummen abwerfen, wenn es sich um limitierte Ausgaben im Sinne der künstlichen Verknappung handelt. Dies gilt ebenso für andere Gegenstände wie Luxusuhren und Sammlermünzen.

Interessierte erhalten hier mehr Informationen zum Thema.

Die beliebtesten Epochen

Käufer von Antiquariaten sind in der Regel historisch interessierte Personen mit künstlerischen Ansprüchen, die sich in den einzelnen Epochen gut auskennen, sowie professionelle Händler, die diesen Personenkreis bedienen möchten.

Dabei sind die folgenden Epochen, die das kulturelle Leben Europas prägten, für Ankäufer außergewöhnlich interessant:

· Romanik: 11. bis 12. Jahrhundert

· Gotik: 12. bis 16. Jahrhundert

· Renaissance: 15. bis 16. Jahrhundert

· Manierismus: 16. Jahrhundert

· Barock: 17. Jahrhundert

· Rokoko: 1720 bis 1770

· Klassizismus: 1760 bis 1830

· Romantik: 1790 bis 1840

· Historismus: 1750 bis 1850

· Biedermeier: 1815 bis 1848

· Realismus: 1830 bis 1870

· Impressionismus: 1860 bis 1920

· Jugendstil: 1880 bis 1920

· Expressionismus: 1905 bis 1925

Wer sich bezüglich der Einordnung seiner Antiquitäten in die einzelnen Epochen unsicher ist, kann seine Sammlerstücke von Fachleuten schätzen lassen.

Welche Faktoren erhöhen den Wert?

Die mögliche Zuordnung in eine bedeutende Epoche Europas ist nur ein Teil, der den Wert der Antiquitäten bestimmt. Neben dem Alter der Sammlerstücke interessieren Käufer hauptsächlich die Hochwertigkeit der Materialien und eine Anfertigung per Hand in einer Werkstatt oder Manufaktur.

Da der Wert von Gegenständen im Auge des Betrachters liegt, ist das Maß an Kunstfertigkeit und Originalität ebenfalls nicht zu vernachlässigen, wenngleich diesen Faktoren eine gewisse Subjektivität nicht abzusprechen ist. Hier hilft bei der Wertermittlung weiter, dass man sich möglichst viele Meinungen einholt und bei den Dienstleistern für die Wertermittlung von Antiquitäten vor allem auf Fachkenntnis und Markterfahrung achtet sowie darauf, dass diese neutral sind und keine Kaufabsicht haben.

Wo können Antiquitäten verkauft werden?

Händler und Auktionshäuser sind auf den Ankauf und Weiterverkauf von Antiquitäten ausgerichtet. Um sich nicht übervorteilen zu lassen, sollte vor dem Besuch eine unabhängige Wertermittlung von einem Experten vorgenommen werden. Dies gilt auch deshalb, weil viele Antiquitätenjäger aktiv sind, die es aus Profitgründen darauf angelegt haben, unbedarfte Kunden übers Ohr zu hauen.

Darüber hinaus gibt es mit Blick auf die Kategorie der Antiquitäten zahlreiche Spezialhändler. So kauft der Goldankäufer Gold, der Antiquar alte Bücher und der Philatelist Briefmarken. Eine hohe Chance auf den Verkauf bieten Trödelmärkte, die in allen Städten regelmäßig veranstaltet werden, sowie Verkaufsplattformen im Internet wie eBay. Die Erlöse halten sich hier allerdings in Grenzen, sodass Auktionshäuser und Händler erste Wahl sein sollten.