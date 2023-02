Arbeiten in Kärnten: Diese Chancen haben Deutsche in Österreich

Sind Sie auf der Suche nach einer einzigartigen Arbeitserfahrung in Europa? Dann sollten Sie Kärnten in Betracht ziehen! Dieses Bundesland im Süden von Österreich mit seiner atemberaubenden Landschaft und seinen Seen bietet eine Fülle von Jobchancen.

Sie können nicht nur inmitten einer der atemberaubendsten Gegenden Europas arbeiten, sondern haben auch Zugang zu zahlreichen kulturellen Aktivitäten wie Museen und jahrhundertealten Schlössern. Und mit Deutschland als Nachbarland hat jeder Deutsche, der in Kärnten lebt, es besonders einfach, da der Geschäftsverkehr zwischen den beiden Ländern sehr aktiv ist.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkeiten – von Arbeitsmöglichkeiten bis hin zu den Vorteilen für Fachkräfte, die sich hier ansiedeln wollen.

Leben und Arbeiten: Welche Regeln gelten für Deutsche?

EU-Bürger haben das Privileg, sich bis zu drei Monate in Österreich aufhalten zu können, ohne sich anmelden zu müssen. Beabsichtigen Sie jedoch, länger zu bleiben, müssen sie sich bei ihrer Gemeinde anmelden und einen Nachweis über ihre finanziellen Mittel erbringen.

Das bedeutet, dass sie ein Dokument wie einen Kontoauszug oder ein Schreiben ihres Jobs in Kärnten vorlegen müssen, in dem ihre Zahlungsfähigkeit oder ihr Arbeitsvertrag bestätigt werden. Wird die Anmeldung nicht innerhalb der ersten drei Tage nach dem Einzug in eine neue Wohnung vorgenommen, hat dies rechtliche Konsequenzen.

Reisende, die sich in Österreich niederlassen und dort arbeiten möchten, sollten sich daher vor ihrer Ankunft mit diesen Regeln und Vorschriften vertraut machen, damit sie später nicht unvorbereitet getroffen werden.

So sieht der Arbeitsmarkt in Kärnten aus

Der Kärntner Arbeitsmarkt zeigt vielversprechende Anzeichen für Wachstum und Jobchancen. Laut Arbeitsmarktservice geht die Zahl der Arbeitslosen seit Ende 2021 kontinuierlich zurück. Mit Ende 2022 ist die Arbeitslosenquote in Kärnten auf 5,7 Prozent gesunken - ein Rückgang um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wer in Kärnten einen Job sucht, hat gute Karten. Trotz des Rückgangs der Arbeitslosigkeit gibt es mehr offene Stellen als Arbeitskräfte.

Kärnten ist eine attraktive Region für Unternehmen. Das Gastgewerbe und der Tourismus florieren und haben sich zu einer tragenden Säule der Kärntner Wirtschaft entwickelt. Aber nicht nur das: Auch Forschung, Energieerzeugung und Elektrotechnik sind wachsende Beschäftigungsfelder.

Ferner bieten das Baugewerbe, das Transportwesen und die Güterproduktion weitere großartige Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen, die in der Region Arbeit suchen. Mit diesen vielfältigen Branchen ist Kärnten ein großartiger Ort, um einen Arbeitsplatz zu finden.

Fachkräftemangel bietet großes Potenzial für Deutsche

Österreich sieht sich mit einem immer stärker werdenden Fachkräftemangel konfrontiert. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer Österreich hat mehr als die Hälfte der Unternehmen Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden, weil es an qualifiziertem Personal mangelt.

Besonders akut ist dieses Problem im Ingenieurwesen und im IT-Sektor, wo die Unternehmen über Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen berichten, die ein hohes Maß an technischem Wissen und Erfahrung erfordern.

Verschärft wird das Problem durch den demografischen Wandel, da weniger junge Menschen ins Berufsleben eintreten und viele ältere Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen. Darüber hinaus müssen sich österreichische Arbeitgeber auf die Ansprüche der jüngeren Generationen an Arbeitszufriedenheit und Work-Life-Balance umstellen.

Um diesem Problem zu begegnen, hat Österreich eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, wie z. B. Lehrlingsprogramme, finanzielle Anreize für die Einstellung ausländischer Talente und die Einführung von dualen Ausbildungssystemen, die praktische Ausbildung mit akademischem Lernen verbinden.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt der Fachkräftemangel eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.

Arbeitssuche im Ausland: Diese Möglichkeiten gibt es

Die Arbeitssuche im Ausland ist dank der Möglichkeiten des Internets wesentlich einfacher geworden. Durch den Zugang zu einem globalen Netzwerk von Arbeitssuchenden haben Arbeitgeber weitaus größere Möglichkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte außerhalb ihres lokalen Umfelds zu finden. Darüber hinaus können Personalvermittler soziale Netzwerke und spezielle Plattformen nutzen, um weltweit gezielte Rekrutierungsaktivitäten durchzuführen.

Arbeitssuchende können die Vorteile der schnellen und bequemen Online-Suche nutzen, die es ihnen ermöglicht, verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten an unterschiedlichen geografischen Standorten zu vergleichen. Auf diese Weise ist die Stellensuche, die früher mühsame Reisen erforderte, heute für jeden, der über einen Internetanschluss verfügt, nur noch ein paar Klicks entfernt.

Fazit

Wenn Sie als Deutscher in Österreich Arbeit suchen, ist Kärnten eine gute Option. Angesichts des Fachkräftemangels gibt es viele Möglichkeiten für Deutsche, eine Beschäftigung zu finden. Der Arbeitsmarkt sieht vielversprechend aus, und die Regeln für die Arbeit in Österreich sind für Deutsche vorteilhaft. Wenn Sie also einen Umzug nach Österreich in Erwägung ziehen, sollten Sie sich unbedingt Kärnten ansehen!