ADAC ruft Autofahrer zum Sparen auf

Die Spritpreise haben leicht nachgegeben. Imbundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter SuperE10 1,954 Euro, wie der ADAC mitteilte. Das waren 2,1Cent weniger als vor einer Woche. Diesel verbilligte sich um 0,8 Centauf 2,019 Euro.

Die Kraftstoffe bewegen sich damit in etwa in der Mitte zwischenihren extremen Allzeithochs im März und dem Stand vor Beginn desUkraine-Kriegs. Im Vergleich zum April des vergangenen Jahres ergibtsich dennoch ein kräftiger Anstieg von 71 Cent bei Diesel und knapp49 Cent bei Super E10.

Energieimporte aus Russland reduzieren

Angesichts des Ukraine-Kriegs hat der ADAC nun seine Mitglieder zumSpritsparen aufgerufen. Sie sollten prüfen, ob sie auf einzelneFahrten mit dem Auto verzichten könnten und spritsparend fahren,heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Text derPräsidiumsmitglieder Christian Reinicke und Gerhard Hillebrand. Erist der Auftakt einer Kampagne, die der Verkehrsclub über seineeigenen Kanäle spielen will.

Ziel ist es, die Abhängigkeit Deutschlands von russischenEnergieimporten zu reduzieren. Dazu könne jeder Einzelne einenBeitrag leisten. Zudem hätte eine sinkende Nachfrage sicherlich auchdämpfende Auswirkungen auf die Spritpreise - auch wenn Reinicke undHillebrand diesen Aspekt nicht ansprechen.

In dem offenen Brief an die rund 21 Millionen Mitglieder des ADACheißt es unter anderem: «Wer einen guten Zugang zu Angeboten desöffentlichen Verkehrs hat, sollte diese verstärkt nutzen. Auch mitdem Rad oder zu Fuß lassen sich manche Wege zurücklegen.» Zudem rufensie die Menschen auf, spritsparend zu fahren: «Dabei spielt dieGeschwindigkeit eine große Rolle. Wichtig ist aber auchvorausschauendes und gleichmäßiges Fahren.» Dadurch lasse sich derVerbrauch um bis zu 20 Prozent senken.

In einer Umfrage des Verkehrsclubs unter gut 1000 Autofahrern ab 18Jahren, die an mindestens 10 Tagen im Monat selbst fahren, sagteknapp die Hälfte, im Vergleich zu vor einigen Monaten gelegentlichauf Fahrten zu verzichten, um Energie und Kosten zu sparen. 60Prozent sagten zudem, es sei ihnen gelungen, durch spritsparendeFahrweise ihren Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.