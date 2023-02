Alles, was man über den Idiotentest (MPU) wissen muss

Hier sind alle wichtigen Informationen über die notwendige medizinisch-psychologische Untersuchung zum Rückerlangen des Führerscheins und wie man sich am besten darauf vorbereitet.

Was ist die MPU?

In Deutschland wird die medizinisch-psychologische Untersuchung durchgeführt, um die Fähigkeit einer Person zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeugs festzustellen. Dieser Test hat von vielen den unangenehmen Spitznamen Idiotentest erhalten, obwohl die offizielle Bezeichnung Begutachtung der Fahreignung lautet.

Der Hauptzweck der Untersuchung besteht darin, die Kompetenz und das Wissen einer Person in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit zu bewerten. Die Ergebnisse dieses Beurteilungsprozesses entscheiden darüber, ob sie für das Fahren auf öffentlichen Straßen in Deutschland geeignet sind oder nicht.

➔ Die Prüfung wird häufig gerichtlich beantragt, wenn Fahrer durch gefährliche Verhaltensweisen wie Alkohol am Steuer negativ aufgefallen sind. Wird befürchtet, dass eine Person die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigt, wird ihr die Fahrerlaubnis entzogen und eine MPU wird angeordnet.

Wenn man sich über die Situation im Klaren ist und sicherstellt, dass alle Vorbereitungen getroffen wurden – etwa ein Vorbereitungskurs MPU – erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Führerschein zurückbekommt. Deshalb sollte man sich im Vorhinein gut über die Inhalte und den Ablauf einer MPU informieren.

Welches Verhalten führt zu einer verpflichtenden MPU?

Zu den Verhaltensweisen, die zu einer obligatorischen MPU führen können, gehören:

● Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss,

● Geschwindigkeitsübertretungen,

● Missachtung von Ampeln und Verkehrsschildern sowie

● aggressives oder rücksichtsloses Fahren.

Weitere Verhaltensweisen, die als gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer angesehen werden, können ebenfalls zu einer MPU-Anforderung führen. Dazu gehören:

● das Telefonieren mit einem Mobiltelefon während der Fahrt,

● das Missachten von Vorfahrtsregeln an Kreuzungen,

● das unregelmäßige Wechseln der Fahrspur,

● dichtes Auffahren und

● das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

Außerdem kann jeder Versuch, vom Unfallort zu fliehen, eine MPU-Anfrage erforderlich machen.

Mehrfache Verstöße gegen Verkehrsvorschriften innerhalb eines kurzen Zeitraums oder die Verurteilung wegen bestimmter Straftaten können ebenfalls eine medizinische Begutachtung nach sich ziehen.

➔ Bei einer Straftat, bei der eine hohe Impulsivität und Gewaltbereitschaft gezeigt wurde, wird häufig auch eine MPU angeordnet, auch wenn diese nicht mit dem Straßenverkehr zusammengehangen hat.

Weiterhin können geistige oder körperliche Mängel dazu führen, dass eine Person eine MPU durchführen muss, bevor sie einen Führerschein erhalten kann.

Ablauf einer MPU

Eine Person, die den Führerschein wiedererlangen möchte, muss bei der Führerscheinstelle einen Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis stellen.

➔ Wurde gesetzlich noch keine MPU vorgegeben, prüft diese Stelle nun, ob eine MPU zu absolvieren ist.

Ist das der Fall, kann sich der Betroffene selbst eine geeignete amtliche Begutachtungsstelle für Fahreignung aussuchen.

➔ Die Führerscheinstelle gibt Empfehlungen, falls man nicht sicher ist, wo man solche Institute findet.

Die MPU ist ein umfassender Bewertungsprozess, der eine physische und psychologische Untersuchung des Antragstellers beinhaltet.

➔ Ziel ist es, den aktuellen Gesundheitszustand des Bewerbers sowie seine allgemeine Eignung für ein sicheres und verantwortungsbewusstes Fahren zu beurteilen.

Die Bewertung umfasst:

● Medizinische Tests wie

➔ Sehtests,

➔ Koordinationstests und

➔ Nüchternheitsprüfungen

● Psychologische Tests wie

➔ kognitive Tests und

➔ Persönlichkeitsbeurteilungen

● Interviewfragen zu Themen wie

➔ Drogenmissbrauch,

➔ psychische Gesundheit,

➔ Fahrverhalten und

➔ Lebensgewohnheiten

Die Ergebnisse des Gutachtens werden dann von einem Sachverständigenausschuss bewertet, um festzustellen, ob der Antragsteller wieder fahrtüchtig ist oder ob vor der Wiederzulassung zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen.

➔ Um ein erfolgreiches MPU-Gutachten zu erhalten, muss der Betroffene gezeigt haben, dass er seine eigenen Probleme und die Faktoren, die zu ihnen geführt haben, erkannt und verstanden hat. Außerdem muss er sinnvolle Änderungen in seinem Verhalten vorgenommen haben, um die Möglichkeit eines Rückfalls zu vermindern.

Der Gutachter muss davon überzeugt sein, dass diese Verhaltensänderungen nachhaltig sind und wirklich eine Änderung der Einstellung oder der Lebensgewohnheiten widerspiegeln.

➔ Es reicht nicht aus, nur einige vorübergehende Anpassungen vorzunehmen. Der Prüfling muss sich wirklich dazu verpflichten, seinen Lebensstil und seine Einstellung dauerhaft zu ändern, damit ein positives Bewertungsergebnis erteilt werden kann.

Wie viel kostet eine MPU?

Die Kosten für ein MPU-Gutachten können erheblich sein und werden durch die betroffene Person gezahlt.

➔ Im Allgemeinen liegen die Kosten für ein MPU-Gutachten zwischen 350 und 750 Euro, je nach Art des benötigten Gutachtens.

So sind Gutachten für Punkte oder Straftaten in der Regel günstiger als Alkohol-, Drogentests oder Kombinationsgutachten (z. B. Alkohol oder Drogen plus Punkte oder Drogen plus Alkohol).

➔ Bei diesen fallen zusätzlich zu der eigentlichen MPU Laboruntersuchungen an. Diese kosten für Haaranalysen in der Regel zwischen 200 und 300 Euro und Urintests ab 100 Euro pro Untersuchung.

Da jede Begutachtungsstelle ihre Kosten selbst festlegt, sollte man die Kosten im Vorhinein bei den verfügbaren Stellen erfragen.

Vorbereitung auf die MPU

Rund 45 % aller MPU-Prüflinge fallen durch. Um die Erfolgschancen bei der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) zu verbessern, ist es wichtig, so früh wie möglich mit der Vorbereitung zu beginnen.

➔ Es gibt zahlreiche Kurse, die eine umfassende Ausbildung bieten und bei richtiger Durchführung oft ein erfolgreiches Abschneiden garantieren.

➔ Ob allein oder in Betreuung, es ist wichtig, Verkehrsregeln und Reaktionstests zu üben, um sich mit den Anforderungen der MPU besser vertraut zu machen.

➔ Wenn Sie sich im Vorfeld mit dem Ablauf vertraut machen, kann dies überdies dazu beitragen, den Stress am Tag der Prüfung zu reduzieren, was insgesamt zu besseren Ergebnissen führt.

Die Vorbereitung auf die MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, da sie möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft einer Person haben kann. Es ist wichtig, dass man sich vor der Prüfung gründlich vorbereitet und informiert.

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

● die Teilnahme an Informationsabenden

oder

● Gespräche mit einem Verkehrspsychologen

sowie

● die Teilnahme an Gruppenkursen

oder

● Selbstlernprogramme, die speziell auf die Vorbereitung auf die MPU zugeschnitten sind.

Manche dieser vorbereitenden Kurse können dazu genutzt werden, die Sperrfrist zu verkürzen, bevor man eine MPU ablegen darf.

➔ Welche Maßnahmen dafür anerkannt werden, unterscheiden sich in jedem Bundesland. Dienstleistungen wie der ADAC-Vertragsanwalt helfen dabei, geeignete regionale Angebote zu finden.

Viele dieser Kurse dienen zudem nicht nur dazu, die MPU bestehen zu können. Insbesondere wenn man aufgrund von Drogen- oder Alkoholdelikten den Führerschein verloren hat, kann man einen Gruppenkurs belegen, der auch für die persönliche Entwicklung bei der Bewältigung einer Sucht hilft.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die medizinisch-psychologische Untersuchung dazu dient, festzustellen, ob eine Person in der Lage ist, sicher Auto zu fahren. Sie ist notwendig, wenn man die Fahrerlaubnis aus verschiedenen Gründen verloren hat und sie nun wiedererlangen möchte. Dabei reicht es nicht aus, vorübergehende und kleine Änderungen vorzunehmen, um den Führerschein wiederzuerlangen. Daher sollte sich jeder, der eine MPU durchführen lassen muss, ernsthaft bemühen, seine Einstellung und seinen Lebensstil zu ändern.

Wer Rat und Anleitung sucht, kann einen Vorbereitungskurs für die MPU besuchen. Die richtige Vorbereitung hilft dabei, die Fahrerlaubnis sicher wiederzuerhalten und Kosten für wiederholte Prüfungsversuche zu sparen.