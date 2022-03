Führerschein verloren: Was nun?

Der Führerscheinentzug kommt teils schneller, als einem lieb ist. Seit der Neuauflage des Bußgeldkatalogs reichen schon kleinere Vergehen aus. Doch mit dem reinen Entzug ist es oft nicht getan. Denn nicht immer lässt sich der ›Lappen‹ so schnell zurückfordern. Manchmal sind weitere Maßnahmen notwendig, die dem Fahrer die Tauglichkeit bescheinigen. Aber wie geht das in diesem Fall vonstatten?

Welche Schritte sind erforderlich?

Wird der Führerschein nur einmal für wenige Wochen eingezogen, so sind die weiteren Schritte meist nicht notwendig. Wer also einmal zu schnell fuhr und in den ›bösen‹ Bereich kam, der erhält den Führerschein meist ohne weitere Anforderungen zurück. Anders sieht es bei wiederholten Auffälligkeiten und auch bei Alkohol und schwerwiegenden Straßenverkehrsvergehen aus. Die MPU, auch als Idiotentest bekannt, kann nun angeordnet werden. Aber was bedeutet das?

- Vorbereitung – wird eine MPU angeordnet, so ist die richtige Vorbereitung unbedingt notwendig. Immerhin kommen durch die MPU schon Kosten auf den Fahrer zu, wird diese nicht bestanden, gibt es auch den Führerschein nicht zurück. Aus diesem Grund lassen sich heute Dienste zur Unterstützung zur MPU-Vorbereitung nutzen. Wichtig ist, bei der Auswahl des Anbieters für die MPU-Schulung unbedingt auf die Seriosität zu achten. Es gibt leider etliche Anbieter, die mit der Not des Kunden spielen und eine Vorbereitung bieten, die zwar viel Geld kostet, aber nicht zum Erfolg führt.

- Worauf achten? – letztendlich kommt es bei der MPU natürlich auf den Grund des Führerscheinentzugs an. Wer nur zu schnell gefahren ist, der muss letztendlich glaubhaft machen, aus dem Fehler gelernt zu haben. Anders verhält es sich rund um Drogen und Alkohol. Nun ist auch medizinisch zu beweisen, dass keine weiteren Drogen oder kein weiterer Alkohol konsumiert wurde. Achtung: Gerade bei Drogentests spielt die Zeitdauer eine tragende Rolle. Je nach Prüfverfahren kann auch ein mehrere Wochen zurückliegender Konsum weiterhin nachgewiesen werden.

Natürlich ist die MPU nicht immer notwendig. Wer nur aufgrund seiner Punkte den Führerschein für einen oder zwei Monate verliert, der braucht nicht zum medizinisch-psychologischen Test. Dennoch empfiehlt es sich, sich auch in diesem Fall mit dem Fehlverhalten auseinanderzusetzen. Sich wiederholende Vergehen führen stets zu längeren Führerscheinpausen und schließlich auch zur MPU. Diese Kosten lassen sich sparen, wenn es sich wirklich um ein einmaliges Vergehen handelt.

Was führt zum Führerscheinverlust?

Dem Führerscheinverlust gehen grundsätzlich ernste Gründe voraus. Der Verlust muss behördlich oder gerichtlich angeordnet werden. Wer sich in der Situation befindet, ist immer gut beraten, einen Fachanwalt für Verkehrsrecht hinzuzuziehen. Teilweise kann dieser den Verlust wenigstens abschwächen. Aber wann geht der Führerschein verloren? Einige Beispiele:

- Alkohol und Drogen - werden die Grenzwerte deutlich überschritten, ist der Führerschein weg. Das gilt insbesondere bei wiederholten Auffälligkeiten. Es gilt meist, dass Drogeneinfluss am Steuer härter bestraft wird als Alkohol. Aber: Wer unter Drogen oder Alkohol einen Unfall verursacht, der wird beinahe immer mit dem Führerscheinentzug bestraft.

- Rotlichtverstoß - über die rote Ampel zu fahren, ist kein Kavaliersdelikt. Mitunter sind nicht nur Strafen wie der Führerscheinentzug möglich, auch Freiheitsstrafen sind mühelos möglich.

- Geschwindigkeitsdelikte - einen Monat Fahrverbot gibt es bereits, wenn innerorts mehr als 21 Stundenkilometer und außerorts 26 Stundenkilometer zu schnell gefahren wird. Ab einer Überschreitung von 70 Stundenkilometer drohen drei Monate ohne Führerschein. Wer mehrmals auffällt, dem kann die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen werden.

- Fahrerflucht - nur die Dauer des Führerscheinentzugs ist fraglich, denn weg ist er in jedem Fall. Wer sich gar von einer Unfallstelle entfernt, obwohl eine verletzte Person offensichtlich war, der wird zugleich strafrechtlich verfolgt.

- Punkte - ab sieben Punkten in Flensburg droht stets der Führerscheinentzug.

Es gibt zwei Varianten des Führerscheinentzugs. Wird er dauerhaft entzogen, so muss der Fahrer den Führerschein bei der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt X abgeben und darf ihn dort wieder abholen, wenn die Frist vorüber ist. Bei einem vorläufigen Fahrverbot wird der Führerschein gleich vor Ort eingezogen. Dies ist meist bei Trunkenheitsfahrten der Fall.

Fazit – es besser nicht darauf ankommen lassen

Flensburg warnt Führerscheininhaber, wenn der Punktestand so hoch ist, dass künftig ein Fahrverbot droht. Grundsätzlich ist es immer ratsam, es gar nicht darauf ankommen zu lassen, denn spätestens wenn die MPU angeordnet wird, wird es für den Fahrer schwierig und teuer. Die Vorbereitungskurse kosten schnell einen vierstelligen Betrag und wenn die MPU letztendlich nicht bestanden wird, ist dem Fahrer auch nicht geholfen. Gerade bei Drogen und Alkohol sind die Hürden für die MPU hoch, denn es muss nachgewiesen werden, dass der Fahrer keine Substanzen mehr zu sich nimmt.