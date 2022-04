Hingucker und Sicherheitsgarant: Alles zur Alufelge

Die Felge im Wandel der Zeit

Bereits 1924 setzte der französische Automobilfabrikant Ettore Bugatti die Leichtmetallfelge um. Dabei stammte die Konstruktion nicht aus seiner Feder: Der Rennwagendesigner Harry A. Miller patentierte vier Jahre zuvor die Idee. Da ihm allerdings die nötigen Mittel zur Umsetzung fehlten, nahm sich Bugatti ihrer an – und landete einen Erfolg. Noch im Erfindungsjahr fand das erste Leichtmetallrad im Großen Preis von Frankreich, dem Grand Prix de France, seinen Einsatz. Das Rennen erwies sich zwar als Niederlage, doch die Felge bewies ihre Standhaftigkeit.



Das damalige Rad bestand aus drei Einzelteilen: einer achtgliedrigen Speiche, einer Bremstrommel und einem Felgenkranz. Alle Teile wurden aus dem Leichtmetall Aluminium gegossen und anschließend zusammengesetzt. In den Folgejahren entwickelten andere Hersteller die Felge weiter und brachten immer außergewöhnlichere Modelle auf den Markt. Heute hat sich die Alufelge mit ihren positiven Eigenschaften erfolgreich im alltäglichen Fahrgebrauch etabliert.

Das zeichnet die Alufelge aus

Der Gebrauch von Alufelgen wirkt sich positiv auf die Fahrleistung aus. Das liegt an der Beschaffenheit des Leichtmetalls: Zum einen ist der Wagen aufgrund des geringen Eigengewichts der Felge deutlich leichter, was sich in der Performance bemerkbar macht. Im Vergleich zur Stahlfelge garantieren Alufelgen einen geringeren Benzinverbrauch und eine erhöhte Beschleunigung. Zum anderen erfährt auch der Fahrkomfort eine Verbesserung, da die leichteren Pendants über eine stärkere Abfederung verfügen. Extrem holpriges Abrollen beim An- oder Abfahren entsteht meist bei schweren Felgen mit weniger Abfangleistung. Nebenbei verringern die Leichtmetallräder zudem den Verschleiß der Bremsscheiben. Die bis zu fünfmal höhere Wärmeleistung von Aluminium sorgt hier für eine konstante Kühlung und beugt somit Überhitzungen vor.

Die Alufelge macht stilvolle Veredelungen möglich

Neben ihrem praktischen Nutzen dienen Alufelgen vor allem auch der Optik. Die Flexibilität und Formbarkeit des Leichtmetalls machen vielfältige Designs möglich. Gerade bei Autoliebhabern, die besonderen Wert auf das Aussehen ihres Wagens legen, werden die leichten Felgen größtenteils den schweren vorgezogen. Alufelgen sind in den unterschiedlichsten Formen erhältlich; ihr Design kann dabei von sportlich über robust bis zu filigran variieren. Auch in der Farbe sind sie wandelbar, da sie mit einer Vielzahl an Lackfarben veredelt werden können – entweder manuell oder direkt ab Werk. Viele Autohersteller bieten zudem einzigartige Modelle an, mit denen sich die Felgen optisch aufwerten lassen und das Aussehen des Wagens zusätzlich veredelt werden kann.

Zusammenfassung

Die Alufelge begeistert bereits seit 1924 und hat sich fest im Autobau etabliert. Aufgrund ihrer flexiblen und leichten Beschaffenheit steigert sie die Performance des Fahrzeuges und beugt effektiv Verschleißerscheinungen vor. Das Besondere: Durch ihr vielfältiges Design wertet sie jeden Wagen auf und ist deshalb ein beliebtes Veredelungsstück. Im Allgemeinen hat die Alufelge zwar eine geringere Haltbarkeit als die Stahlfelge, doch mit der richtigen Pflege und Reinigung verspricht auch sie Langlebigkeit.