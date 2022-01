Kfz-Versicherung: Darauf sollte man achten

Worauf sollte demnach beim Abschluss der KFZ-Versicherung geachtet werden?



Hohe Schadensummen abschließen



Die gesetzlichen Mindestleistungen für die Schadensummen betragen dabei 7.5 Millionen Euro für Personenschäden. Für Sachschäden sowie Vermögensschäden jedoch nur 1 Million Euro.

Gerade im Fall von schweren Unfällen werden diese Summen dabei sehr schnell ausgereizt, sodass der Unfallverursacher die restlichen Summen allein zu tragen hat. Demnach endet dies häufig im vollständigen finanziellen Ruin.

Daher ist es ratsam, dass die abgedeckten Mindestsummen deutlich heraufgesetzt werden. Preislich gesehen macht dies nur einen Unterschied von wenigen Euro im Jahr aus, sodass es ohnehin empfohlen ist, die nur wenig teureren Tarife zu wählen.

Empfohlen werden dabei Schadensummen von 100 Millionen Euro. In diesem Fall muss man auch vor schweren Unfällen keine Angst haben. Es handelt sich dabei quasi um eine Art zusätzlicher Sicherheit für den Fahrer, dass auch schwere Unfälle nicht den Verlust der eigenen finanziellen Stabilität mit sich bringen.



Den Rabatt-Joker mit abschließen



Bei den ohnehin teils sehr teuren Kaskoversicherungen, aber auch der reinen Haftpflichtversicherung ist es so, dass ein Unfall mit einem Verlust von Schadenfreiheitsrabatten einhergeht. In diesem Fall wird der Versicherte in eine schlechtere Tarifstufe herabgesetzt, was bedeutet, er zahlt höhere Prämien.

Es gibt allerdings sogenannte Joker für die Schadenfreiheitsrabatte. In der Regel hat der Versicherte dabei einmal jährlich die Chance einen Joker zu nutzen. In diesem Fall wird der Unfall oder Schaden, der eingetreten ist, nicht in die Berechnung der persönlichen Schadenfreiheitsrabatte mit einbezogen. Dies kann sich dann in einem Vorteil der Versicherungsprämie auswirken.

Die Rabatt Joker kosten jedoch einen Aufpreis von bis zu 15 Prozent auf die eigentliche Versicherungsprämie.



Zusätzlicher Schutz nicht nur gegen Haarwild



In den Teilkaskoversicherungen sind dabei häufig nur Zusammenstöße mit Haarwild enthalten. Unter Haarwild werden dabei beispielsweise Rehe sowie Wildschweine verstanden. Allerdings geschehen oft auch Zusammenstöße mit Pferden, Schafen oder sonstigen Tieren wie Hunden und Katzen. Unfälle, die auf Zusammenstöße mit Tieren zurückzuführen sind, und die nicht unter Haarwild fallen, sind jedoch vom Versicherungsschutz ausgeschlossen und werden von der Versicherung nicht übernommen.

Werden also in dem Vertrag auch andere Tiere mit aufgenommen, macht dies nicht allzu viel Beitragsunterschied aus, kann aber im Ernstfall eine große Schadenssumme ersparen.



Besonderheiten bei Leasing- sowie Finanzierungsverträgen



Im Falle von einem geleasten Fahrzeug oder einem Finanzierungsvertrag, sollte genauestens auf die Vertragsbestandteile geachtet werden. Die Händler schreiben nämlich oft für eine bestimmte Zeit eine Werkstattbindung vor. In diesem Fall ist der Leasing- oder Finanzierungsnehmer dazu verpflichtet im Falle eines Schadens den Wagen in einer Vertragswerkstatt reparieren zu lassen.

Schreibt die eigene Autoversicherung jedoch gleichzeitig ebenfalls eine Werkstattbindung vor, kann diese Kollision zu starken Problemen bei der Übernahme der Kosten führen.

Die Werkstattbindung bei der Autoversicherung spart zwar viel Geld, muss aber unter Umständen abgewählt werden, damit man nicht gegen die Vertragsinhalte des Autohändlers verstößt.