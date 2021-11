Kraftfahrzeugkennzeichen: Was muss man beachten?

Da das Kfz-Kennzeichen von den Kfz-Zulassungsstellen zugelassen werden muss, gilt es bei dem Kennzeichen einiges zu beachten. Dazu gehört nicht nur, welche Art von Nummernschild benötigt wird, sondern auch der Aufbau an sich. Selbst die Maße sind genormt und dürfen nicht von den Vorgaben abweichen. Autofahrer, die sich an einen zuverlässigen Schildermacher oder Online-Dienst wenden, profitieren davon, dass sich die Profis in diesem Bereich daran halten.

Die Farbe des Kennzeichens ist nicht frei wählbar



Wie an den meisten Fahrzeugen zu beobachten ist, gelten beim Kennzeichen besondere Regeln. So sind die Unterscheidungszeichen und die Erkennungsnummer auf weißem Grund abgedruckt. Die Beschriftung an sich ist schwarz, wie auch der Rand, der um das Nummernschild herum verläuft. Die Farbe Schwarz kann keinesfalls beliebig ausgetauscht werden: Denn Kennzeichen in Rot oder Grün unterliegen anderen gesetzlichen Vorgaben und dürfen nur im Einzelfall gewählt werden.



Was muss man noch beachten?



Wer sein Kennzeichen bestellen möchte, achtet idealerweise darauf, dass es sich dabei um genormte Schilder handelt. Beispielsweise kann es sich dabei um Kennzeichen in Carbon handeln, die bereits seit 2018 deutschlandweit zulässig sind. Kennzeichen in Carbon sind 3D Kennzeichen, die mittels Wassertransferdruck veredelt werden. Für solche Nummernschilder wie auch alle anderen Modelle gilt es, Folgendes zu beachten:

- Das Kennzeichenschild darf nicht spiegeln.

- Zusätzliche Abdeckungen aus Glas, Folie oder Ähnlichem sind nicht erlaubt.

- Das Nummernschild muss reflektieren.

- Auf der Vorderseite müssen das Prüf- und Überwachungszeichen erkennbar sein, wie auch die zugehörigen Registernummern.



Diese strikten Vorgaben müssen in jedem Fall beachtet werden, da die Nummernschilder andernfalls nicht zugelassen werden. Auch im Nachhinein sollten sie beispielsweise nicht mit Folie überzogen werden, da sie spätestens bei der Hauptuntersuchung als nicht zulässig eingestuft werden.

Übrigens: Selbst, wenn das Kennzeichen genormt ist und allen gängigen Regulierungen entspricht, sollte es regelmäßig überprüft werden. Damit es im Straßenverkehr erkennbar bleibt, darf es weder übermäßig verschmutzt noch verdeckt sein.



Auch wichtig: Die richtigen Maße des Nummernschilds



Neben dem richtigen Aussehen der Kennzeichen ist es wichtig, dass sie in den vorgeschriebenen Maßen vorliegen. Folgende Vorschriften gelten für die Abmessung eines Kfz-Kennzeichens:



- Kraftfahrzeugkennzeichen: Unterschieden wird zwischen einzeiligen und zweizeiligen Kennzeichen. Bei einzeiligen Nummernschildern beträgt die Höhe 110 Millimeter und die maximale Breite 520 Millimeter. Für Zweizeiler hingegen liegt das Größtmaß der Breite bei 340 Millimetern und eine Höhe von 200 Millimetern. Wichtig: Für zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge hingegen ist die Breite auf 280 Millimeter beschränkt.

- Kraftradkennzeichen: Die Höhe muss 200 Millimeter betragen, während sie eine Breite von mindestens 180 Millimetern und höchstens 220 Millimetern vorweisen dürfen. Für verkleinerte zweizeilige Kennzeichen gilt hingegen eine maximale Höhe von 130 Millimetern und eine maximale Breite von 255 Millimetern.



Wichtig: Ob ein einzeiliges oder zweizeiliges Kennzeichen infrage kommt, wird in Paragraf 10 Absatz 6 Nummer 3 in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung definiert. Nur wenn die vorgeschriebenen Kriterien vorliegen, darf auf ein solches Nummernschild zurückgegriffen werden.



Auf die richtige Anbringung achten



Liegen die passenden Nummernschilder vor, müssen sie vorschriftsmäßig am Fahrzeug angebracht werden. Das bedeutet, sie müssen sowohl an der Vorder- als auch der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden. Beim Anbringen ist darauf zu achten, dass sie stabil montiert sind und nicht abfallen können. Bei einachsigen Zugmaschinen reicht es aus, das Nummernschild an der Vorderseite zu befestigen. Anhänger und Krafträder hingegen benötigen lediglich an der Rückseite ein Kennzeichen.



Auf diese Weise können ebenfalls Wunschkennzeichen gewählt werden, solange auch diese auf den zulässigen Kennzeichen basieren. Allerdings besteht lediglich der Anspruch auf die Zuteilung eines Kennzeichens, nicht auf die gewünschte Auswahl an Buchstaben und Ziffern.