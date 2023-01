Leasing von Gebrauchtwagen: Für wen lohnt es sich besonders?

Lohnt sich Gebrauchtwagen Leasing auch für Privatleute?

Das Leasing ist insbesondere für Unternehmen und Selbstständige sehr interessant. Da sie die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen können, profitieren sie entsprechend von dem Steuervorteil. Eine sehr gute Alternative ist das Gebrauchtwagen-Leasing vor allem für kleine Unternehmen, die eher über geringe finanzielle Mittel verfügen, da hier die Raten aufgrund der geringeren Preise niedriger sind. Ebenso ist das Gebrauchtwagen-Leasing für Freiberufler oder Selbständige im Ein-Mann-Betrieb aus diesem Grund sehr interessant.

Allerdings wird das Leasen von gebrauchten Fahrzeugen auch für Privatleute immer interessanter. In der jüngeren Vergangenheit ist das Angebot für gebrauchte Leasingfahrzeuge stetig gewachsen. Das hat auf der einen Seite zu einer größeren Konkurrenz gesorgt, auf der anderen für attraktive Konditionen.

Voraussetzungen für das Gebrauchtwagen-Leasing

Beim Gebrauchtwagen Leasing handelt es sich um ein Finanzierungsgeschäft. Entsprechend spielt hier die Kreditwürdigkeit eine wichtige Rolle. Wer also als Privatkunde einen Gebrauchtwagen leasen möchte, der muss über ein festes monatliches Einkommen verfügen. Wenn Unternehmen sich für ein Gebrauchtwagen-Leasing entscheiden, müssen sie eine betriebswirtschaftliche Auswertung einreichen.

Falls ein Leasing-Geschäft abgelehnt wird, können hier zum Beispiel Bürgen oder eine Kaution dafür sorgen, dass das Geschäft dennoch zustande kommt. Für Banken gilt ein Leasingvertrag aber wie eine Verschuldung. Wer also weitere Ratenkredite benötigt, sollte wissen, dass sich das entsprechend auf die Bonität auswirkt.

Lohnt sich das Gebrauchtwagen-Leasing?

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das steht immer in der Abhängigkeit vom angebotenen Auto sowie von den persönlichen Anforderungen, die man an ein Fahrzeug hat. Grundsätzlich ist es unerlässlich, zuvor immer die möglichen Vor- und Nachteile abzuwägen.

Vorteile

Sowohl die Anzahlung als auch die Raten fallen in der Regel deutlich geringer aus, als es beim Neuwagen Leasing der Fall ist. Aufgrund der festen Raten und der vereinbarten Fahrleistungen ist die Planbarkeit sehr hoch. Bei den angebotenen Fahrzeugen handelt es sich immer um Autos, die geprüft sind und die sich in einem guten Zustand befinden. Es ist auch möglich, sehr junge Fahrzeuge zu leasen, wie zum Beispiel Jahreswagen.

Nachteile

Beim Leasing, egal ob es sich um einen Neuwagen oder um einen Gebrauchtwagen handelt, bleibt der Leasinggeber Eigentümer des Autos. Darüber hinaus sind Leasingverträge unkündbar. Grundsätzlich ist es zwar möglich, die Verträge auf andere zu übertragen, aber das ist schon beim Neuwagen Leasing nicht ganz einfach. Hinzu kommt auch noch, dass der Wartungs- und Reparaturaufwand bei Gebrauchtwagen höher ausfallen kann als geplant. Damit hat der Leasingnehmer ein höheres finanzielles Risiko.

Leasing-Angebote für Gebrauchtwagen

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen bieten die Autohersteller selbst das Leasing an, zum anderen gibt es Leasing Spezialisten. Und es gibt zudem auch einige Autohäuser, die das Gebrauchtwagen-Leasing anbieten. Es ist immer empfehlenswert, die Konditionen über einen Gebrauchtwagen-Leasing-Rechner zu vergleichen. Bei den Angeboten des Gebrauchtwagen-Leasings verhält es sich so, dass sich die Konditionen ständig verändern. Diese Angebote hängen immer davon ab, welche Modelle der Händler gerade anbieten kann. Es passiert zum Beispiel immer wieder, dass eine ganze Dienstwagen-Flotte zurückgegeben wird, in einem solchen Fall können die Angebote recht günstig ausfallen.

Der Leasingvertrag

Im ersten Schritt muss der persönliche finanzielle Spielraum kalkuliert werden. Sowohl die Anzahlung muss gewährleistet sein, als auch die folgenden monatlichen Raten müssen bezahlt werden können. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Vertragslaufzeit für Gebrauchtwagen Leasing oft 2, 3 oder sogar 4 Jahre beträgt. Auch die Kosten für die Steuer und die Vollkaskoversicherung müssen eingeplant werden. Zusätzlich muss eine Reserve für Reparaturen und Wartung eingeplant werden.

Im zweiten Schritt besucht man Online-Portale von Herstellern, Leasing-Anbietern, Autohäusern und Mietwagenanbietern. Es ist immer empfehlenswert, zwei oder drei Modelle in die engere Wahl zu nehmen. Die ausgewählten Modelle sollte man dann auf Wartungskosten und Pannenanfälligkeit prüfen. Im dritten Schritt werden dann die Konditionen der ausgewählten Fahrzeuge verglichen. Am leichtesten geht das, indem man einen Gebrauchtwagen-Leasing-Rechner zu Hilfe nimmt. Außerdem sollte man auch immer beim Hersteller des Fahrzeugs direkt anfragen, denn dort finden sich viele Angebote gebrauchter Pkw, die man leasen kann.

Richtig rechnen

Im vierten Schritt ist es ratsam, die Angebote mit unterschiedlichen Laufzeiten auszurechnen, dazu können auch Ratgeber genutzt werden. Beim Gebrauchtwagen Leasing sollte man aber wegen des Risikos der Reparaturanfälligkeit besser kürzere Laufzeiten wählen. Wer sich für ein Angebot ohne Anzahlung entscheidet, muss entsprechend höhere monatliche Raten einkalkulieren.

Im fünften Schritt sollte man sich noch einmal auf die Regelungen für das Ende der Laufzeit konzentrieren. Für gewöhnlich ist es sinnvoller, am Ende der Laufzeit das Leasing zu beenden. Möglich ist es aber auch, den Vertrag zu verlängern oder den Wagen am Ende der Laufzeit zu kaufen. Wichtig ist aber immer, dass das Fahrzeug im vereinbarten Zustand und mit der vereinbarten Kilometerleistung abgegeben werden muss. Im sechsten Schritt wird dann der Vertrag für das ausgewählte Fahrzeug abgeschlossen.