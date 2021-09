Opel präsentiert neuen Astra als Hoffnungsträger

Die sechste Generation des Opel Astra wird nun erstmals mit einem Hybrid-Antrieb angeboten und soll von Anfang 2022 an ausgeliefert werden.

Der Autobauer Opel hat sein neues Kompaktmodell Astra als Hoffnungsträger für das Stammwerk Rüsselsheim präsentiert. Die sechste Generation des Kadett-Nachfolgers ist seit 1991 in bislang rund 15 Millionen Exemplaren verkauft worden.

Unter der Regie des Stellantis-Konzerns wird der Astra nun auch erstmals mit einem Hybrid-Antrieb aus Verbrenner- und Elektromotor angeboten. Eine voll elektrische Version soll ab 2023 folgen, kündigte der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz an. Der Astra wird aktuell allein in Rüsselsheim gebaut und ist ab Oktober bestellbar. An der Veranstaltung nahm auch Fußballtrainer und Markenbotschafter Jürgen Klopp teil.