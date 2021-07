Parken auf dem Flughafen – So wird‘s gemacht!

Das Flugzeug ist heute mit Abstand das schnellste Verkehrsmittel der Welt. Auf rund 1.000 km/h schafft es ein durchschnittlicher Linienflieger. Ein Düsenjet ist noch einmal doppelt so schnell. Die Flughäfen sind im Zeitalter der Globalisierung gut vernetzt. Sogar im ländlichen Münsterland ist der Flughafen zwischen Münster und Osnabrück gut erreichbar, sodass auch der Münsterländer schnell mit dem Auto am Flughafen angekommen ist.

Wie soll denn da geparkt werden?

Doch Flughäfen sind pulsierende Verkehrszentren, in denen ständiger Hochbetrieb herrscht. Am größten deutschen Flughafen in Deutschland, in Frankfurt am Main, wurden 70,5 Millionen Passagiere abgefertigt, bevor die Corona-Pandemie den Flugverkehr weitgehend lahmlegte. Auch in Berlin wird ständig geflogen, sodass das Langzeit Parken am Flughafen Berlin den Fahrer vor gewisse Ungewissheiten zu stellen scheint. Für den, der noch keine Flugerfahrungen gesammelt hat, ist es unvorstellbar, wie an Flughäfen das Parkproblem gelöst wird.

Aufgrund der extremen Frequenz des Flugverkehrs scheint ein Parkplatz in Flughafennähe utopisch zu sein, zumal die Flughäfen meistens weit weg vom Stadtzentrum und auch vom Bahnnetz errichtet wurden. Außerdem lässt niemand gerne für mehrere Wochen sein Auto unbewacht stehen, Dieben, Vandalen und den Launen des Wetters ausgesetzt. Schnee, Frost, Regen, Wind, UV-Strahlen der Sonne und ein bedenklicher Hitzestau, der für Wochen auf die Apparatur drücken kann, das sind wenig verheißungsvolle Aussichten.

Moderne Dienstleistungen sind die Lösung

Doch das Parkproblem ist heute an Flughäfen gut gelöst, sodass weitgehend ein reibungsloser Flugverkehr garantiert werden kann. Schließlich leben wir heute in einer fortgeschrittenen Dienstleistungsgesellschaft, sodass bereits Formate entwickelt wurden und sich bewährt haben, die den Autofahrer von seinen Sorgen rund ums Auto am Flughafen erlösen konnten.



Seit Jahrzehnten ist das Shuttle-Parking die klassische Parklösung für den Flughafen. Eher neu ist die Methode des Valet-Parkings, die weitere Vorteile bietet. In diesem Vergleich stellen wir diese beiden beliebten Parksysteme am Flughafen vor, sodass Sie als Autofahrer entscheiden können, welche Sie davon für Ihren bevorstehenden Flug nutzen werden:

Das Shuttle-Parking

Das Shuttle-Parking war eine Reaktion auf die Tatsache, dass es praktisch unmöglich ist, in Flughafennähe einen Parkplatz zu finden, an dem sicheres Langzeitparken möglich ist. Bei diesem Geschäftsmodell haben sich die Dienstleister mit ihren Standorten an den Flughafen-Parkplätzen oder anderen Parkhäusern angesiedelt. Von diesen Parkplätzen aus verkehren Shuttle-Busse direkt zum Flughafen. Vor der Ankunft reicht eine kurze Nachricht an den Dienstleister aus, sodass der Shuttle-Bus den Urlauber schon erwartet, damit es wieder vom Flugzeug zurück zum Parkplatz gehen kann.

Das Valet-Parking

Beim Valet-Parking handelt es sich um einen Parkservice, der in den USA gang und gäbe ist und neben Flughäfen auch an Hotels und Restaurants angewandt wird. In Europa hat der Parkdienst sich erst in den letzten Jahren verbreitet. Hier sind die Dienstleister in der Nähe des Terminals stationiert, sodass die Fahrt mit dem Shuttle-Bus entfallen kann und es direkt zum Einchecken geht. Möglich wird dies deshalb, weil der Anbieter das Einparken übernimmt. Nach Ankunft auf dem Flughafengelände findet zu diesem Zweck die Übergabe von Auto und Autoschlüssel statt.

Bei diesem Anlass werden wichtige Daten zum Wagen wie der Kilometerstand, die Tankfüllung und eine Mängelliste notiert und das Auto gegebenenfalls noch einmal fotografiert. Dies dient der eigenen Sicherheit, um einem Missbrauch am Wagen vorzubeugen, da der Fahrer während seines Urlaubs nun einmal nicht sehen kann, was in der Zwischenzeit mit ihm angestellt wird. Der Dienstleister verpflichtet sich, den Wagen am vereinbarten Parkplatz abzustellen und ihn bei Ankunft wieder zurück zum Flughafen zu fahren, damit dieser dann vom Besitzer in Empfang genommen wird. Auch für diesen Ablauf reicht eine kurze Mitteilung aus.

Fazit: Welches System ist besser?

Beide Methoden sind für den angestrebten Zweck höchst praktikabel und einander weitgehend ebenbürtig. Für das Shuttle-Parking sprechen der günstigere Preis und die Sicherheit über das eigene Auto. Beim Valet-Parking ist es vor allem die Zeitersparnis, die den Ablauf für Autofahrer so attraktiv macht. Ein Anbietervergleich ist beim Valet-Parking besonders mit Blick auf die Seriosität wichtig, um sicherzugehen, dass mit dem wertvollen Wagen zwischenzeitlich nicht Schindluder getrieben wird.