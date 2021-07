Reifen online kaufen? Dafür gibt es gute Gründe!

Warum lohnt sich der Onlinekauf?

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, warum sich der Onlinekauf von Reifen wirklich lohnt. Ganz vorn steht natürlich das Einsparpotenzial. Denn gute Onlineanbieter vergleichen die Preise für Sie und bieten Ihnen so immer das beste Angebot. Ein weiterer Vorteil ist die große Auswahl. Denn wenn Sie sich für Reifen aus der Werkstatt entscheiden, ist das Angebot fast immer begrenzt. Online hingegen können Sie auf hunderte Marken zurückgreifen, und zwar für Motorräder, Quads, Kraftfahrzeuge und vieles mehr.



Der Onlinehändler hat selbst einen Vorteil. Er kann, anders als viele niedergelassene Werkstätte, größere Menge Reifen günstig einkaufen. Dieser Preisvorteil geht für Sie als Käufer weiter. Auch die Befürchtung, dass der Onlinehandel in Sachen Qualität Einbußen mitbringt, ist falsch. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, denn auch online erhalten Sie Reifen von hochwertigen Marken, die natürlich in gewohnt guter Qualität geliefert werden.

Montageservice erspart den Besuch in der Hauswerkstatt

Wenn Sie es sich selbst nicht zutrauen, die neu gekauften Reifen aufzuziehen, müssen Sie nicht verzweifeln. In vielen Fällen bieten Onlinehändler einen Montageservice an. Sie arbeiten zusammen mit Partnerwerkstätten, die die Installation der neuen Reifen für Sie übernehmen. Sie haben keine zusätzliche Arbeit und können dennoch vom günstigen Angebot des Onlinehändlers profitieren. Verzichten Sie bitte nicht auf den Reifenwechsel, weil Ihnen die stationären Angebote zu teuer sind. Spätestens wenn Sie im Sommer auf der Autobahn stehen, bei 40 Grad Hitze, brauchen Sie solide Reifen, die für Ihre Sicherheit sorgen.



Denn eines haben die meisten niedergelassenen Werkstätte gemeinsam. Wenn Sie sich hier für das Rundum-Paket anmelden, den Reifenwechsel inklusive der Beschaffung Ihrer Reifen, lassen sich die Mechaniker diesen Service teuer bezahlen. Wenn Sie hingegen auf die Auswahl im Netz setzen und Ihre Reifen dann in einer Partnerwerkstatt aufziehen lassen, sparen Sie und genießen trotzdem den Rundum-Service.

Keine Angst vorm Onlinekauf

Eine Statistik beweist, dass Sommerreifen mit Abstand die am häufigsten gekauften Reifen sind. Auch diese sind natürlich online erhältlich. Der Reifenkauf im Internet ist nicht schwierig und sollte bei Ihnen keine Furcht auslösen. Viele Menschen haben Angst davor, sich für die falschen Reifen zu entscheiden und sie am Ende nicht nutzen zu können.



Ein Blick auf den Fahrzeugschein Ihres Wagens hilft Ihnen bereits weiter. Sie können die passende Reifenhöhe- und Größe entnehmen und diese dann auf der Website des Händlers eingeben. Wenn die Reifen im Einkaufswagen sind, müssen Sie nur noch Ihre Lieferadresse eingeben und, je nach Onlineshop, auswählen, ob Sie die Partnerwerkstatt zur Montage aufsuchen möchten.



Nun dauert es in der Regel zwischen 48 – 72 Stunden, bis Ihre neuen Reifen bei Ihnen ankommen und Sie die Montage vornehmen können oder sie vornehmen lassen. Und Sie können sich freuen, denn Sie haben mit dem Onlinekauf ganz sicher Kosten gespart, die Sie nun in weitere Autoteile investieren können oder in den nächsten Urlaub mit der Familie.