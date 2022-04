Suzuki frischt kompaktes SUV auf

Suzuki hat seinen kompakten Geländewagen überarbeitet. Der Konkurrent von Autos wie VW T-Cross und Opel Mokka kommt in diesen Tagen ab 29 290 Euro in den Handel. Dabei ändern sich allerdings nicht nur Auftritt, Ambiente und Ausstattung, sondern auch der Name: Der Vorsatz SX4 wird nun gestrichen und der 4,30 Meter lange Wagen nur noch als S-Cross verkauft, teilte der Hersteller mit.

Von außen zu erkennen ist das Update an einem komplett neuen Design, das robuster daherkommt und die Nähe zum Geländewagen betonen will.

Innen bekommt der Fünftürer mit dem 430 Liter großen Kofferraum vor allem ein modernisiertes Cockpit mit größerem Infotainment-Bildschirm. Dieser rückt zudem weiter nach oben und will nun mit einer animierten 360-Grad-Darstellung das Rangieren erleichtern. Außerdem bauen die Japaner nun einen Tempomaten ein, der automatisch den Abstand hält.

Unter der Haube muss der Fortschritt allerdings noch ein wenig warten: Zum Verkaufsstart gibt es nur den bereits bekannten 1,4-Liter-Benziner mit 95 kW/129 PS und 235 Nm, den ein 48 Volt-System zum Mild-Hybrid macht.

Kombinierbar mit Schalt- oder Automatikgetriebe, Front oder Allradantrieb erreicht er bis zu 195 km/h und ist im besten Fall mit 5,3 Litern zufrieden. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 120 g/km. Sparsamer und zugleich stärker soll ein neuer Voll-Hybrid-Antrieb werden, den Suzuki für das zweite Halbjahr ankündigt.