Tankrabatt läuft aus: Es wird wieder teurer

Wie teuer wird der Sprit? Mit dem Ende des sogenannten Tankrabatts dürften die Preise nun zum Monatsende deutlich steigen. Doch an manchen Zapfsäulen könnte auch danach noch ein Schnäppchen zu machen sein.

Zum 1. September läuft der sogenannte Tankrabatt aus. Die Spritpreise steigen wieder an.

Wie schlimm wird es? Viele Autofahrer in Deutschland dürften am Donnerstag (1. September) einen bangen Blick auf die Preistafeln der Tankstellen werfen. Mit dem Ende des sogenannten Tankrabatts droht ein heftiger Anstieg der Literpreise für Benzin und Diesel.

Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) erwartet ein deutliches Plus in den frühen Morgenstunden des 1. Septembers. «Ich gehe davon aus, dass wir da zunächst einen großen Preisaufschlag sehen», sagte der Verbandsvorsitzende Duraid El Obeid der Deutschen Presse-Agentur. «Im Tagesverlauf und in den kommenden Tagen wird das dann aber sicher wieder etwas abschmelzen, wenn Wettbewerbseffekte einsetzen.»

Der sogenannte Tankrabatt ist eigentlich kein Rabatt, sondern eine Senkung der Energiesteuern auf Kraftstoffe auf das in der EU zulässige Mindestmaß. Ab dem 1. September gelten für Benzin und Diesel nun wieder die alten Steuersätze. Inklusive Mehrwertsteuer steigt der Preis für Superbenzin der Sorte E10 damit um 35 Cent pro Liter, für Diesel werden pro Liter 17 Cent mehr fällig.

Die niedrigeren Steuersätze galten auch für Tankstellenbetreiber - einige dürften am Donnerstag also noch günstig gekauften Sprit vorrätig haben, den sie auch entsprechend günstiger abgeben können. El Obeid geht jedoch von eher leeren Tanks aus.

Auch der ADAC rechnet mit einem deutlichen Preisaufschlag, wenn auch nicht überall gleichermaßen und nicht im vollen Umfang der Steuersenkung. Nach Angaben des Automobilclubs sind die Spritpreise schon in den vergangenen zwei Wochen deutlich gestiegen, nach langem Sinkflug und kurzer Stagnation in den Wochen zuvor. «Die Mineralölwirtschaft hat sich bereits wieder ein Preispolster verschafft», sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand.

Eine Verlängerung des Tankrabatts fordert der ADAC aber nicht, im Gegenteil. «In Zeiten knapper Kraftstoffe und des Anlasses zum Spritsparen wäre das das falsche Signal», sagte Hillebrand. Autofahrer und vor allem Berufspendler sollten auf anderem Wege entlastet werden, etwa durch eine Erhöhung der Entfernungspauschale.