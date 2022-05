Toyota GR86 startet ab 33 990 Euro

Im Juli bringt Toyota die zweite Generation des Sportwagens GR86 an den Start. Das Modell wird künftig vom eigenen Motorsportteam Gazoo Racing verantwortet und deshalb als GR86 verkauft. Die Preise beginnen laut Hersteller bei 33 990 Euro.

Dafür gibt es einen äußerlich nur marginal veränderten Zweitürer, der sich allen Techniktrends versagt und besonders klassischen Fahrspaß bieten will. So sind die digitalen Instrumente im Cockpit des 2+2-Sitzers der einzige Tribut an die Generation iPhone.

E-Motoren nur für Spiegel oder Fenster

Die Elektrifizierung endet bei den Motoren für Spiegel oder Fenster. Den Antrieb übernimmt stattdessen wie bisher ein Vierzylinder-Boxermotor von Kooperationspartner Subaru. Die Maschine legt beim Generationswechsel an Hubraum und Leistung deutlich zu.

Künftig 2,4 statt 2,0 Liter groß, leistet sie nun 172 kW/235 PS und geht mit bis zu 250 Newtonmetern Drehmoment zu Werke. Damit gelingt der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 deutlich schneller und wird nun laut Hersteller in bestenfalls 6,3 Sekunden absolviert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 226 km/h. Wer statt der sechsstufigen Handschaltung die Automatik bestellt, braucht 6,9 Sekunden und muss sich mit 216 km/h begnügen.

Das Karriereende ist schon am Horizont zu sehen

Den Verbrauch gibt Toyota für beide Versionen mit 8,8 Litern pro 100 Kilometer an (CO2-Ausstoß: 198 bis 200 g/km.) Nachdem Nissan den neuen Z und Subaru das GR86-Schwestermodell BRX gar nicht mehr in Europa anbieten, ist der Toyota das letzte Sportcoupé in dieser Preisklasse. Und auch dessen Karriere ist laut Hersteller nur von kurzer Dauer - schon in zwei Jahren will Toyota das Coupé wieder vom Markt nehmen.