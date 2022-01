Wie wirkt sich Corona auf den Autoverkauf und Autokauf aus?

Dennoch zeigen diese Maßnahmen laut dem Bundesinnenministerium Erfolge im Kampf gegen den Virus. Eine weitere wichtige Maßnahme gegen die Eindämmung ist den Kontakt zwischen Menschen zu verringern. Dies führt aber automatisch zu Einbußen in der Wirtschaft. Mitunter stark betroffen davon ist die Automobilbranche. Doch nicht alle sind Verlierer in der für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Industriesparte.

Absatzzahlen von Neuwagen sinken – Impfkampagnen sollen helfen

Die großen Automobilkonzerne Porsche, BMW und Mercedes haben sich hinter die Impfkampagnen der Bundesregierung und der Länder gestellt, um dem größten wirtschaftlich Einbruch in der Branche seit dem 2. Weltkrieg entgegenzutreten. Nicht nur unter den Mitarbeitern wird die Werbetrommel für eine oder mehrere Impfungen kräftig gerührt. Die Unternehmen nutzen die Pandemie sogar für ein Update ihrer Markenclaims. Das Münchener Automobilunternehmen BMW macht aus „Freude am Fahren“ kurzerhand „Freude am Impfen“. Zu finden ist dieser Spruch und andere von deutschen Automobilmarken in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona. Damit stellt sich die Sparte zusammen mit der Regierung gegen Impfverweigerer. Ihr ist bewusst geworden, dass die Absagen von Messen und Ausstellungen aufgrund von steigenden Indizwerten nur zu ihrem eigenen Nachteil sein kann. Wichtige Automobilmessen wie der Genfer Autosalon oder der Auto-Salon Brüssel wurden schon für das Jahr 2022 ersatzlos gestrichen.

Ohne die neusten Modelle in Autohäusern oder auf Messen einem breiten Publikum medienwirksam vorstellen zu können, brechen die Absätze ein. Kurze und längere Lockdowns verhindern, dass die potenziellen Kunden ihr Geld in neue Autos investieren. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Kunden auf die Dauer mit einem Einkommensverzicht rechnen muss, da die Wirtschaft ins Trudeln kommt. Hatte sich die deutsche Wirtschaft nach dem ersten Lockdown zwar besser erholt, als zuerst von den Experten vorausgesagt, schlug ihr der Wind aber vor der 3. Und 4. Welle von einer anderen Seite entgegen. Es kam zu Lieferengpässen. Und damit standen auch die Produktionshallen still oder liefen auf Sparflamme.

Die steigenden Corona-Zahlen führten ebenfalls dazu, dass das gesamte Umfeld der Autobauer teilweise lahmgelegt wurde. Weder arbeiteten die wichtigen Zulieferer noch war jemand in den Behörden zu erreichen. Und dann sanken auch die Absatzzahlen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr laut dem Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach um mehr als 14 Prozent weltweit. Allerdings traf es nicht alle Marken gleich. Gut hatte die prekäre Situation der japanische Autobauer Toyota gemeistert. Aber auch dessen Absatzzahlen rutschen mit minus 9 Prozent stark nach unten. VW hingegen, einst der Branchenprimus, musste mit einem negativen Wert von 15 Prozent die größten Einbußen hinnehmen. Andere Marken, darunter auch BMW und GM hatten Glück. Sie profitierten von dem sich schnell erholenden chinesischen Markt. Dort führten drastische Impfmaßnahmen zu einer schnellen Wiederbelebung der einheimischen Industrie.

Lage wieder normal bei den deutschen Autobauern?

Zwar wurde im Herbst 2021 kurzfristig fast wieder normal produziert, doch gingen viele fertiggestellte Fahrzeuge direkt auf Halde. Und das nicht, weil es an Kunden fehlt. Es mangelt schlichtweg an speziellen Teilen, die erst nachträglich aufgrund der Lieferengpässe eingebaut werden können. Besonders problematisch ist die Lage bei der Versorgung der Halbleiter bzw. Chips. Experten gehen davon aus, dass der Mangel an elektronischen Bauteilen und Halbleitern sich noch weiter ausdehnt. Das Problem wird noch größer, da sich die Nachfrage nach Elektroautos immer mehr verstärkt.

Wo es Gewinner gibt, gibt es Verlierer - der Gebrauchtwagenmarkt boomt

Nicht ganz so hart betroffen von der Corona-Krise ist der Gebrauchtwagenmarkt. Wer nicht mit langen Lieferzeiten bei der Bestellung von Neuwagen rechnen will, der findet auf dem Markt ein großes Angebot. Auch deshalb, weil viele Autobesitzer etwas herunterschrauben und ihre Gebrauchtwagen, wie die Experten von autoankauf.biz erklären, in sparsamere Modelle umtauschen wollen. Gemäß den Analysen der Deutschen Automobil Treuhand verkürzte sich die Standzeit von Gebrauchtwagen bei den Gebrauchtwagenhändlern um einige Tage im Schnitt.

Wer momentan sein gebrauchtes Auto verkaufen will, der darf mit einem guten Deal rechnen. Autoverkäufer, die hingegen darauf setzen, ihren Wagen privat auf den Markt zu bringen, müssen davon ausgehen, dass ihnen die Corona-Krise jederzeit einen Strich durch die Rechnung macht. Derzeit kann zwar eine Hauptuntersuchung beim TÜV, Dekra und GTÜ unter Einhaltung der Hygieneregeln geplant werden, doch wer weiß, wie lange das noch möglich ist. Ebenfalls ist nirgends gesichert, ob die entsprechenden Kfz-Zulassungsstellen voll oder nur eingeschränkt arbeiten. Nicht alle bieten schon einen Online-Service an.