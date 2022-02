Wissenswertes zum Diesel-Abgasskandal: Wer kann deswegen vor Gericht gehen?

In der Vergangenheit galt Diesel als zuverlässiger und preisgünstiger Kraftstoff, was dazu führte, dass auch entsprechend mit Diesel betriebene Fahrzeuge sich großer Beliebtheit erfreuten. Seit dem Abgasskandal im Jahr 2015 hat sich dies aber entscheidend geändert; Diesel ist in Verruf geraten, und der Wert dieselbetriebener Pkws und Lkws hat stark darunter gelitten. Wer eines der manipulierten Fahrzeuge besitzt, fragt sich nicht selten, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um sich einen Schadensersatz zu sichern.

Abgasskandal: Hersteller verfälschten Angaben zum Schadstoffausstoß

Durch den Abgasskandal haben viele Fahrzeughalter das Vertrauen in international bekannte Fahrzeughersteller wie Fiat, Mercedes und Peugeot verloren. Um die vorgegebenen Richtwerte bezüglich des Schadstoffausstoßes einzuhalten, wurden in verschiedene Dieselfahrzeuge sogenannte Abschaltvorrichtungen eingebaut. Diese schalteten einfach automatisch ab, wenn der Richtwert fast erreicht war: Auf diese Weise wurde sowohl Prüfern als auch den Fahrzeughaltern vorgegaukelt, ihr Fahrzeug sei umweltfreundlich genug, um die festgelegten Standards einzuhalten. Tatsächlich fiel der Emissionsausstoß aber deutlich höher aus, was eine Belastung für die Umwelt darstellte und auch dazu beitrug, dass die Luftwerte in mehreren deutschen Städten sich verschlechterten. Auf diese Weise wurden durch den Abgasskandal nicht nur zahlreiche Autofahrer getäuscht, sondern auch eine negative Beeinträchtigung der Luftqualität herbeigeführt, die hätte vermieden werden können.

Welche Auswirkungen hat der Abgasskandal für Fahrzeughalter?

Wer eines der manipulierten Fahrzeuge erworben hat und damit unterwegs ist, muss unverschuldet mit einigen Nachteilen rechnen. So dürfen die betroffenen Dieselfahrzeuge in vielen Städten nicht mehr in den Innenstadtbereich fahren, da sie nicht den geltenden Regeln entsprechen, was den CO2-Ausstoß betrifft. Das Betreiben der betroffenen Fahrzeuge bringt also einige Probleme mit sich – und ein Weiterverkauf ist oftmals ebenfalls keine Option, da mit einem deutlich spürbaren Wertverlust zu rechnen ist. Schließlich müsste auch der Käufer das Fahrzeug entsprechend nachrüsten lassen, um es auch in Städten und Ballungsgebieten mit der erforderlichen Plakette zu betreiben. So oder so zahlt der Besitzer drauf, sei es durch einen unlukrativen Verkauf oder durch preisintensive Umbauten in einer Fachwerkstatt.

Vor Gericht wegen des Abgasskandals: Darauf sollten Verbraucher achten

Da es sich beim Abgasskandal um eine mutwillige Manipulation von Seiten der Fahrzeughersteller gehandelt hat, haben Fahrzeughalter die Möglichkeit, rechtlich gegen die für sie entstandenen Nachteile vorzugehen. In den vergangenen Jahren sind bereits zahlreiche Verbraucher vor Gericht gegangen und haben einen angemessenen Schadensersatz zugesprochen bekommen. Wer erwägt, eine Klage gegen den betreffenden Hersteller einzureichen, sollte zunächst einen Fachanwalt kontaktieren und diesem die individuellen Umstände schildern. Der Anwalt kann daraufhin die Erfolgschancen der Klage einschätzen und auf Wunsch entsprechende Schritte einleiten. Wichtig ist, dass eindeutig nachgewiesen werden kann, dass das erworbene Fahrzeug tatsächlich mit einer Abschalteinrichtung ausgestattet wurde, und das mit einer böswilligen Täuschungsabsicht. Grundsätzlich ist das Einreichen einer Klage innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Kauf möglich. Im Falle des Abgasskandals wurde diese Frist aufgrund einer vorliegenden Sittenwidrigkeit auf drei Jahre verlängert. Gewinnt der Kläger den Rechtsstreit, erhält er einen Schadensersatz. Dieser kann beispielsweise auch in Form eines neuen Fahrzeugs im Tausch gegen das alte Modell oder durch eine Erstattung des Original-Kaufpreises geleistet werden.