Betrügerische Schlüsseldienste erkennen - bei überhöhten Rechnungen richtig reagieren

Warum die lokale Rufnummer keinem lokalen Schlüsseldienst gehören muss

Sucht man zum Beispiel bei Google nach einem Schlüsseldienst in der Nähe, zeigt es selbst im kleinsten Dorf eine ganze Reihe von Dienstleistern an. Dass das nicht sein kann, fällt auf dem Land sofort auf. Anders verhält es sich in mittelgroßen und großen Städten. Wird hier ein Schlüsseldienst gesucht und man findet in den oberen Suchergebnissen eine lokale Rufnummer, wird schneller gehandelt. Doch nicht jede Ortsvorwahl muss auch zu einem ortsansässigen Schlüsseldienst aus dem Vorwahlgebiet gehören. Denn heute besteht die Möglichkeit, sich die Lokalität „zu kaufen“ und potenzielle Kunden durch eine augenscheinliche Festnetz-Rufnummer zu irritieren. Das ist völlig legal und nennt sich GEO-Nummer. Der Nutzer, in diesem Fall der Schlüsseldienst, zahlt dafür einen verhältnismäßig geringen Betrag und ist im Anschluss im gesamten Bundesgebiet lokal.

Die Wahrheit hinter dieser Rufnummer ist allerdings ein Callcenter, das für Schlüsseldienste in ganz Deutschland vermittelt. Auch wenn es sich hierbei nicht um einen Betrug handelt, ist der Grundstein für betrügerisches Verhalten gelegt und die Dienstleister vor Ort rufen nicht selten unverschämte Preise auf. Wer sich davor schützen möchte, sollte sich die folgende Infografik mit wichtigen Informationen ansehen.

Unabhängige Tests und Erfahrungen anderer Kunden

Steht man vor verschlossener Tür, hat man sicherlich weder die Zeit noch die Geduld, Schlüsseldienste zu vergleichen oder mehrere Dienstleister anzurufen. Genau darauf spekulieren die schwarzen Schafe in der Branche und wie sich zeigt, haben sie trotz zahlreicher Reportagen und Hinweise vom Verbraucherschutz sowie der Polizei nach wie vor Erfolg. Um nicht selbst 400, 600 oder gar 800 Euro für eine Nottüröffnung zu bezahlen, sollte man sich vorab informieren und nicht warten, bis die Tür verschlossen bleibt. Anhand von Online-Vergleichen und den Erfahrungen anderer Auftraggeber, unabhängigen Tests und dem eigenen Bauchgefühl ist es einfach, einen seriösen UND ortsansässigen Schlüsseldienst zu finden und sich die Rufnummer für den Fall der Fälle im Handy zu speichern.

Was tun, wenn ein Betrug erkannt wird?

Im Zweifelsfall kann es sinnvoll sein, direkt die Polizei zu kontaktieren und gegebenenfalls auch die Wohnung zu verlassen und beim Nachbarn zu klingeln. Ein seriöser Dienstleister besteht nicht auf eine Barzahlung (immerhin kennt er die Adresse, er war ja vor Ort). Ebenso wenig wird er - falls zu wenig Bargeld im Haus ist - verlangen, dass man mit ihm zum Geldautomaten fährt und den geforderten Betrag abhebt. Auf Diskussionen oder handfestige Streitigkeiten sollte man sich nicht einlassen. Wird der versuchte Betrug bereits am Telefon erkannt, da der Dienstleister viel zu hohe Kosten ansetzt, sollte man von der Beauftragung absehen und direkt auflegen. Dass einige unseriöse Schlüsseldienstleister sehr dreist und bedrohlich wirken, wurde schon häufiger in Dokumentationen mit versteckter Kamera erwähnt. Ist man trotz aller Recherchen im Vorfeld auf ein schwarzes Schaf hereingefallen, ist die Polizei in diesem Fall der beste Ansprechpartner.

Eine überhöhte Rechnung muss und sollte nicht gezahlt werden

Bleibt die eigene Tür verschlossen, befindet sich der Betroffene in einer Ausnahmesituation. Erhält man nun noch eine Rechnung, die nicht annähernd zu den Preisangaben am Telefon passt, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Betrug ausgehen. Wer den Betrag zahlt, muss im Regelfall davon ausgehen, dass er sein Geld verliert und dass eine Rückerstattung ausgeschlossen ist. Es gibt keine Verpflichtung, eine augenscheinlich zu hohe Rechnung bar zu zahlen und so das Risiko einzugehen, dass man dem betrügerischen Schlüsseldienst in die Hände spielt. Doch Betrüger haben auch Erfahrung und wirken oftmals sehr einschüchternd. Da eine Diskussion keinen Erfolg bringt, ist es am besten, sich Hilfe zu holen und entweder beim Nachbarn zu klingeln oder die Polizei zu rufen.

Es ist durchaus schon vorgekommen, dass der Betrüger anschließend ohne das Bargeld in seiner Tasche geht und dass der Auftraggeber nichts mehr von ihm hört. Um dieses Risiko vorab auszuschließen, sollte man im besten Fall einen Zweitschlüssel bei einem Nachbarn des Vertrauens oder im Büro hinterlegen. In diesem Fall kann man sein Risiko auf Null senken, da man gar nicht in die Notlage kommt und mitten in der Nacht eine Türöffnung beauftragen muss.

Fazit: In jedem Postleitzahlenbereich gibt es seriöse Schlüsseldienste. Wer in Ruhe und nicht in der Notlage sucht, sich die Nummer speichert und bei Bedarf darauf zurückgreifen kann, schützt sich vor Betrug und erhält keine überteuerten Rechnungen. Wurde man betrogen, ist die Polizei der richtige Kontakt.