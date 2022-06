Bedeutung der Digitalisierung für die Logistikbranche

Nicht nur, weil immer mehr Endprodukte direkt zum Kunden versandt werden, auch weil die weltweiten Lieferketten immer empfindlicher werden. Die Digitalisierung soll dafür sorgen, Lieferketten resilienter zu gestalten, sie grundsätzlich effizienter zu machen und schneller auf Änderungen zu reagieren.

Nachfrage bei den Unternehmen

Gerade in dem Bereich der Logistik werden Innovationen gerade stark vorangetrieben. Neue Technologien und die Vernetzung der einzelnen Produktionsschritte und auch der Lagerlogistik machen ganz neue Ansätze möglich. Als Resultat gibt es auf dem Markt der neuen Innovationen im Logistikbereich immer mehr Wettbewerber und Produkte, die miteinander konkurrieren. Das stellt die Unternehmen vor die Herausforderung, die angebotenen Technologien zu analysieren und zu entscheiden, welche für ihren Einsatzzweck am besten geeignet ist.

Beschleunigung von Logistikprozessen

Die Digitalisierung wird vor allem für die Optimierung der Lieferketten genutzt. Gerade die optimale Taktung bei verderblichen Produkten ist unverzichtbar. Wo früher noch Menschen per Hand Logistikprozesse geplant haben, übernehmen nun intelligente Algorithmen die Planung. Neue Algorithmen und der Einsatz von künstlicher Intelligenz können dann auch schnell auf plötzlich eintretende Situationen reagieren. Am Ende werden die Produkte dann zuverlässig und zügig von Punkt A nach Punkt B geliefert. Kann dies schneller realisiert werden, haben gerade Logistikunternehmen einen starken Wettbewerbsvorteil.

Effizienter Transport

Wird der Transport von Gütern falsch kalkuliert, kommt also zu wenig oder an der falschen Stelle an, bindet dies Kapazitäten und kostet Zeit. Gerade die Optimierung der Lieferwege kann diese Kosten drastisch einsparen. Dazu kommt, dass dem Personalmangel mit der richtigen Implementierung von digitalen Lösungen in einem Großteil der Branchen begegnet werden kann. Gerade in der Lagerlogistik von Unternehmen werden Lagermöglichkeiten wie das Palettenregal regelmäßig mit den gleichen Produkten befüllt. Immer wiederkehrende Aufgaben können leicht mit autonomen Flurförderfahrzeugen oder mithilfe von anderen Robotern automatisiert werden. Die Angestellten müssen so keine eintönige, immer gleiche und für den Körper belastende Arbeit erledigen und können sinnvoll an anderer Stelle eingesetzt werden.

Logistikkette stärken

Durch die breite Globalisierung und die Abhängigkeit von verschiedensten Ländern stehen die Lieferketten gerade in Krisenzeiten vor besonderen Hürden. Der Ukraine-Krieg zeigt aktuell die Abhängigkeit der Welt von Getreideprodukten aus diesem Land und wie schwierig es ist, die Waren aus dem Land heraus zu transportieren. Auch der Transportweg auf dem Gleis, welcher Europa mit China verbindet und sich während der Coronakrise als sicher gezeigt hat, verläuft nun durch Russland und die Ukraine und wird demnächst vielleicht sogar eingestellt. Als im März das Containerschiff Evergreen den Suezkanal blockierte, wurden damit Lieferketten auf der ganzen Welt gestört.

Zwischenzeitlich warteten so auf beiden Seiten des Kanals mehr als 350 Schiffe. Es wird also nötig sein, auch das weltweite Logistiknetz intelligent aufzubauen, um schnell auf solche globalen Krisen reagieren zu können. Das Ausweichen von einem Lieferanten, der aufgrund einer Krise nicht liefern kann, auf einen anderen Lieferanten muss so schnell und zuverlässig wie möglich geschehen. Dafür müssen Situationen aber genau beobachtet und richtig eingeschätzt werden, um schließlich die beste Entscheidung treffen zu können. Digitale Systeme werden dabei helfen.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Auch das öffentliche Auftreten eines Unternehmens wird immer wichtiger. Gerade das Ausliefern auf der letzten Meile wird besonders von den Menschen wahrgenommen. Moderne Technologien und zufriedene Mitarbeiter werden beim Versand bevorzugt. Wie Waren gelagert und versendet werden, kann dem Kunden bereits beim Bestellprozess aufgezeigt werden, ebenso der ökologische Fußabdruck. Umfragen zeigen schon jetzt, dass Kunden durchaus bereit sind, den Aufpreis für eine ökologische Verpackung und eine nachhaltige Auslieferung zu bezahlen. Auch hier gibt es in der Materialforschung immer neue Innovationen, die neue Wege der ökologischen Verpackung möglich machen.

Fazit

Auch in der Logistik ist die Digitalisierung der treibende Faktor, um Lieferketten zu optimieren. Dies wird bei dem voranschreitenden Personalmangel in allen Bereichen zukünftig dringend notwendig sein. Eine höhere Produktivität in der Logistik sorgt dafür, dass sich schließlich bei gleichem Einsatz von Arbeitsmitteln ein größerer Output ergibt. Die Digitalisierung und der Einsatz von neusten Technologien wird dies erst möglich machen. Auch die Stärkung unserer weltweiten Lieferketten muss im Fokus der Unternehmen stehen. Krieg und die Coronakrise, aber auch ein einzelnes Containerschiff im Suezkanal können dafür sorgen, dass Lieferketten nicht bedient werden und Unternehmen im schlimmsten Fall sogar Produktionen ganz einstellen müssen.