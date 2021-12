Die Zukunft der Virtual-Reality-Videospiele

Die virtuelle Realität könnte den Spielemarkt revolutionieren und mit ihm die gesamte Unterhaltungsbranche. Ein entscheidender Faktor dabei ist die VR Brille, welche dabei helfen soll, die virtuelle Realität in Ihren Alltag zu bringen. Zwar befindet sich diese Technologie schon seit Jahren in der Entwicklung und ist häufiger Bestandteil von Messen, doch den Status eines teuren Spartenprodukts für Game-Nerds konnte sie bisher noch nicht ablegen.

Steigende Popularität

Der Hype startete 2012, als der Entwickler Oculus Rift den ersten Prototyp seiner VR Brille präsentierte. Heute, 9 Jahre nach dem großen Durchbruch, ist die VR Brille für PC nur für einen kleinen Teil der PC-Gamer relevant. Auch im Konsolenbereich ist Virtual Reality eher spärlich aufgestellt. Nintendo und Microsoft haben sich fast vollständig aus dem Sektor zurückgezogen.

Übrig bleibt Sony: So brachte der Konzern eine VR Brille auf den Markt, die besonders einfach einzurichten ist und außerdem nur halb so viel kostet wie die Produkte der Konkurrenz. Indem die Technologie einfacher zugänglich gemacht wurde, sollte sie zum Massenphänomen werden. Viele User wollen ihre VR Brillen für Steam oder andere Gaming-Plattformen nutzen, weshalb die Zielgruppe groß ist, mit steigender Tendenz.

Echt oder nicht?

Beim Spielen sitzen Sie still auf dem Sofa, weil es die Technik so will. Dennoch ist das Gefühl überwältigend. Allein schon den Kopf zu bewegen, hinter sich zu blicken und dort etwas anderes zu sehen als die Wand des Wohnzimmers, ist faszinierend. Doch die VR Brille ist nicht einfach nur eine neue Art der Darstellung. Die große Stärke der Technologie liegt darin, die Spieler in eine virtuelle Realität zu schicken, wobei sie gleichzeitig die Wahrnehmung für den realen Raum verlieren.

Resident Evil 7 nutzt das beispielsweise, um emotionale Extremsituationen zu erzeugen. In einer Szene sind Sie eingesperrt auf dem Anwesen einer Kannibalenfamilie und werden von Monstern und Menschen angegriffen. Besonders extrem ist es, wenn Sie von den Spielcharakteren zu Boden gedrückt und beispielsweise mit einer Waffe attackiert werden. Die Emotionen sind real, die Situation nicht – das ist es, was Virtual Reality ausmacht. Hierin zeigt sich, wie dicht, wie realistisch die Atmosphäre eines VR-Spiels werden kann.

Doch die VR Brille bietet auch andere Möglichkeiten, um Dein Adrenalinlevel zu steigern: beispielsweise mit Driveclub VR. Bei diesem Rennspiel sitzen Sie am Steuer eines wuchtigen Sportwagens. Bereits ein Schulterblick lässt Sie glauben, Sie seien tatsächlich mit 120 km/h unterwegs. In den Kurven lehnt sich der Körper instinktiv zur Seite, um das Gleichgewicht zu behalten.

Nicht selten tritt dabei Übelkeit auf - eine bekannte Problematik der VR Brille. Der Kopf hat Schwierigkeiten damit, dass das körperliche Erleben nicht mit dem Visuellen übereinstimmt. Wann und ob diese Symptome auftreten und wie stark sie sich äußern, ist allerdings vom Spieler abhängig.

Das Motion-Sickness-Phänomen

Wird Ihnen schlecht, wenn Sie beim Autofahren lesen oder im Vergnügungspark Achterbahn fahren? Wenn ja, dann sind Sie wahrscheinlich anfällig für verschiedene Formen der Motion-Sickness. Diese kann sowohl auf der Konsole als auch mit der VR Brille für PC auftreten.

Sobald Sie sich eine VR Brille aufsetzen und ein Virtual-Reality-Spiel spielen, können Informationen, die Ihr Gehirn erreichen, eventuell nicht vermitteln, dass Sie sich gerade nicht wirklich bewegen, sondern nur eine Figur durch die Spielwelt führen. Deshalb signalisiert das Gehirn dem Körper fälschlicherweise: Sie sind in Bewegung. Der Körper hingegen weiß es besser, immerhin sitzt er einfach unbeweglich da. Das ist der Moment, in dem die inneren Alarmglocken läuten.

Wie intensiv Sie die Motion-Sickness erleben, ist von mehreren Faktoren abhängig. Die genetische Komposition spielt allerdings eine tragende Rolle. Entscheidend ist aber auch die Qualität der Technik sowie das jeweilige Spiel. Tendenziell empfinden Menschen höhere Bildfrequenzen und Auflösungen beim VR-Gaming als angenehmer.

Mit voranschreitender Zeit und modernerer Technologie wird die VR Brille sowie ein Großteil der zugehörigen Spiele immer verträglicher werden. Zahlreiche Verbesserungen sorgen dafür, dass Sie als Spieler mehr Freude in der virtuellen Realität empfinden können, selbst dann, wenn Sie anfällig für Motion-Sickness sind.

Hohes Potenzial

Es ist nicht abwegig, dass diese Technik die Kommunikations- und Unterhaltungsbranche radikal verändert. Warum sollten Sie einen Film im Flugzeug auf einem winzigen Display anschauen, wenn Sie mit einer VR Brille eine ganze Leinwand vor sich haben? Und wozu das künftige Hotelzimmer mithilfe von Fotos aussuchen, wenn Sie virtuell sogar unter das Bett schauen können?

Gut möglich, dass der beschränkte Blickwinkel heutiger Bildschirme eines Tages als nettes Übergangsphänomen betrachtet werden wird. Ähnlich wie Stummfilme oder Schwarz-Weiß-Fotografie.

Es könnte aber auch anders kommen. Zwar hat es sich die Videospielbranche zur Aufgabe gemacht, die VR Brille für PC in den Mainstream zu bringen. Doch ganz ausgereift ist die Technologie noch nicht. Im Moment sind Spiele in der Virtual Reality noch schwierig umzusetzen, weil sie mehr Interaktivität verlangen, als nur einen beweglichen Kopf.

Echte Game-Changer

Deshalb gilt auch in diesem Kontext: Software sells Hardware. Ohne richtig gute Spiele wird es schwierig, die VR Brille für PC oder die Konsole zu verkaufen. Half-Life: Alyx, die Fortsetzung der legendären Shooter-Serie, schaffte es beispielsweise, tausende Neulinge von der VR Brille zu überzeugen. Es ist eines der Spiele, die auch außerhalb der Gaming-Blase Bekanntheit erlangte. Nicht nur deshalb, weil es ein neues Half-Life war. Es zeigte außerdem, wozu die VR Brille wirklich in der Lage ist. Leider gibt es abseits von Half-Life: Alyx nur wenige Entwickler großer Marken, die sich mit Virtual Reality beschäftigen.

Bethesda etwa stolperte bei der Umsetzung von Fallout 4 oder The Elder Scrolls 5: Skyrim. Eingesessene Rollenspieler stellten schnell fest, dass die herkömmliche Version einfach besser funktioniert. Und Rockstar probierte gar nicht erst, den Klassiker Grand Theft Auto 5 in VR umzusetzen.

Ein Ausblick

Die VR Brille hat großes Potenzial, die Gaming-Welt zu revolutionieren. Doch bei dieser Betrachtung muss es nicht bleiben, denn Virtual Reality ist so viel mehr als nur Gaming. Spielerfahrungen wie Half-Life: Alyx oder Resident Evil 7 mögen großartig sein, aber auch sie sind nur ein Teil des großen Feldes Virtual Reality.

Das Gebiet bleibt interessant für Spieleentwickler und öffnet das Feld für weitere Innovationen, wie zum Beispiel den Aufbau von virtuellen Räumen oder Social-Media-Apps. Fakt ist, Virtual Reality bewegt sich voran und gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Und mittlerweile ist es jedem möglich, in die fremde Welt per VR Brille einzutauchen - sei es aus beruflichen oder aus privaten Gründen.