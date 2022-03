Mobiler VPN Router für die Hosentasche

Was versteht man unter VPN?

Ein VPN ist ein privates Netzwerk, welches Ihre Dateien verschlüsselt und sicher überträgt, während Sie im Internet surfen. Wenn Sie ein VPN nutzen, dann können Sie nicht nur alle Inhalte aufrufen sowie Zensuren umgehen, sondern auch das Tracking verhindern. Zudem können Ihre persönlichen Daten nicht gestohlen werden.

Was ist der mobile VPN Router?

Ein mobiler VPN Router kann auf Reisen mitgenommen werden oder Sie mit einem Wi-Fi Hotspot, zum Beispiel in einem Café, verbinden. Hier wird Ihnen im Detail erklärt, wie dabei Ihre IP-Adresse verschlüsselt wird. Mit dem mobilen VPN Router von DN8 können bis zu 25 Geräte gleichzeitig kabellos verbunden werden. Im Vergleich zu anderen Anbietern betreibt DN8 eigene Server, inklusive eigener Infrastruktur.

Die anderen Anbieter leiten den Traffic über gemietete Server weiter, was sehr unsicher ist. Zudem gibt es eigene Verschlüsselungstechnologien, welche alle 24 Stunden automatisch getauscht werden. Das macht es unmöglich, diese zu knacken. Darüber hinaus ist DN8 eine Hardware Lösung, es handelt sich um eine Plug and Play Methode, die per Wi-Fi im ganzen Haus genutzt werden kann. Es muss keine Software installiert werden. Die Hardware besitzt zudem eine Firewall sowie einen AD Blocker und Content Filter.

Vorteile des PrivacyCube

Den VPN Router als Hardware Lösung können Sie überallhin mitnehmen, was die Nutzung sehr komfortabel macht. Dieser muss lediglich via WLAN oder Netzwerkkabel verbunden werden und schon ist er bereit. Vor allem die Nutzung eigener Rechenzentren garantiert eine enorme physische Sicherheit der Server.

Alle Festplatten sind verschlüsselt, selbst Behörden haben bei einer Beschlagnahmung keine Chance an die Verbindungsdaten zu gelangen. Die Daten werden aber auch generell nicht gespeichert. Ebenso können die Netzwerke aufgrund des automatischen VPN-Schlüssel-Tausches nicht gehackt werden. Dieser wechselt alle 24 Stunden, das macht DN8 weltweit einzigartig.

Warum braucht man VPN?

Die IP-Adresse ist eine Zahlenkombination, welche das eigene Gerät identifiziert, sobald eine Verbindung zum Internet hergestellt wird. Man kann es mit einer Art Heimatadresse für den Rechner vergleichen. Jedes Gerät besitzt eine solche Ziffernfolge. Verbindet man sich mit einer Webseite, dann wird auch die IP-Adresse hinterlegt. Über die IP-Adresse können dann auch Rückschlüsse auf die Region gezogen werden, in der Sie aktiv sind.

Das schränkt Sie ein, viele Inhalte sind regional nicht verfügbar. Durch Verbindung mit einem VPN Server beziehen Sie die IP-Adresse des Anbieters, inklusive der Region, in welcher sich der Server befindet. Wenn man versucht diese zurückzuverfolgen, landet man immer beim VPN Provider und nicht bei Ihnen. Zudem wird ein anonymes Surfen im Internet gewährleistet und Sie verhindern ein Tracking.

Ein VPN zu nutzen, ist also immer sinnvoll. Wenn Sie dieses in Form einer Hardware immer dabei haben, macht das die Nutzung sogar noch komfortabler. Bei DN8 erhalten Sie eine überdurchschnittlich gute Leistung und das zu einem vergleichsweise günstigen Tarif.