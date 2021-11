Papierlos – auch im Home-Office

Dass das Arbeiten im Home-Office immer mehr auf dem Vormarsch ist, ist seit Monaten bekannt. Doch zu Hause arbeiten muss längst nicht bedeuten, dass man alles, was man sich im Büro einmal angewöhnt hat, genau gleich handhabt. So ist das Home-Office geradezu der perfekte Anreiz dazu, seine Arbeit so papierlos wie möglich zu verrichten. Schließlich müsste man sich zu Hause ja um alles selber kümmern – auch um den Papiernachschub im Drucker.

Gut vorbereiten, damit alles funktioniert

Nun ist es manchmal nicht ganz so einfach, dass man sich mal eben mit einem Laptop nach Hause zurückziehen könnte. Es gilt abzuklären, welche Vorbereitungen man IT-seitig treffen muss, um sich von zu Hause aus in den täglichen Betrieb im Geschäft einklinken zu können. Das hat praktische Gründe, ist aber vor allem auch mit der Sicherheit begründet. Bei externen Zugriffen auf ein System werden dessen Administratoren und Sicherheitsverantwortliche aus gutem Grund jeweils hellhörig.

Das mag nun ein wenig kompliziert klingen, basiert aber auf denselben Prinzipien wie sie auch für ein privates Netzwerk in den eigenen vier Wänden gelten. Auch dort gilt es stets wachsam zu sein, respektive mit der richtigen Unterstützung dafür zu sorgen, dass das Netzwerk sauber läuft. Idealerweise installiert man dazu einen Netzwerkmonitor, der das Geschehen im Hintergrund überwacht und sich nur dann meldet, wenn es unbedingt nötig ist. Ein Grund dafür könnte ein versuchter externer und gegebenenfalls unbefugter Zugriff sein.

Der entscheidende Schritt

Sind die sicherheitstechnischen Aspekte einmal abgedeckt, kann man sich den ganz praktischen Dingen widmen. Wer zu Hause über keinen Drucker verfügt, sollte sich gut überlegen, ob er sich wirklich einen solchen anschaffen sollte. Vielleicht ist ein Wechsel vom Großraumbüro ins Home-Office ja genau der eine Schritt, den es noch braucht, um sich von der weit verbreiteten Unsitte des großen Ausdruckens zu verabschieden.

Foto: Pexels.com

Zudem sollte man sich auf andere Dinge fokussieren, je nachdem wie lange man plant, seinen Arbeitsmittelpunkt nach Hause zu verlegen. Wichtig ist in dieser Hinsicht beispielsweise ein geeigneter Arbeitsplatz. Das vorhandene Mobiliar mag vielleicht gemütlich sein, aber es ist nicht zwingend dazu geeignet, um damit acht Stunden am Tag vor dem Computer zu verbringen. Gegebenenfalls muss man also einen geeigneten Schreibtisch und auf jeden Fall die richtige Sitzgelegenheit anschaffen.

Bedürfnisse richtig abwägen

Ein weiterer Aspekt, der gut überlegt sein sollte, ist, ob man sich komplett ins Home-Office zurückziehen möchte. Je nach Unternehmen gibt es auch hybride Modellen, in deren Rahmen man einzelne Tage im Home-Office verbringt, ansonsten aber ganz normal ins Büro geht. Dies hat den angenehmen Effekt, dass man seine Kollegen von der Arbeit immerhin weiterhin zu sehen bekommt. Zu Hause kommt dies nämlich so gut wie nicht vor – es sei denn, man tauscht sich öfter per Video-Konferenz aus.

Ob einem das Home-Office längerfristig taugt, muss man gewöhnlich selber herausfinden. Manche vermissen schon nach kurzer Zeit den direkten Kontakt mit anderen Menschen. Andere wiederum tun sich schwer mit der potenziellen Ablenkung, die zu Hause stattfinden kann. Haustiere oder gar Kinder buhlen um Aufmerksamkeit und im Gegensatz zur Arbeit im Büro fällt es dann schwerer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Doch letztlich ist das doch alles eine Gewöhnungssache.