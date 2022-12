Smart-Display: Google verlängert Gratis-Schlafüberwachung

Wer schlecht schläft, stellt sich schnell die Frage nach dem Warum. Antworten will etwa Googles Smart-Display Nest Hub vom Nachttisch aus liefern - und das zunächst weiterhin kostenlos.

Warum schlafe ich so schlecht? - Googles Nest Hub (2. Generation) will darauf auch für ein weiteres Jahr gratis Antworten geben.

Besitzerinnen und Besitzer eines Google Nest Hub der 2. Generation können die integrierte Schlafüberwachung auch 2023 kostenlos nutzen. Das berichtet das IT-Fachportal «Golem.de».

Ursprünglich habe Google vorgesehen, das Schlaf-Feature des 2021 eingeführten Smart Displays bereits 2022 kostenpflichtig zu machen. Dann sei die Gratis-Phase aber verlängert worden.

Schlafüberwachung: Ab 2024 dann nur noch gegen Abo-Gebühr

Den Schritt, sich die Schlafüberwachung bezahlen zu lassen, will Google nun erst von 2024 an gehen. Dann soll die Funktion Teil des Fitbit-Premium-Abos werden, das derzeit 9 Euro im Monat oder 80 Euro im Jahr kostet. Der Google Nest Hub (2. Generation) an sich kostet 100 Euro.

Die Schlafanalyse beim Nest Hub läuft über einen Radar-Sensor, der die Atmung misst. So lässt sich das Schlafverhalten samt möglicher Störfaktoren wie Husten oder Schnarchen dokumentieren.