TikTok: So erhöht man die Like-Anzahl

1. Nimm an Trends und Challenges teil

Es hat seinen Grund, warum einige Challenges viral gehen. Erkennen Nutzer eine steigende Beliebtheit, nutzen sie die Gelegenheit beim Schopfe und steigen mit ein. Dabei kann es sich um verschiedene Challenges handeln, die entweder von einigen Content Creatorn oder der App selbst gestartet werden. Wer nun mitmacht, kann seinen Videos mehr Reichweite verschaffen. Damit das gelingt, sind die nötigen Hashtags und die im „Entdecken“ Tab verbundenen Sounds dem Video beizufügen. Der TikTok Algorithmus sortiert das Video nun der richtigen Sparte zu. Demnach können Viewer das Video schneller für sich entdecken.

Es ist somit durchaus sinnvoll, einen Trend oder eine Challenge bei TikTok mitzumachen. Natürlich besteht in dieser Hinsicht kein Zwang. Doch je mehr Interesse in diesem Bereich besteht, desto besser stehen die Chancen, sich auf TikTok erfolgreich zu etablieren.

2. Nutze verschiedene relevante Hashtags für Videos

Es gibt für jedes Video bestimmte Hashtags, die sinnvoll erscheinen. Doch einige Tags sind besser als andere. In diesem Rahmen gilt es, die guten von den weniger vorteilhaften Hashtags herauszufiltern.

Viewer können mittels Hashtags bei TikTok nach Videos suchen. Demnach erhält der Nutzer nur die Videos von der App vorgeschlagen, die auch den Hashtag besitzen. Je mehr Hashtags zum Einsatz kommen und je sorgfältiger die Auswahl an Tags ist, desto besser lässt sich auch das Video finden. Demnach sind Hashtags auf keinen Fall zu vernachlässigen oder zu belächeln. Sie sind schlichtweg die Quintessenz von TikTok und sorgen somit auch für den nötigen Erfolg diverser Videos.

3. Verwende regelmäßig die Duett-Funktion

Einer für alle und alle für einen – diesen Leitspruch haben zwar die Musketiere geprägt, aber er lässt sich auch für TikTok verwenden. Bei der Duett Funktion arbeiten nämlich Freunde oder verschiedene Content Creator gemeinsam miteinander. Es entstehen somit Partner-Videos, die auf mehreren Kanälen erscheinen. Das Video erhält so die Chance noch größere Reichweiten zu erhalten. Der Content erscheint also nicht nur auf dem eigenen Kanal, sondern auch auf dem anderer Nutzer. Die Folge ist eindeutig: Viele weitere Menschen und Follower können nun das spezielle Video sehen und liken.

Dabei besteht die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Content Creatorn zusammenzuarbeiten. Je mehr die Duett Funktion nutzen, desto besser ist es für den eigenen Kanal. Sehen und gesehen werden ist schließlich die Devise auf TikTok.

4. Veröffentliche regelmäßigen Content

Ein guter Content im Monat reicht nicht, um dauerhaft Erfolg für sich erzielen zu können. Wer sich nämlich rar macht, gerät auch sehr schnell in Vergessenheit. Durch regelmäßiges Posten guter Videos auf TikTok lässt sich die Anzahl der Views, Likes und Follower wesentlich vorteilhafter steigern. Anders sieht es hingegen bei Inaktivität aus.

Ein Video hat auf TikTok nur eine gewisse „Lebensdauer“. Das liegt daran, dass ständig neue Videos hinzukommen und andere in den Hintergrund rücken. Nun lässt sich vielleicht auch nachvollziehen, warum einige Content Creator das Posten von Bildern, Stories und Videos zu ihrem Vollzeitjob machen. Qualitative Videos mit guten Ideen und hochwertigem Content lassen sich eben nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Wer Erfolg auf Social Media haben möchte, muss gute Beiträge liefern, die regelmäßig online gehen.

5. Promote Videos für mehr Reichweite

Das Video ist abgedreht und scheint richtig gut zu sein? Ein wahrer Knaller? Vielleicht sehen das nicht alle so und vielleicht taucht es auch nicht in jedermanns Timeline auf. Bei der Vielzahl an Videos, die minütlich auf TikTok hochgeladen werden, ist das eigene Video eines unter Tausenden. Es ist zwar möglich TikTok Likes zu kaufen und für den Anfang ist das sicher auch ein guter Start, doch wie lassen sich langfristig Likes erwerben?

Klare Antwort: Mit Werbung. Vor allem Newbies sollten sich selbst promoten. Auf Facebook, Instagram, Snapchat oder Twitter lässt sich das neu hochgeladene Video auf TikTok am besten bewerben. Natürlich sollte ein Link zum passenden Video gleich im Aufruf vorhanden sein. So lässt sich ganz einfach und gezielt mehr Traffic aufbauen. Füge auch einen Link zu deinem TikTok Profil in die eigene Bio der anderen Social Media Kanäle ein. Sicher ist sicher.

6. Verwende hochwertigen Content

Nicht jedes Video ist gut. Das lässt sich ziemlich deutlich an der Anzahl der Likes erkennen. Gestalte deshalb die Videos immer ansprechend. Achte auf einen guten Hintergrund, reichlich Licht und ausreichende Sound Effects. Videos, die zwischendurch ganz schnell aufgenommen werden, wirken für den Betrachter weniger ansprechend. Viewer achten nämlich auf alles. Deshalb ist die Location ebenso wichtig wie die Kleidung, der Stil, der Videomitschnitt und die Soundqualität. Weckt ein Video Interesse, bleiben Viewer am Video „hängen“ und liken den Beitrag.

7. Gehe öfters mal Live

Die Live Funktion kommt bei vielen TikTokern sehr gut an. Hier bietet sich schließlich für jeden Nutzer die Gelegenheit, live mit seinen Followern zu kommunizieren. Erstelle daher ein interessantes Konzept, das sich für ein Live Video lohnt. Bedenke dabei auch die Location und um welches Thema es im Stream gehen soll. So lässt sich gezielt mehr Aufmerksamkeit in der TikTok Welt erregen.

8. Nutze die Chance, auf die Entdecken-Seite zu gelangen

Auf TikTok ist jede Menge los. Jeden Tag gehen neue Videos online. Dabei haben die Content Creator natürlich einen Plan: Sie möchte auf die „Entdecken“ Seite gelangen. Dort tummeln sich viele TikToker und halten nach neuen Videos und interessanten Seiten Ausschau. Ist der Content gut, gibt es natürlich Likes und eventuell auch neue Follower. Wer es in den „Entdecken“ Bereich geschafft hat, erhält demnach reichlich Gehör. Es ist das Ziel vieler TikToker – ist ja auch kein Wunder.

Fazit

Auf TikTok erfolgreich zu sein ist kein Kunststück. Es reichen bereits ein paar Tipps und Tricks aus, um direkt mehr Reichweite mit der App zu erzielen. Wichtig ist, zu beobachten und aufmerksam zu sein. Ein Video kann durchaus viral gehen, aber ebenso auf Desinteresse stoßen. Hier gilt es, genau abzuwägen, womit man seinen Erfolgskurs steigern kann. Dabei sollen der Spaß und die Kreativität vor allem im Vordergrund stehen.

Entwickel ein Gespür dafür, was gerade im Trend liegt und was Follower begeistern könnte. Sichte dazu am besten zunächst selbst verschiedene Seiten, um Anregungen einzuholen. Vielleicht lässt sich auf diese Art und Weise nicht das Rad neuerfinden. Doch es gelingt, einen sanften Einstieg in die TikTok Welt zu erhalten. Mit ein wenig Erfahrung lässt sich nach und nach immer besserer Content erzielen. Übung macht schließlich immer noch den Meister.