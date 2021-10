Warum der Online-Shop ein Muss für den modernen stationären Handel ist

Keine Frage, die vergangenen Monate, die ganz im Zeichen wiederkehrender Lockdowns und zahlreicher Einschränkungen des öffentlichen Lebens standen, haben ihre Spuren in unserem Alltag hinterlassen. Digitaler Unterricht an den Schulen und Home-Office sind zur Normalität geworden.

Doch kaum ein Bereich der Geschäftswelt spürt die Folgen der Pandemie so deutlich, wie der Handel. Geschlossene Ladengeschäfte und Ausgangsbeschränkungen haben das Konsumverhalten und die Einkaufsgewohnheiten nachhaltig verändert. Der Trend zum Online-Shopping nimmt Fahrt auf, bereits jetzt machen Online-Shops gute 11 Prozent des gesamten Umsatzes im Einzelhandel aus. Wer jetzt durchstarten möchte und die Verluste der Pandemiephase wettmachen möchte, für den wird es also höchste Zeit, den Einstieg, den Ausbau oder die Professionalisierung des eigenen Online-Shops anzugehen und voranzutreiben. Denn wer jetzt weiter zögert, der läuft Gefahr in den nächsten Jahren abgehängt zu werden. Um das zu vermeiden, gilt es zweigleisig zu fahren und der Kundschaft die Möglichkeit zu bieten, auch online einzukaufen.

Kunden erwarten die Verzahnung von stationärem und Online-Handel

Beim Einstieg in das E-Commerce-Business geht es nicht ausschließlich darum, eine neue Zielgruppe oder ein neues Marktsegment zu erobern. Es geht auch darum, die Stamm- und Bestandskundschaft zu binden. Denn Kunden erwarten heute nicht nur ein ergänzendes Angebot, das es ermöglicht, online einzukaufen. Vielmehr wünschen sie sich eine enge Verzahnung der unterschiedlichen Verkaufskanäle. Man spricht hier von dem Multi-Channel- oder auch Cross-Channel-Konzept. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise, dass Kunden online bestellte oder gekaufte Waren in einem stationären Geschäft abholen oder umtauschen können, eine Beratung vor Ort erhalten oder sich bequem von daheim einen Überblick über die Verfügbarkeit von Produkten verschaffen können. Wer seiner Kundschaft dieses Angebot machen kann, dem winken steigende Umsätze und eine Festigung der Kundenbindung.

Einsteigen, aber wie?

Natürlich ist auch der Online-Markt mittlerweile hart umkämpft und der geschäftliche Erfolg im E-Commerce schon lange kein Selbstläufer mehr. Die Erstellung, Pflege Wartung und die Vermarktung eines Online-Shops erfordern mehr Aufwand, Know-how und Branchenerfahrung als viele Einsteiger im Bereich E-Commerce denken. Deswegen liegt der Schlüssel zum Erfolg für die meisten Mittelständler und Ladenbesitzer darin, sich einen professionellen Partner ins Boot zu holen, der auf den Auf- oder Ausbau von professionellen E-Commerce-Strukturen spezialisiert ist. Ein Partner, der Unternehmer, Händler und Firmen dort abholt, wo sie stehen, der innovative und auf die individuelle Unternehmenssituation zugeschnittenen Lösungen anbietet.

Mit dem richtigen Partner durchstarten

Der schnellste und effektivste Weg zur State of the Art-Lösung für den eigenen Online-Shop führt deswegen über die Partnerschaft mit einer erfolgreichen und etablierten E-Commerce-Agentur wie arboro. Vor allem für Mittelständler die in den E-Commerce einsteigen wollen ist es oft entscheidend, Hilfestellung zu bekommen, um technische Hürden im Bereich der IT zu überwinden und das eigene Online-Angebot erfolgreich, das heißt in diesem Zusammenhang sichtbar für Suchmaschinen, zu platzieren. arboro erstellt für Unternehmen dazu nicht nur auf Basis der erfolgreichen deutschen Shop-Software Shopware den Shop selbst, sondern optimiert Ihre Strategie auf dem Weg zum Onlineseller mit passenden Online-Marketing-Maßnahmen wie SEO, SEA, Social-Media-Marketing oder Conversion-Rate-Optimierung.

Wer auf Shop-Erstellung und Online Marketing setzt, der profitiert von der Erfahrung und Expertise aus über 120 erfolgreichen E-Commerce-Projekten sowie dem vollumfänglichen Leistungsportfolio zertifizierter Marketing-Experten. Zielführende Ads-Kampagnen, professionelle Suchmaschinen- und Conversion-Optimierung, technische Wartung, Implementierung von neuen, individuell entwickelten Modulen und Plug-ins, die Anbindung an Preisportale und effektive Suchmaschinenwerbung – mit den Experten von arboro wird der moderne, agile und erfolgreiche Online-Shop zu geringen Investitionskosten realisiert. So können sich die Partner der Full-Service-Agentur voll und ganz auf das konzentrieren, was ihnen am Herzen liegt: ihre Produkte und Dienstleistungen.