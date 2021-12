Was ist eigentlich Change Management?

Gravierende Veränderungen durch die Digitalisierung



Der dauerhafte Zugang zum Internet, die Flut an Informationen und die Möglichkeiten, Geschäfte und Handlungen digital zu erledigen, haben in den vergangenen Jahrzehnten ganze Branchen neu strukturiert. Das Bankenwesen und der Versicherungssektor sind besonders starken Veränderungen unterworfen gewesen. Die Online-Konkurrenz führte dazu, dass Kunden ihre Bankgeschäfte nicht mehr traditionell in der Filiale erledigten. Dies führte zu einem Zusammenschluss von Banken und zu einem Filialsterben vor allem in kleineren Städten und in strukurschwachen Regionen. Dem Versicherungssektor erging es ähnlich. Auch der Handel ist ein sehr gutes Beispiel für die Erfordernis, durch Anpassung an die individuelle Situation auf dem Markt zu bestehen. Viele Geschäfte bieten mittlerweile die Möglichkeit an, die Waren online zu bestellen. Sie können sie dann im Ladengeschäft abholen oder sich nach Hause liefern lassen. Diesen Service gibt es mittlerweile flächendeckend, auch für den Lebensmittelhandel oder für eine Bestellung im Restaurant. Hier hat die Corona-Pandemie zu Änderungen geführt, die viele Händler oder Wirte in diesem Ausmaß noch gar nicht geplant hatten.



Starke Marktbewegung erfordert Anpassung



Der Markt ist so stark in Bewegung wie nie zuvor. Wenn Sie bestehen möchten, ist es wichtig, dass Sie sich an die notwendigen Veränderungen anpassen. Gelingt Ihnen das nicht, kann dies fatale Folgen haben. Im Zuge der Digitalisierung mussten Unternehmen aufgeben, die teilweise mehr als einhundert Jahre am Markt Bestand hatten. Damit Ihnen so ein Schicksal nicht passiert, ist es wichtig, den Markt sehr gut zu beobachten. So erkennen Sie schnell, wenn Veränderungen notwendig sind. Nehmen Sie im zweiten Schritt eine Change Management Beratung in Anspruch. Die Profis beschäftigen sich intensiv mit der Ausrichtung Ihres Unternehmens und mit den Zielen, die Sie sich gesetzt haben. Die Experten kennen den Markt sehr gut. Sie wissen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Geschäft anzukurbeln, neue Kunden zu gewinnen oder einfach auf dem Markt zu bestehen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht gegen Neues wehren, sondern dass Sie Veränderungen zulassen. Nur dann kann es Ihnen gelingen, den modernen, oft kurzlebigen Strukturen zu widerstehen und sich mit Ihren Produkten oder mit Ihrer Dienstleistung dauerhaft am Markt zu etablieren.



Diese Tipps können besonders hilfreich sein:



Beobachten Sie den Markt ständig und passen Sie Ihre Strukturen an neue Erfordernisse an

Investieren Sie in digitale Werbemechanismen

Nutzen Sie die Marktforschung für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen

Vertrauen Sie Ihr Unternehmen einem Profi an, um sich über die Entwicklungen auf dem Markt zu informieren.

Wenn Sie diese Strategien berücksichtigen, gelingt es Ihnen, langfristig auf dem Markt zu überleben. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass es notwendig ist, die Strategien ständig zu ändern. Eine einmalige Anpassung ist auf dem lebhaften Markt in der Regel nicht mehr ausreichend.