Wie die elektronische Signatur Münsteraner Unternehmen durch die Pandemie hilft

Münster ist nicht nur ein bedeutender Wissenschafts-, sondern auch ein Wirtschaftsstandort. Rund 17.000 Mitarbeiter aus der Informations- und Kommunikationstechnologie sind an der Aa beschäftigt. So verwundert es nicht, dass die Adaption neuer Technologien in unserer Region besonders schnell vonstatten geht.

Was ist die elektronische Signatur?

Wer sich in Unternehmen umhört, stößt immer wieder auf eine Technologie, die in Münster an Bedeutung gewinnt und in der Unternehmen einen Weg sehen, die Schäden der Pandemie zu begrenzen: Die digitale Unterschrift. Diese wird auch als elektronische Signatur bezeichnet. Worum handelt es sich?

Eine digitale Signatur dient dazu, die Identität von Kommunikationspartnern sicherzustellen, die uns nicht gegenübersitzen und gegebenenfalls auch nicht persönlich bekannt sind. Wenn wir uns mit solchen Kommunikationspartnern wichtige Dokumente hin- und her senden, ist die Sicherstellung der Identität von höchster Bedeutung. Dasselbe gilt für die Integrität der Dokumente.

In der analogen Welt läuft es so: Ein Dokument wird via E-Mail empfangen und muss unterschrieben werden. Der Empfänger druckt das Dokument deshalb aus, unterschreibt es manuell und scannt das unterschriebene Dokument anschließend ein, um es wiederum per E-Mail zu versenden. Dieses Procedere kostet erkennbar sehr viel Zeit. Hier schafft die elektronische Signatur Abhilfe. Mit dieser Technologie muss das Dokument nicht mehr ausgedruckt werden. Die Unterschrift erfolgt durch ein technisches Verfahren.

Zwei elektronische Schlüssel statt einer Unterschrift

Die Basis der Technologie bilden zwei elektronische Schlüssel: Ein privater und ein öffentlicher Schlüssel. Der private Schlüssel ist geheim, der öffentliche Schlüssel ist frei zugänglich. Möchte ein Mitarbeiter ein Dokument digital signieren, verwendet er dazu seinen privaten Signaturschlüssel. Dieser kann entweder zentral oder dezentral abgelegt sein und erfordert heutzutage keine Hardware. Dadurch wird die Person zuverlässig authentifiziert. Der öffentliche Schlüssel dient nur dazu, die Signatur zu überprüfen. Durch diese Überprüfung ist sichergestellt, dass das signierten Dokument nicht unautorisiert verändert wurde.

Einfache Adaption durch Unternehmen

Die meisten Unternehmen verwenden Remote-Lösungen, wo die digitale Signatur einmal in einer sogenannten sicheren Signaturerstellungseinheit (“SSEE”) gespeichert wird. Jeder Mitarbeiter kann mithilfe einer App, die meist per Zwei-Faktor-Authentifizierung zugänglich ist, den persönlichen Schlüssel abrufen und damit Dokumente unterschreiben. Signierbar sind grundsätzlich alle Dokumente, unabhängig vom Dateityp.

Kommt ein digitaler signiertes Dokument an, lässt sich überprüfen, ob die Signatur rechtssicher ist. Dafür gibt es zum Beispiel einen öffentlichen Verzeichnisdienst. Hier sind öffentliche Schlüssel verzeichnet.

Gut zu wissen: Die digitale Signatur dient nicht der Verschlüsselung von Daten gegenüber den Blicken Dritter (dafür sind andere Technologien zuständig und wichtig!). Vielmehr geht es darum, die Authentizität der signierenden Personen und die Integrität des signierten Dokuments abzusichern.

Viele Vorteile im Geschäftsalltag

Elektronische Signaturen bieten Unternehmen im Geschäftsalltag viele Vorteile – nicht nur, aber gerade in der aktuellen Situation. Prozesse werden beschleunigt und vereinfacht. Dadurch sinken die Kosten - für Arbeitszeit, Drucker, Papier, Postgänge etc.

Zur Beschleunigung trägt nicht nur der Verzicht auf Ausdrucke und Scans bei. Zur elektronischen Signatur gehört eine umfassende Softwarelösung, die zum Beispiel die Einrichtung eines Unterschriftenworkflows ermöglicht.

Die Technologie ermöglicht Unternehmen zudem, sämtliche Dokumente digital zu verwalten. Dadurch sinken die Kosten für die Archivierung analoger Dokumente (die dann nicht mehr notwendig ist). In Kombination mit Cloudlösungen wie zum Beispiel Backups und ausgelagerter Dokumentenarchivierung können auch KMUs ein Höchstmaß an Sicherheit und Professionalität erreichen, ohne dafür mit hohen Kosten bestraft zu werden.

Compliance und datenschutzfreundliche Technologie

Weitere Vorteile ergeben sich im Bereich Compliance und Datenschutz. Durch die Gestaltung von Dokumenten und Workflows können alle internen Regeln und externen Vorgaben sehr viel leichter eingehalten werden. Auch dadurch sparen Unternehmen Zeit und Geld.

Digitale Unterschriften werden in Münsteraner Unternehmen quer durch alle Abteilungen eingesetzt. Der Vertrieb profitiert von schnelleren Vertragsrückläufern und damit höheren Abschlussquoten. HR Teams verbessern die Bewerbererfahrung und damit das Employer Branding. In der Buchhaltung lassen sich Spesen und Reisekostenabrechnungen sehr viel einfacher bearbeiten.

Unternehmen können die Technologie für digitale Signaturen nicht selbst entwickeln. Nur durch Regulierungsbehörden zugelassene Vertrauensdiensteanbieter dürfen entsprechende Zertifikate ausstellen.

Nicht zuletzt durch die weitreichende gesetzliche Regelung bietet die digitale Unterschrift ein Höchstmaß an Rechtssicherheit. In Deutschland setzt das Vertrauensdienstegesetz die europäische eIDAS Verordnung um und ergänzt diese um weitere Inhalte. Die eIDAS Verordnung ist im gesamten EWR gültig: Unternehmen können elektronische Signaturen somit auch im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr problemlos einsetzen.

Fazit: Münster signiert elektronisch

In Münster gibt es bekanntlich viel zu sehen und zu erleben. Unterschriften auf Papier gehören in Zukunft seltener dazu. Die Technologieaffinität unserer lokalen Wirtschaft hat die Adaption der elektronischen Signatur signifikant beschleunigt. Unternehmen profitieren von Produktivitätsgewinnen, sinkenden Kosten und optimierten Workflows.