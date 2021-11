Wie werde ich ein guter Influencer?

Wir zeigen auf, wie Influencer Erfolg haben können und wie sie sich am besten im Internet präsentieren. Gute Tools zur Unterstützung der digitalen Karriere liegen außerdem heute an jeder zweiten Ecke im Internet herum, wie diese auf folgender Seite vorgestellt werden: Auch diese gilt es zu nutzen.

Was Influencer auszeichnet

Ein Influencer ist jemand, der Einfluss hat. Im engeren Sinne gestaltet sich dieser Einfluss über das Internet und seine sozialen Medien. Influencer sind überwiegend junge, technikaffine und kreative Persönlichkeiten, die etwas mitzuteilen haben, was ihre Zielgruppen interessiert. Influencer machen sich selbst zur Marke. Sie werden nur bedingt als Prominente gesehen, sondern eher als Experten auf ihrem ureigenen Territorium.

In der Nische bleiben

Aufgrund des Expertenstatus wird Influencern empfohlen, sich auf ihr Kernthema zu fokussieren oder, wie es im Jargon heißt, in seiner Nische zu bleiben. Denn nur in ihrem ureigenen Metier werden sie als Experten wahrgenommen. Google sieht das mit seinen Parametern übrigens genauso. Wer zum Beispiel einen Blog für Weinliebhaber führt, wird nur gut ranken, wenn er sich zu Weinthemen äußert, während grobe Abweichungen zum Thema, zum Beispiel wenn er sich in seinem Blog zu Gartengeräten äußert, kaum goutiert werden. Der Expertenstatus gilt nur für das Leitthema, das der Influencer verkörpert.

Weitere besondere Eigenschaften des Influencers

Ein Influencer sollte sich berufen fühlen und sein Kernthema wirklich lieben. Denn nur wer selbst brennt, kann auch die Leidenschaften anderer entfachen. Zudem fällt vieles leichter, wenn eine intrinsische Motivation gegeben ist. Nietzsche sagte dazu: „Wer das Wozu kennt, erträgt fast jedes Wie“. Gute Influencer bleiben in ihrem Wirken authentisch und glaubwürdig. Sie haben etwas, was andere noch nicht haben; sie bieten das gewisse Etwas und verfügen über mindestens ein Alleinstellungsmerkmal. Eine gewisse Konsistenz wird erwartet, denn jemand, der heute A sagt und morgen B, verliert seinen guten Ruf.

Influencer präsentieren sich gern, sodass eine gewisse Extraversion hilfreich sein kann, die aber nicht zulasten gedanklicher Tiefe gehen sollte. Neugierde auf andere Menschen und Lust auf den Austausch mit anderen sind ebenfalls Kriterien, die bei der Karriere als Influencer weiterhelfen. Technische Kenntnisse zum Beispiel zu Themen zum Umgang mit Hashtags, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und bezahlte Werbung (SEA) gehören zum Anforderungsprofil, können aber auch mit der Zeit erlernt werden. Dazu gehören Kenntnisse für wirtschaftliche Zusammenhänge für die Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie für mögliche Geschäftsmodellen wie Merchandising, Affiliate-Marketing und Sponsored Posts.

Neues Verständnis von Werbung

Zu den größten Unterschieden zu klassischen Marketingkonzepten gehört, dass gute Werbung kaum noch eindimensional stattfindet und auch nicht mehr ohne Weiteres als solche erkennbar sein sollte. Die Leute sind der klassischen Werbung nämlich überdrüssig geworden. Zudem möchten sie sich nicht mehr mit Botschaften offensichtlicher Absicht berieseln lassen, sondern mit dem Unternehmen in einen Dialog treten. Hier funktionieren Influencer für Unternehmen als ideale Schnittstellen zwischen sich und ihren Kunden. Sie sind Botschafter und Sympathieträger in einem und ihre Strahlkraft überträgt sich auf das Unternehmen.

Der Trend zur indirekten Werbung bedeutet wiederum, dass gute Werbung zunehmend indirekt und subtil auftritt. Entscheidend ist ein modernes Content-Management mit fesselnden und kreativen Inhalten, die für den Kunden Mehrwert schaffen und dazu beitragen, den Leser mit einem guten Gefühl zu verabschieden. Auch hier befinden sich Influencer wieder in einer Schlüsselfunktion. Natürlich können sie auch traditionell mit einem eigenen Blog oder Forum in der (digitalen) Öffentlichkeit auftreten. Aber sowohl für Influencer als auch für Unternehmen sind Videos heute die Könige des Contents. Hier können sie sich selbst präsentieren, aber auch mit ihren Fans und Followern in den heute so wichtig gewordenen Dialog treten.