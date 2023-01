Eine strahlend reine Wohnung – putzen mit dem Wasserstaubsauger

Doch auch hier sind sie nicht gefeit vor Reizstoffen, die sich an den Fenstern absetzen und beim Lüften in die Innenräume getragen werden. Umso wichtiger ist es, die Flächen, Textilien und Fenster regelmäßig und gründlich zu reinigen. Mit einem Wasserstaubsauger gelingt dies bequem und einfach. Doch was ist ein Wasserstaubsauger, was unterscheidet ihn von herkömmlichen Staubsaugern und welche Einsatzmöglichkeiten bestehen?

Was ist ein Wasserstaubsauger?

Die Reinigung der eigenen vier Wände kann bequem und einfach erfolgen, wenn die passenden Geräte zur Verfügung stehen. Mit einem Wasserstaubsauger gelingt eine umfassende Säuberung der Innenräume.

Dabei gilt: Auf dem Markt existieren verschiedene Wasserstaubsauger. Viele Geräte weisen einen Motorfilter auf. Dieser soll verhindern, dass die eingesogenen Partikel wie Staub, Schmutz und Allergene über die Ausblasluft erneut in die Raumluft abgegeben werden.

Das Problem: Der Motorfilter erhöht den Stromverbrauch des Staubsaugers. Gleichzeitig ist es zwar möglich, eine geringere Menge an Staub über die Ausblasluft abzugeben. Ein hohes Rückhaltevermögen weisen die Geräte jedoch nicht auf. Dieser Umstand ist sogar über die Nase wahrzunehmen. Auf diese Weise kommt es nämlich zu dem typischen Staubsaugergeruch.

Was ist ein Wasserstaubsauger mit Separator?

Ein Wasserstaubsauger mit Separator dagegen weist ein hohes Staubrückhaltevermögen auf und lohnt sich deswegen sowohl für Allergiker als auch für Menschen, die ihre Wohnung gründlich und effektiv reinigen möchten.

Der Vivenso Wasserstaubsauger ist ein innovativer Bodenstaubsauger, der über ein effektives Filtersystem verfügt. Über das Saugrohr des Gerätes werden Schmutzpartikel und Reizstoffe zuverlässig eingesaugt. Dafür sorgen ein neu entwickelter Motor und eine hohe Saugleistung.

Die Stoffe werden in den Wassertank geleitet. Dieser fasst circa 2,5-3 Liter und kann mit Wasser aus der Leitung befüllt werden. Mit hohem Druck presst der zweistufige Separator die feinen Partikel in das Wasser.

Auf diese Weise binden sich die Stoffe an die Flüssigkeit und können nicht mehr austreten. Auch Luftblasen bilden sich nicht. Das Ergebnis: Die Stoffe werden zu 99,998 Prozent zurückgehalten. Über das Ausblassystem wird im Anschluss ausschließlich saubere Luft abgegeben.

Und das i-Tüpfelchen? Der Premium-Wasserstaubsauger, Made in Germany, verbraucht – trotz der hohen Leistung – wenig Strom. So geht der herkömmliche Saugvorgang mit einem Verbrauch von circa 320 Watt Strom einher. Darüber hinaus wird kein Müll durch Müllbeutel produziert, was den Umweltschutz unterstützt und bares Geld einspart.

Welche Vorteile bietet der Wasserstaubsauger mit Separator?

● Entfernt Schmutz und Allergene zu nahezu 100 Prozent

● Säubert die Raumluft

● Verfügt über eine hohe Saugleistung

● Ist energieeffizient

● Wirbelt keinen Staub bei der Entleerung des Wassertanks auf

● Kann um zahlreiche Funktionen erweitert werden

Welche Einsatzmöglichkeiten bestehen?

● Saugen

● Nasssaugen

● Waschsaugen

● Tiefenreinigen von Textilien wie Teppiche

● Luftreinigen

● Aromatisieren

● Luftbefeuchten

● Saugen und Wischen zugleich

● Trocken inhalieren

● Fensterreinigen

● Abflüsse durchblasen

● Glatte Flächen nass reinigen

● Kopfkissen und Decken vakuumieren

● Luftballons oder Luftmatratzen aufblasen

● Flächen abstauben

Das Fazit – Effektive Reinigung mit nur einem Gerät

Reizstoffe in den Innenräumen machen Allergikern zu schaffen. Mit dem richtigen Staubsauger gelingt jedoch eine zuverlässige Reinigung. Allergene und Staub werden zu fast 100 Prozent entfernt.

Aber auch Menschen ohne Allergie profitieren von dem innovativen Bodenstaubsauger mit Separator. Denn feinste Stoffe lagern sich nicht erneut auf Flächen, in Polstern oder an den Fenstern ab.

Mit dem passenden Zubehör kann der Staubsauger erweitert werden. So lässt sich die gesamte Hausarbeit mit einem einzigen Gerät realisieren. Nützliche Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel die Fensterreinigung oder das Waschsaugen. Der Vorteil: Mit nur einem Gerät lässt sich der gesamte Hausputz umsetzen.