Einen ESTA-Antrag stellen – worauf es ankommt

Sonderveröffentlichung

Eine Reise in die USA ist mit einer Reihe von Vorbereitungen verbunden. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Buchung von Aktivitäten, Hotels und Transportmitteln, sondern auch darum, eine gültige Einreiseerlaubnis einzuholen. Sollte eine solche fehlen, ist schließlich spätestens am Flughafen Schluss mit der Reise. Zum Glück ist die Beantragung einer Reisegenehmigung nicht allzu schwer. Schauen wir uns also an, worauf es beim Stellen eines ESTA-Antrags ankommt.

von Aschendorff Medien