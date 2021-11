Entwicklung der Preise in der Holz- und Papierindustrie

Derzeit gibt es einen massiven Preisanstieg in vielen Bereichen des Lebens. Die Inflationsrate nähert sich der Fünf-Prozent-Marke. Vor allem beim Kauf von Kraftstoff und Lebensmitteln müssen viele Bürger tiefer in die Tasche greifen. Auch die Kosten für Strom, Gas und Heizöl sind in einem massiven Anstieg begriffen. Doch es betrifft auch andere Branchen.

Im Jahre 2021 verzeichnet die Holz verarbeitende Industrie einen Anstieg der Rohstoffpreise, der das Niveau der vergangenen Jahre deutlich übertrifft. Auch diese höheren Preise kommen beim Verbraucher an. Wenn Sie beispielsweise Kartons für Umzüge oder den Versand von Waren benötigen, zahlen Sie deutlich mehr, als noch vor einem oder zwei Jahren. Dies trifft viele Kunden, denn viele Unternehmen dieser Branchen verzeichnen einen regen Zulauf auf die Produkte.



Nachfrage nach Verpackungsmaterialien ist sehr hoch



Nicht erst seit dem Beginn der Corona-Krise im März 2020 erfreut sich der Versandhandel einer großen Beliebtheit. Die Digitalisierung und der dauerhafte Zugang zum Internet haben das Kaufverhalten der Kunden nachhaltig verändert. Dies führte dazu, dass der stationäre Handel in den letzten Jahren in vielen Bereichen geschrumpft ist. Die Bestellung im Internet hat verschiedene Vorteile:



Sie können Preise verschiedener Anbieter einfach vergleichen

Sie haben eine große Auswahl an Marken und Ausstattungsvarianten

Der Versand ist häufig kostenlos

Artikel, die Ihnen nicht gefallen, können Sie zurücksenden

Die Lieferzeit ist kurz

Auch die Preise weichen häufig von den Angeboten im stationären Handel ab. Sie sind günstiger. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Onlinehändler Kosten für Personal und die Ladenmiete spart. Diese Kosten schlagen stationäre Händler teilweise auf die Preise auf. Der Onlinehändler kann die Ersparnis an die Kunden weitergeben. Der Anstieg der Preise in der Holz- und Papierindustrie kann hier aber zu einer Änderung führen und letztlich einen Preisanstieg der Waren zur Folge haben.



Verpackungsmaterial für den Versand von Waren unverzichtbar



Eine gute Logistik ist nur möglich, wenn die Waren ordnungsgemäß verpackt sind. Der Kunde erwartet, dass seine Ware unbeschädigt ankommt. Andernfalls hat er ein Recht auf Reklamation. Die Kosten trägt der Händler. Somit ist es wichtig, dass sich die Ware in einer robusten und schützenden Verpackung befindet. Es ist bekannt, dass Pakete während des Transports großen Belastungen ausgesetzt sind. Dies ist besonders bei zerbrechlicher Ware ein Problem. Ferner setzen sich die Kosten für den Transport einer Ware aus der Größe und dem Gewicht eines Pakets zusammen. Somit achten viele Dienstleister darauf, dass die Pakete an die Größe der Ware angepasst sind. Es sind Kartons in verschiedenen Größen erforderlich, die zusätzlich einen optimalen Schutz während des Transports bieten.



Anstieg der Preise für Artikel aus dem Onlineshop möglich



Der Anstieg der Preise in der Papier- und Holz verarbeitenden Industrie kann somit einen Anstieg der Preise für Waren zur Folge haben, die Sie im Onlinehandel beziehen. Händler legen die Kosten für die Verpackung nicht direkt auf den Kunden um. Viele versuchen, die gestiegenen Kosten abzufedern, um ihren Kunden dennoch günstige Angebote unterbreiten zu können. Ist der Anstieg der Verpackungskosten jedoch zu massiv, kann die Folge sein, dass der Verbraucher auch im Onlinehandel höhere Preise zahlen muss.