Brombeeren: Wie lange kann man Sie lagern und frisch halten?

Am besten nascht man Brombeeren frisch. Wenn sich die Früchte leicht vom Strauch lösen lassen und direkt in die Hand fallen, sind sie besonders lecker. Man kann sie aber auch für später bewahren.

Wer Brombeeren länger haltbar machen will, sollte sie frisch gepflückt direkt verarbeiten oder einfrieren.

Brombeeren sind gesund. Sie enthalten Vitamin A, C, E sowie B - und sind damit wahre Vitaminbomben. Zudem regen die Früchte durch ihren hohen Anteil an Ballaststoffen die Verdauung an, teilt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau mit.

Besonders schmackhaft sind frisch gepflückte Brombeeren - zum Beispiel im Müsli. Zudem eignen sie sich für Smoothies und Joghurts sowie als Kuchen- und Tortenbelag.

Da die Früchte sehr empfindlich sind, sollte man sie unverarbeitet nur kurz lagern. Im Kühlschrank halten sie ein bis zwei Tage. Bei 0 Grad halten die Früchte maximal eine Woche.

Wer jedoch einen Vorrat für den Herbst und Winter ansammeln will, sollte die Früchte einfrieren. Alternativ kann man sie auch verarbeiten - und etwa Fruchtaufstrich, Grütze, einen Rumtopf oder Likör daraus machen.