Die 7 Sport mit dem höchsten Kalorienverbrauch

Gewicht ist heutzutage ein wachsendes Problem, das viele Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Gelenkprobleme mit sich bringen kann. Laut RKI leidet bereits die Hälfte aller Frauen und zwei Drittel der Männer in Deutschland an Übergewicht.

Leider begünstigt der heutige Lebenswandel der meisten Menschen ein zu hohes Gewicht. Das liegt vor allem an der heutigen Ernährung in den Industriestaaten. Das Essen enthält viel zu viel Fett und Zucker, zudem nehmen die meisten Menschen zu viel stark verarbeitete Lebensmittel zu sich. Generell macht das Überangebot an Nahrung es schwieriger die Epidemie des Übergewichts[2] in Deutschland und anderen Industriestaaten zu stoppen. Zu der falschen Ernährung kommt dann auch noch ein Mangel an Bewegung dazu. Viele Menschen verbringen mittlerweile einen großen Teil ihrer Zeit im Sitzen, da sie im Büro arbeiten. Auch in der Freizeit wird sich oft nicht ausreichend bewegt.

Zudem hängt das Übergewicht laut Studien auch von dem sozioökonomischen Hintergrund der Menschen ab. Dies lässt den Schluss zu, dass das Übergewicht nicht nur von genetischer Veranlagung, sondern eben auch von dem jeweiligen Verhalten und Lebenswandel ab. Zudem ist auch Stress ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Entstehung von Übergewicht geht. Neben Abnehmkapseln, die wirklich helfen, kann Sport natürlich wichtig sein, um Kalorien zu verbrennen, die Fitness zu steigern und Gewicht zu verlieren. Wir präsentieren die Top 7 Sportarten zum Abnehmen.

1. Seilspringen

Seilspringen ist ein Ganzkörpertraining, daher verbrennt es in kurzer Zeit viele Kalorien. Für eine durchschnittlich große Person kann das Springseil Springen sogar mehr als 10 Kalorien pro Minute verbrennen. Allerdings wird diese Sportart allein nicht unbedingt ausreichen, um effektiv Gewicht zu verlieren. Man kann Seilspringen als Cardio-Training einsetzen und zu einem wichtigen Teil des täglichen Trainings machen. Seilspringen kann den Stoffwechsel ankurbeln und deshalb effektiv sein, wenn es darum geht, abzunehmen.

Wenn Sie ein Springseil als Trainingsgerät verwenden, sollten Sie am besten in ein Spezialseil aus einem Sportgeschäft investieren. Ein Verkäufer in einemsolchen Fachhandel kann Sie zudem gut beraten, wenn es darum geht, welches Seil das beste ist und welche Art von Schuhen Sie am besten tragen sollten, um die Gelenke zu schonen. Insgesamt ist Seilspringen eine gute Methode, um Gewicht zu verlieren.

2. Boxen

Boxen kann ziemlich anstrengend sein. Wer diese Sportart schon einmal versucht hat, weiß, wie schnell man beim Boxen aus der Puste kommen kann. Da es sich hier um eine Ausdauer-Sportart handelt, eignet sich diese auch gut zum Abnehmen. Zudem handelt es sich gleichzeitig um ein Krafttraining, das den ganzen Körper trainiert und fit hält. Zudem kann man gleich auch noch die eigene Koordination stärken. Da man sich beim Boxen permanent bewegt und man auf viele verschiedene Weisen gefordert wird, werden auch viele Kalorien verbrannt. So kann man beim Boxen in nur einer Stunde bis zu 800 Kalorien verbrennen. Das liegt vor allem daran, dass man auch versuchen muss, den Schlägen des Gegners auszuweichen. Damit wird dafür gesorgt, dass man beim Boxen die ganze Zeit über in Bewegung sein muss. Durch die kontinuierliche Arbeit der Beine ist die Ausdauer immer stärker. So sind schon wenige Minuten enorm anstrengend.

Bei dieser Sportart wird der ganze Körper von den Armmuskeln, Schultern, Bauch und Rücken bis hin zur Brust trainiert. Durch die Spannung im Körper und die ständige Bewegung eignet sich Boxen ideal als Sport zum Abnehmen. Besuchen Sie am besten einen Verein, denn ein Trainer kann Ihnen die Bewegungen richtig zeigen, damit sich die Gefahr für Verletzungen verringert.

3. Schwimmen

Foto: 123rf.com

Schwimmen ist sehr gesund für den ganzen Körper und vor allem für den Rücken. Zudem werden beim Schwimmen viele verschiedene Muskeln angesprochen. So werden die Arme, Beine Brust und Rückenmuskeln gleichermaßen gefordert. Damit handelt es sich beim Schwimmen um ein gutes Training für den ganzen Körper. Wenn man zum Beispiel eine Stunde lang krault, kann man damit schon bis zu 900 Kalorien verbrennen. Dies ist also sehr effektiv, wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren. Zudem hängt es auch davon ab, wie die Temperatur des Wassers ist. So verbraucht der Körper in kälterem Wasser mehr Energie. Zudem sollte man wie bei jeder anderen Sportart auch darauf achten, dass man regelmäßig am Ball bleibt und trainiert. So sollte man mindestens zweimal die Woche schwimmen gehen, um einen Effekt zu sehen.

4. Fahrrad fahren

Fahrrad Fahren eignet sich super als Sportart zum Abnehmen, da das Training den Stoffwechsel auf Hochtouren bringt. Auch der Kreislauf wird gefordert, weshalb es gleichzeitig wie ein Cardio-Training wirkt. Mit regelmäßigem Fahrradfahren kann man den Stoffwechsel aktivieren und die Fettverbrennung damit ankurbeln. Zudem wird dabei fast die ganze Muskulatur des Körpers beansprucht und gestärkt. Da in den Beinen die größten Muskeln sitzen, eignet sich diese Sportart besonders gut zum Verlieren von Körpergewicht. Denn die großen Muskeln verbrennen auch mehr Kalorien, wenn sie zum Einsatz kommen. Vor allem wenn man über längere Zeiträume Fahrrad fährt, zeigt sich diese Art der Bewegung als besonders effektiv zum Abnehmen.

5. Laufen gehen

Laufen ist einer der Klassiker unter den Sportarten zum Abnehmen. Hierbei ist es besonders wichtig, dass man sich langsam und stetig steigert und dabei auf das eigene Körpergefühl hört. Um Gewicht zu verlieren, müssen Sie ein erhebliches Kaloriendefizit schaffen. Die meisten Experten empfehlen, dass Sie für ein wöchentliches Kaloriendefizit von 3500 bis 7000 Kalorien sorgen sollten, damit sie in der Woche ungefähr 2 Kilo verlieren können. Sie können dieses Defizit erreichen, indem Sie weniger Kalorien essen oder mehr Kalorien mit körperlicher Aktivität wie Laufen verbrennen. Sie können die beiden Methoden auch kombinieren, um Ihr Ziel zu erreichen.

6. Tanzen

Normalerweise verwendet, um sich auszudrücken, wird Tanz jetzt als Sportart zum Abnehmen immer beliebter. Wenn Sie abnehmen und Spaß haben wollen, ist Tanzen die Antwort. Normalerweise sollte ein durchschnittlicher Mensch eine 30-minütige körperliche Übungseinheit haben - mindestens. Tanzen ist eine Cardio-Übung und daher ideal für die Gewichtsabnahme, genau wie Joggen. Zudem kann man hier auch noch die Liebe zur Musik mit dem Abnehmen bewegen und auch zusammen in Gruppen tanzen. Auf diese Weise macht Abnehmen Spaß.

7. Klettern

Foto: 123rf.com

Ob Sie es glauben oder nicht, Klettern ist ein großartiger Sport für Cardio. Vor allem Sportklettern ist sehr effektiv für die Fettverbrennung. Bei Kletterrouten kann man auch für längere Zeit aktiv bleiben. In bestimmten Teilen der Welt können Single-Pitch-Routen bis zu 40 Meter erreichen, was bedeutet, dass Sie ein hohes Maß an Ausdauer benötigen, um es an die Spitze zu schaffen. Beim Kletter werden außerdem viele verschiedene Muskelgruppen beansprucht, sodass der ganze Körper trainiert wird.

Fazit

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um auf gesunde Weise Gewicht zu verlieren. Da man die Auswahl zwischen so vielen Sportarten hat, sollte für jeden Menschen etwas dabei sein. Mit regelmäßigem Sport und einer gesunden Ernährung sowie einem ausgeglichenen Lebenswandel sollte es möglich sein, ein gesundes Gewicht zu erreichen. Vor allem zusammen mit anderen Menschen macht Sport noch mehr Spaß und man kann sich gegenseitig motivieren.