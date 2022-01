Honig als Hausmittel - der süße Alleskönner

Jeden Tag landet er auf dem Brötchen, wird in den Tee gegeben oder auch als natürliches Süßungsmittel verwendet. Honig ist in zahlreichen Haushalten ein fester Bestandteil und doch ist oft nicht bekannt, dass es sich zudem um ein optimales Hausmittel in verschiedenen Lebenslagen handelt. Nicht nur als Hausmittel gegen Erkältung ist er geeignet.

Hochwertigen Honig für die Hausapotheke finden

Honig wird in vielen unterschiedlichen Varianten im Handel oder auch direkt beim Imker angeboten. Der Beschreibung ist zu entnehmen, um was für Honig es sich handelt und woher er kommt. Echter Deutscher Honig kommt ohne einen Anteil an Honig aus anderen EU-Ländern oder auch Nicht-EU-Ländern aus. Er wird komplett in Deutschland gesammelt und verarbeitet. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Endverbraucher genau weiß, was in den Produkten enthalten ist. Viele Imker achten darauf, wo ihre Bienen fliegen und wie der Honig schließlich in das Glas kommt.

Häufig wird in Deutschland jedoch Honig in einer Mischung von Produkten aus EU- und aus Nicht-EU-Ländern angeboten. Die Regularien für die Haltung von Bienen ist in anderen Ländern unterschiedlich. In Bezug auf das Tierwohl sowie die Inhaltsstoffe ist es daher immer zu empfehlen, sich für ein Produkt aus Deutschland – und aus der Region – zu entscheiden.

Wie Honig bei einer Erkältung helfen kann

Das Naturheilmittel Honig wird bereits seit Jahrhunderten bei Erkältungen eingesetzt und kann ohne chemische Zusätze für eine Linderung sorgen. In Studien wurde herausgefunden, dass die Inhaltsstoffe eines hochwertigen Honigs eine antibakterielle Wirkung haben. Unter anderem wird er empfohlen, um bei einer Nasennebenhöhlenentzündung verwendet zu werden. Er zerstört die Bakterien, die für die Entzündung verantwortlich sind.

Zudem ist er bei einem trockenen Reizhusten hilfreich. Die Schleimhäute sind bei trockenem Husten stark angegriffen und benötigen Flüssigkeit. Durch seine dickflüssige Konsistenz legt er sich auf die Schleimhäute und sorgt dafür, dass diese feucht gehalten werden.

Tipp: Eine große Hilfe ist Honig, wenn er in Thymian-Tee aufgelöst getrunken wird. Diese Kombination sorgt schleim- und krampflösend und reguliert so den Hustenreiz.

Für die Behandlung einer Erkältung mit dem Hausmittel eignet sich gesunder Honig von unterschiedlichen Sorten. Klee-Honig beispielsweise löst Schleim, Raps-Honig hilft gegen Erkrankungen der Atemwege, Salbeihonig lindert Halsschmerzen und auch Thymian-Honig ist sehr wirkungsvoll.

Honig unterstützt bei der Wundheilung

Neben der Behandlung einer Erkältung kann Honig auch bei Verletzungen eingesetzt werden. Es heißt, die enthaltenen Wirkstoffe unterstützen die Wundheilung. Wird Honig durch Bienen hergestellt, setzen diese dafür Enzyme ein, die auch in den Honig einfließen. Im Rahmen der weiteren Entwicklung des Rohstoffes kommt es zur Entstehung von Inhibinen. Inhibine sind dafür bekannt, dass sie das weitere Wachstum sowohl von Pilzen als auch von Keimen reduzieren und komplett hemmen können.

Für die Heilung kleiner Wunden kann es daher hilfreich sein, Honig aufzutragen. Bei einer regelmäßigen Anwendung kann so die Heilung deutlich unterstützt werden.

Hinweis: Gerade bei der Behandlung von Wunden wird vor allem die Nutzung von Manuka-Honig empfohlen. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Produkt, das in Neuseeland in den Bienenstöcken entsteht. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass in Manuka-Honig Methylglyoxal enthalten ist. Dieser Wirkstoff hat eine sehr entzündungshemmende Wirkung. Seit Jahrhunderten gilt er in der Region von Neuseeland als ein natürliches Medikament, dem sogar die Fähigkeiten eines Antibiotikums nachgesagt werden.

Die Anwendung von Honig sollte jedoch nur bei kleinen Wunden erfolgen. Bei großflächigen Wunden ist immer ein Arzt aufzusuchen.

Tipp: Eine schnelle Hilfe kann Honig auch bei Herpesbläschen sein. Ein Stück einer sauberen Mullbinde wird mit Honig versehen und dann auf die betroffene Stelle gelegt. Der Honig sollte rund zehn Minuten einwirken. Der Vorgang kann so oft wiederholt werden, bis Herpes komplett abgeheilt ist.

Honig im Kampf gegen den Diabetes

Interessant sind Studien in Bezug auf die Wirkung von Honig bei einem Diabetes. So hat sich gezeigt, dass Honig sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken und diesen senken kann. Zudem wurde deutlich, dass HDL-Cholesterin ebenfalls durch die regelmäßige Einnahme von Honig gesenkt werden kann. Allerdings sollte eine Anwendung von Honig zur ergänzenden Behandlung von Diabetes immer mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Honig als Hilfe gegen Verdauungsbeschwerden

Magenschmerzen, Blähungen und Sodbrennen sind unangenehm. Sie können jedoch sehr gut mit Honig behandelt werden. Vor allem reiner Blütenhonig hilft dabei, die Magensäure zu reduzieren und die Verdauung in Schwung zu bringen. Die Einnahme unterstützt die Auflösung von Luftblasen im Darm. Optimal ist es, vor dem Essen einen Esslöffel Blütenhonig pur zu sich zu nehmen. Wenn schon gegessen wurde und die Beschwerden bereits eingesetzt haben, hilft eine Zusammenstellung aus warmem Wasser, einem Löffel Honig und einem Schuss Zitrone. Es wird in kleinen Schlucken getrunken und wirkt dann direkt auf den Verdauungsapparat.