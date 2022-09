Knoblauch: Das kann die gesunde Knolle!

Was macht Knoblauch so gesund und welche gesundheitsfördernden Eigenschaften zeichnen die kleine Knolle aus? Lesen Sie hier mehr dazu!

Knoblauch: Darum ist er so gesund!

Knoblauch ist eine gesunde Knolle – wenn da nur nicht der Geruch wäre. Wer den in Kauf nimmt, hat dafür aber ein echtes Powerpaket auf dem Teller. Und das schmeckt nicht nur in den Gerichten der mediterranen Küche. Lecker und gesund wird der Knoblauch also zu einem echten und noch dazu einheimischen Superfood. Erfahren Sie im Folgenden alles zu seinen Eigenschaften!

Was sind die gesunden Eigenschaften des Knoblauchs?

Wie jede Pflanze enthält auch Knoblauch ein ganzes Paket an verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen. Besonders aus ihnen hervor sticht aber das Alliin. Die Aminosäure wird bei Kontakt mit Luft chemisch umgewandelt zu Allicin, einer schwefelhaltigen Verbindung, die den Knoblauch so gesund macht, ihm allerdings auch seinen unverwechselbaren Geruch verleiht.

Aus dem Grund lässt sich Allicin unter anderem in Knoblauchpräparaten wie Kyolic finden, die gezielt auf die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Knolle setzen.

Neben dem Allicin enthält Knoblauch außerdem verschiedene Sulfidverbindungen und für ein Gemüse recht viel Protein sowie nennenswerte Mengen an verschiedenen B-Vitaminen, Kalium, Magnesium und Eisen.[1]

Knoblauch für das Herz-Kreislauf-System

Für Herz und Gefäße sind neben dem Allicin auch die Sulfide und Polyphenole des Knoblauchs wichtig. Im Zusammenspiel können sie sich günstig auf die Blutfette auswirken und womöglich dadurch eine Arterienverkalkung bremsen. Zudem soll die gesunde Knolle für eine verminderte Produktion von Cholesterin in der Leber sorgen und dafür, dass Cholesterin vermehrt abgebaut wird.

Außerdem wirkt Knoblauch durch seine Inhaltsstoffe blutdrucksenkend und die Knolle hat eine positive Auswirkung auf die Blutgerinnung.[2] Dadurch kann Knoblauch zu einem unterstützenden Mittel für Menschen werden, die thrombosegefährdet sind oder unter Herz- und Kreislaufproblemen leiden.

Beim Konsum der gesunden Knolle müssen aber all diejenigen aufpassen, die Blutdruck senkende oder gerinnungshemmende Arzneimittel einnehmen.[3] In großen Mengen kann Knoblauch den Effekt dieser Medikamente ungewollt verstärken oder andere Medikamente blockieren.

Knoblauch unterstützt das Immunsystem

Allicin, dessen Konzentration in rohem Knoblauch sehr hoch ist, dient eigentlich der Pflanze selbst als Schutz vor Keimen. Diese schützende Wirkung entfaltet es aber nicht nur für den Knoblauch selbst. Zusammen mit den Sulfiden kommt die antibiotische, antivirale und pilzabtötende Wirkung des Allicins auch außerhalb der Knoblauchzelle zum Tragen.[4]

Deshalb ist roh verzehrter Knoblauch auch ein beliebtes Hausmittel bei Erkältungen und Erkrankungen der Atemwege.

Knoblauch als Antioxidans

Auch als Radikalfänger glänzt die gesunde Knolle, denn Allicin gilt über seine anderen Eigenschaften hinaus noch als Antioxidans.[5] So kann es die Körperzellen vor freien Radikalen, die in Form von Strahlung, chemischen Stoffen oder Stress dem Körper zusetzen, schützen. Dadurch hat der Knoblauch einen Ruf als Jungbrunnen erworben – eine Eigenschaft, für die so mancher Konsument auch gern den Geruch in Kauf nimmt.

Knoblauch für den Darm

Die keimtötenden Effekte der schwefeligen Verbindungen im Knoblauch können außerdem dem Darm gut tun. Zum einen schaffen sie ein für Parasiten oder Darmwürmer ungünstiges Milieu, ohne dabei der nützlichen Darmflora zu schaden. Zum anderen soll der Knoblauch der Verdauung generell förderlich sein.

Wann ist Knoblauch besonders gesund?

Bei der Zubereitung – etwa durch Erhitzen oder durch längere Exposition an der Luft – reduziert sich der Anteil der gesunden Inhaltsstoffe. Doch auch nach dem Einlegen, Kochen, Dünsten, Backen oder Braten ist noch ein Teil dieser Stoffe vorhanden, sodass sich der Verzehr für die Gesundheit dann immer noch lohnt, wenn jemand den markanten Geschmack der rohen Knolle nicht mag.

Auch beim Trocknen geht ein großer Anteil der besonders gesunden Stoffe im Knoblauch verloren. Daher ist Knoblauchgranulat aus dem Gewürzregal nicht so gesund wie die frische Zwiebel. Das gilt auch für Knoblauch, der lange Transportwege hinter sich hat – etwa Ware aus China. Es lohnt sich also, zu frischen Knollen aus der Region, zumindest aber aus Deutschland zu greifen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen pro Tag in etwa zwei bis fünf Gramm Knoblauch zu essen – die Menge entspricht in etwa einer Zehe.[6] Wer zu viel der gesunden Knolle isst, kann unter Umständen Übelkeit oder Sodbrennen bekommen.

