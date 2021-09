Mit dem Joggen anfangen: Fünf Tipps, um langfristig am Ball zu bleiben

Fragt man Menschen, was sie in ihrem Leben verändern möchten, dann antworten viele, sie würden gern mehr Sport machen oder sich gesünder ernähren. Das regelmäßige Joggen gehört häufig zu den guten Vorsätzen dazu. Kein Wunder: Es ist eine Sportart, die viele Vorteile mit sich bringt. Joggen hilft dabei, überflüssige Pfunde zu verlieren, tut dem Herz-Kreislauf-System gut und hebt die Stimmung.

Nicht selten werden Hobbysportler geradezu süchtig nach dem sogenannten „Runner’s High“. Doch aller Anfang ist oft schwer. Vor allem jene, die sich länger nicht mehr sportlich betätigt haben, brauchen viel Disziplin, um den inneren Schweinehund zu besiegen. Aber es ist möglich. Mit den folgenden fünf Tipps schaffen Sie es, endlich regelmäßige Läufe in Ihren Sportplan zu integrieren.

1. Fangen Sie langsam an

Ein besonders häufiger Anfängerfehler ist der, zu ehrgeizig mit dem Sport anzufangen. Wer es direkt zu Beginn übertreibt, riskiert dabei, sich zu verletzen oder einen besonders schmerzhaften Muskelkater zu erleiden. Versuchen Sie daher, lieber langsam und gemäßigt mit dem Sport zu beginnen. Es ist nicht nötig, innerhalb einer Woche einen Marathon zu laufen. Unternehmen Sie stattdessen lieber Spaziergänge, in die Sie kurze Joggingsequenzen einbauen. Mit der Zeit werden diese Sporteinheiten ganz automatisch länger und die Strecken, die Sie gehen, schrumpfen zusammen.

2. Bleiben Sie hydriert

Im Sommer, wenn beim Sport viel geschwitzt wird, gehen Elektrolyte und Flüssigkeit verloren. Um leistungsfähig zu bleiben und Dehydrierung vorzubeugen, ist es daher wichtig, stets genügend zu trinken. Dies können spezielle Sportgetränke sein, die einige Vorteile gegenüber stillem Wasser besitzen. Insbesondere helfen sie dabei, den Mineralstoffverlust durch das Schwitzen auszugleichen. Gewöhnen Sie sich am besten an, an Tagen, an denen Sie laufen, insgesamt etwas mehr zu trinken. Wenn Sie den Durst schon deutlich spüren, bedeutet das nämlich, dass Sie eigentlich schon zu lange gewartet haben.

3. Nehmen Sie sich Zeit zum Dehnen

Sowohl Dehnübungen zum Schluss als auch sanfte Aufwärmübungen vor dem Lauf helfen dabei, Verletzungen vorzubeugen. Insbesondere bei herausfordernden und ehrgeizigen Läufen ist es nicht ratsam, aus dem Kalten direkt zu starten. Außerdem helfen die Aufwärmübungen dabei, beim Laufen geforderte Muskelgruppen zu kräftigen. Dehnübungen zum Schluss tragen dazu bei, dass Ihre Muskeln sich durch die Belastung nicht verkürzen und Sie langfristig flexibel und gelenkig werden. Besonders nach einem schweißtreibenden Lauf, wenn die Muskeln aufgewärmt sind, ist es effektiv, sich zu dehnen. Die Muskeln sind dann weicher, sodass Sie intensiver in die Dehnung gehen können.

4. Lernen Sie die richtige Lauftechnik

Laufen Sie möglichst aufrecht und achten Sie dabei darauf, dass Po und Bauchmuskeln angespannt sind. Die Arme sind ein Ausgleich und helfen dabei, Sie zu balancieren, während die Schultern locker und entspannt bleiben können. Setzen Sie Ihre Füße genau unter dem Körper auf. Achten Sie auf Ihr Gefühl. Nicht für jeden Menschen ist jede Lauftechnik geeignet. Wer gesunde Füße und Gelenke hat, kann sich beispielsweise einen Barfußlaufstil antrainieren. Bei Fehlstellungen und Vorbelastungen hingegen ist es besser, gut gefedertes Schuhwerk zu nutzen. Wenn Sie Schmerzen spüren, nehmen Sie diese ernst und zum Anlass, Ihr Schuhwerk und Ihren Laufstil anzupassen.

5. Atmen nicht vergessen

Beim Laufen ist es essenziell, den Körper mit ausreichend Sauerstoff versorgen zu können. Besonders Bewegung in der Natur tut gut, weil Sie dabei viel frische Luft einatmen. Im besten Fall passt sich der Atem dabei organisch den Bewegungen an. Versuchen Sie, nichts krampfhaft zu erzwingen. So können Sie die nötige Ausdauer erlernen, um auch längere Strecken zu bewältigen. Atmen Sie tief durch die Nase ein. Oftmals wird der Atem bei der Anstrengung flach und oberflächlich. Besser ist es jedoch, wenn Sie es schaffen, tief in den Bauch zu atmen. So ist es möglich, das gesamte zur Verfügung stehende Lungenvolumen zu nutzen.