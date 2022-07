Warum Sie Zwiebeln nicht neben Kartoffeln lagern sollten

Lagern in Ihrem Vorratsschrank die Kartoffeln zusammen mit den Zwiebeln? Diese Kombi ist zwar beliebt, aber nicht ideal. Die unmittelbare Nähe der beiden Lebensmittel sollte man vermeiden, erklärt die Verbraucherzentrale Thüringen. Denn Zwiebeln nehmen die Feuchtigkeit der Kartoffeln auf und beginnen dann schneller zu faulen.

Auch für die Vorratshaltung von weiteren Lebensmitteln haben die Verbraucherschützer einen Tipp parat: So sollten Mehl, Nudeln, Hülsenfrüchte oder Reis sofort nach dem Einkauf zu Hause in luftdicht verschließbare Behältnisse umgefüllt werden. So lasse sich Schädlingsbefall und vorzeitiger Verderb vermeiden.

Finger weg von ausgebeulten Konserven

Vorratskonserven werden am besten dunkel und bei maximal 19 Grad gelagert. Sind die Dosen ausgebeult, Finger weg! Das kann auf Bakterienbefall hindeuten. Die Konserven sollten dann nicht mehr verzehrt werden, so Tina Hanke, Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale.

Ist auf Lebensmitteln der Hinweis «Vor Wärme schützen» angegeben, vertragen diese Produkte durchaus Zimmertemperatur. Sie sollten allerdings nicht direkt der Sonne oder Heizungswärme ausgesetzt werden.