Wein aus der Region - charakterstark und authentisch

Aus weißen Rebsorten gekeltert: Riesling und Rivaner



Ein typisches Weißweingebiet befindet sich an Mosel-Saar-Ruwer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es bringt den säurebetonten Riesling und den Rivaner (Müller-Thurgau) hervor, die ökologisch und mit viel Handarbeit an felsigen Hängen in halsbrecherischer Höhe angebaut werden. Bekannt ist die romantische Saarschleife, wo Weinbau betrieben wird, seit die Römer vor 2.000 Jahren die ersten Weinreben aus Italien mitbrachten. In den weißen Trauben bleibt die Säure gut erhalten, wenn es tagsüber warm, doch nachts kühl ist. So erfrischt der leicht säuerliche Weißwein als gespritzter an schwül-warmen Sommerabenden.



Trockener Weißwein aus der Region Saale-Unstrut



Die Weinberge an Saale und Unstrut bestehen aus Buntsandstein und Muschelkalk. Die Region ist niederschlagsarm, bekommt aber reichlich Sonnenschein. Sie bringt saftig-fruchtige Weiß- und Grauburgunder, Müller-Thurgau und Silvaner hervor. Der umweltschonende Weinanbau kombiniert moderne Technik sinnvoll mit bewährten traditionellen Methoden. Verglichen mit anderen deutschen Weinbaugebieten, liegt der Ertrag hier aber weit darunter. Der kleinste eingetragene Weinberg befindet sich in Erfurt, vom Domplatz aus gesehen, am Südhang der Citadelle Petersberg.



Bordeaux - Europas größte Weinregion



Weine aus Bordeaux sind ein Aushängeschild für ihre Region im Südwesten Frankreichs und unter Weinkennern weltweit beliebt. Die Böden setzen sich aus ton- oder sandhaltigem Kiesel zusammen, die Rebstöcke müssen sich sehr tief nach Feuchte und Nährstoffen durcharbeiten. Auf mehr als 90 Prozent der Anbaufläche wachsen rote Trauben, vor allem Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.



Merlot ist die in Bordeaux am weitesten verbreitete Rebsorte. Zusammen mit Cabernet Franc erzeugen die Winzer einen komplexen runden Wein, mit Aromen von Waldbeere, Schwarzkirsche, Pflaume und Feige sowie Schokolade. Beliebt ist die cremig-seidige Tanninqualität. Diese Rotweinsorte passt hervorragend zu dunklem Fleisch und würzigem Käse.



Die dunkelrote Traube Cabernet Sauvignon trägt in ihrer dicken Schale Farb- und Gerbstoffe, die reiche, aber weiche Tannine bilden. Daraus wird ein vollmundiger fruchtiger Cabernet Sauvignon gekeltert, im Cuvée oder reinsortig. Dieser Rotwein begleitet Grillgut, wie beispielsweise marinierte Lammkoteletts, Wildgerichte und Steinpilze.

Primitivo aus Apulien - ein wuchtiger Rotwein aus Italien



Seinen außerordentlichen Biss erhält der starke Rotwein durch den mineralhaltigen Boden, der Eisenoxid, Kalkstein, Lehm und Sand enthält. Im südlichen Italien gelegen, ist die Weinregion des Primitivo vom Meeresklima mit viel Sonne und frischer Seebrise geprägt. Der Primitivo macht mit seiner rubinroten Farbe und violetten Reflexen Appetit, er ist gut trinkbar. Sein Bukett duftet nach dunklen Früchten ( Pflaumen, Kirschen) und feinen würzigen Noten ( Vanille, Rosmarin). Der kräftige Primitivo ist mit sanften Tanninen und mäßiger Säure sehr angenehm am Gaumen. Sein Alkoholvolumengehalt beträgt zwischen 13 und 15 Prozent.