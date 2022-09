Zahnärzte warnen vor herkömmlichen Energydrinks

Wovor warnen Zahnärzte?

Sport- und Energydrinks werden vor allem benutzt, um den Körper leistungsstark zu halten. Dazu ist in ihnen vor allem Zucker, Koffein, Vitaminzusätze und verschiedene andere Supplemente enthalten. Während Sportgetränke besonders häufig auch isotonische Getränke sind und mit ihren Mineralien und Kohlenhydraten positive Eigenschaften haben können, sind in Energydrinks wenig gesunde Inhaltsstoffe enthalten. Problematisch ist für den Zahn primär die Fülle von Säuerungsmitteln in Energydrinks und auch deren Art. Während in Cola häufig Phosphorsäuren enthalten sind, verwenden Energydrinks vorwiegend Citronensäure und andere, die den Zahnschmelz besonders weich machen.

Zahnschmelz wird angegriffen

Die enthaltenen Säuren machen den Zahnschmelz also weich und damit schützt dieser den Zahn weniger zuverlässig. Ist dieser dann geschädigt, bietet er eine große Angriffsfläche für Karies und damit wird die Integrität der Zähne direkt angegriffen. Vor allem, wenn entsprechende Getränke täglich konsumiert werden, hat der Zahnschmelz keine Zeit sich zu regenerieren und wieder richtig auszuhärten. Auf einen täglichen Konsum sollte also verzichtet werden, aber nicht nur Energydrinks machen in dieser Hinsicht Probleme. Auch Fruchtsaftgetränke wie Orangensaft und Grapefruitsaft haben einen hohen Säureanteil und weichen den Zahnschmelz auf. Nach dem Konsum von Energydrinks und anderen säurehaltigen Getränken, sollte also direkt im Anschluss der Mundraum mit Wasser gespült und einen Tag auf den Konsum weiterer Energydrinks verzichtet werden.

Neuartige Energydrinks verzichten auf Säuren

Start-ups aus der Lebensmittelbranche arbeiten inzwischen auch an einem neuartigen Energy Drink. Dieser verzichtet auf Zucker, aber auch auf diverse Säuren. Mit natürlichen Inhaltsstoffen wird der Körper dagegen an anderer Front fit gemacht. Wie viel besser diese neuen Energydrinks im direkten Vergleich sind, muss noch ermittelt werden, allerdings spricht der Verzicht auf Zucker und diverse Säuren für sich. Inzwischen wird auch vermehrt auf natürliche Bestandteile wie Ginseng, Grünteeextrakt und anderen natürlichen Superfoods zurückgegriffen. Gerade diese natürlichen Bestandteile stärken nicht nur die körpereigenen Abwehrkräfte, auch bieten sie Karies und Plaque keine Angriffsfläche.

Zuckerersatzstoffe gegen Karies

Der Einsatz von Zuckerersatzstoffen hat mehrere Effekte. Zuerst wird damit die Kalorienanzahl der Getränke auf nahe null reduziert, gleichzeitig wird damit verhindert, dass der Zahn von Karies befallen werden kann. Denn Karies wird durch verschiedene Bakterien verursacht, die sich vom Zucker im Mundraum ernähren. Fehlt dieser Zucker, kann sich auch kein Karies ausbreiten. Diese scheiden wiederum Säuren ab, die den Zahnschmelz angreifen und den Zahn dadurch ohne Schutz zurücklassen. Vor allem der versteckte Zucker in vielen hoch verarbeiteten Lebensmitteln wird häufig nicht beachtet. Für die Zähne ist es deswegen von großer Wichtigkeit, möglichst auf Zucker zu verzichten. Xylit, Sorbit, Erythrit, Acesulfam K und viele weitere sind entsprechende Zuckerersatzprodukte, die das ermöglichen.

Zuckerersatzstoffe sind nicht schädlich

Seit Jahren hält sich die Mär, der schädlichen Zuckerersatzstoffe. Das Gegenteil ist aber der Fall. Neben den guten Eigenschaften für die Zähne, können Zuckerersatzstoffe verstoffwechselt werden, ohne den Blutzucker ansteigen zu lassen. Auch sind sie nicht krebserregend, wie oft behauptet wird. Vor allem besitzen sie nahezu keine Kalorien, was gerade bei Getränken von großem Vorteil ist. Diese sind häufig die heimlichen Dickmacher. Limonaden, Cola und Brausegetränke machen die Gesellschaft immer dicker und sorgen für diverse Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Negative Effekte können Stoffe wie Xylit, Erythrit und Acesulfam K aber trotzdem haben. Immer häufiger kommt es zur Lebensmittelunverträglichkeit mit den Ersatzstoffen. Bei zu großem Genuss können solche Getränke schnell abführend wirken.

Fazit

Herkömmliche Energydrinks, aber auch Fruchtsäfte wie Orangensaft und Grapefruitsaft können für die Zähne sehr schädlich sein. Vor allem bei täglichen Konsum hat der Zahnschmelz keine Chance sich zu erholen. Der Zucker sorgt im Mund für ein perfektes Milieu, damit sich Karies breit machen kann. Inzwischen gibt es aber auch Alternativen, die andere Säuren nutzen und Zuckerersatzstoffe nutzen. Vor allem diese Getränke können gute Alternativen sein, um nicht nur die Zähne zu schützen. Auch die Gesundheit freut sich über weniger weißen Zucker. Gerade in der heutigen Zeit, wenn Zucker in immer mehr Lebensmitteln zu finden ist, viele Getränke stark mit Zucker versetzt werden und die Gesellschaft in der Tendenz immer kränker wird, sollte möglichst ein Zuckerersatzstoff eingesetzt werden.