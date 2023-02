Fachkräftemangel in der IT: Wo liegen ungenutzte Chancen?

Der Fachkräftemangel in der Informationstechnologie ist ein globales Problem, das für viele Länder eine große Herausforderung darstellt. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, sind Unternehmen immer stärker auf die Fähigkeiten der IT-Systeme angewiesen, und der Bedarf an Fachkräften mit den richtigen Qualifikationen steigt.

Um das Problem des Fachkräftemangels anzugehen, ist es wichtig, die ungenutzten Möglichkeiten und potenziellen Lösungen zur Überbrückung dieser Kluft zu ermitteln. Zwei noch zu wenig genutzte Optionen sind das Werben von Quereinsteigern und die Qualifikation von bereits vorliegenden Angestellten. Wie gestalten sich diese Potenziale?

Der wachsende Bedarf an IT-Fachkräften

Die Informationstechnologie (IT) ist heute ein integraler Bestandteil von Unternehmen in jeder Branche der modernen Welt. Mit der wachsenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen steigt auch der Bedarf an Fachkräften mit Kenntnissen und Fähigkeiten in diesem Bereich.

Da immer mehr Unternehmen auf Technologielösungen zurückgreifen, gibt es einen zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften, die diese Aufgaben übernehmen können. Dies hat zu einer enormen Belastung für die Unternehmen geführt, die sich darum bemühen, genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um ihren Bedarf zu decken.

Chancen, die IT-Branche & Arbeitsplätze mit IT-Aufgaben zu unterstützen

Eine gute Nachricht ist es, dass junge Generationen bereits ein hohes Verständnis für IT-Themen haben. Deshalb bieten sich für IT-Berufe Quereinsteiger besonders gut an. Mit den richtigen Fortbildungen können sie gut an die Herausforderungen der Branche angepasst werden. Weiterbildungen können ebenfalls gut genutzt werden, um bereits im IT-Bereich arbeitende Fachkräfte besser auszubilden.

Quereinsteiger für die IT-Branche gewinnen

Ein Ansatz zur Lösung dieses Problems besteht darin, potenzielle Quereinsteiger aus anderen Bereichen zu ermutigen, in der IT zu arbeiten.

➔ Ein Zustrom von branchenfremdem Personal kann neue Perspektiven, frische Ideen und unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen, die einen Mehrwert darstellen und zur Entwicklung innovativer Lösungen beitragen können.

Diese Personen haben möglicherweise auch übertragbare Fähigkeiten entwickelt, die in einer IT-Funktion eingesetzt werden können, wie Führungs-, Kommunikations- oder Problemlösungsfähigkeiten, die sich in einem Unternehmen als unschätzbar erweisen können.

Ferner verfügen diejenigen, die in benachbarten Bereichen wie dem Ingenieurwesen tätig sind, möglicherweise bereits über Kenntnisse, die für eine IT-Tätigkeit relevant sind, was ihren Einstieg in den Sektor beschleunigen könnte.

Selbst ohne eine themenverwandte Arbeit haben immer mehr Menschen aus dem Alltag bereits ein höheres Verständnis für den IT-Bereich. Auch sie können mit den geeigneten Strategien schnell angelernt werden.

Bestehende IT-Fachkräfte stärken

Neben der Anwerbung neuer Talente sollten sich Arbeitgeber auch darauf konzentrieren, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken.

● Ihnen können durch Konferenzen, Webinare und Online-Kurse kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten geboten werden, damit sie über Branchentrends und bewährte Verfahren auf dem Laufenden bleiben.

● Darüber hinaus könnten Unternehmen in Mentorenprogramme investieren, die erfahrene Fachkräfte mit Berufsanfängern zusammenbringen, um die Beziehungen zwischen Nachwuchskräften zu pflegen und ihre beruflichen Netzwerke innerhalb des Unternehmens auszubauen. Das fördert auch die Zusammenarbeit zwischen Teams mit unterschiedlichen Fachkenntnissen.

Strategien, um Quereinsteiger und Angestellte zu unterstützen

Es gibt verschiedene Ansätze, die Firmen dabei helfen können, den Fachkräftemangel zu beheben:

● Um talentierte Quereinsteiger für IT-Funktionen zu gewinnen, sollten Arbeitgeber Anreize wie Studienbeihilfen und Zertifizierungsprogramme anbieten, die ihnen helfen, die für diese Funktionen erforderlichen technischen Fähigkeiten zu erwerben.

● Darüber hinaus können Arbeitgeber in Erwägung ziehen, Praktika oder Lehrstellen anzubieten, die potenziellen Bewerbern einen Einblick in die Branche geben, bevor sie sich für eine Vollzeitstelle entscheiden.

● Die Unternehmen sollten sich auch über bestehende Ausbildungsprogramme von Universitäten und anderen Einrichtungen informieren und diejenigen finanziell unterstützen, die sich außerhalb der Arbeitszeit weiterbilden wollen.

● In einigen Fällen kann es für Arbeitgeber von Vorteil sein, flexible Arbeitszeiten oder Möglichkeiten der Fernarbeit anzubieten, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, ihre Zeitpläne flexibler zu gestalten und gleichzeitig Zeit für zusätzliche Qualifikationen zu haben, wenn sie dies wünschen.

Fazit – Chancen der zunehmenden Digitalisierung des Alltags in Bezug auf den Fachkräftemangel in der IT

Da die Technologie im Laufe der Zeit immer weiter fortschreitet, wird ihre Bedeutung im beruflichen und privaten Leben unweigerlich weiter zunehmen. Umso wichtiger ist es, dass man genügend qualifiziertes Personal mit geeigneten Fähigkeiten schafft, das effizient und sicher mit der Komplexität der Technologie umgehen kann. Dies ist nur möglich, wenn Unternehmen heute entschiedene Maßnahmen ergreifen, um den derzeitigen Mangel an Fachkräften in diesem Bereich zu beheben.

Da die Technologie im täglichen Leben immer wichtiger wird, gibt es immer mehr Menschen mit einem Grundverständnis für komplexe IT-Themen. Durch Investitionen in Rekrutierungsstrategien, die sich sowohl an Quereinsteiger als auch an Weiterbildungsprogramme für bestehende Mitarbeiter richten, können Unternehmen aus einem breiteren Pool für qualifizierte Fachkräfte schöpfen.