Abenteuer Schwangerschaft - Was jetzt wichtig ist

Der Körper verändert sich

Das Blutvolumen des Körpers nimmt zu, wodurch die Herzfrequenz steigt und es hin und wieder zu Herzklopfen kommen kann. Das ist dem schnelleren Puls geschuldet und kein Grund zur Besorgnis. Außerdem kann das höhere Blutvolumen zu warmen Händen und Füßen führen, aber auch zu einer rosigen und glatten Haut.



Auch die Schleimhäute werden etwas trockener, wodurch vermehrt Zahnfleischbluten auftreten kann. Aus diesem Grund ist eine gute Zahnhygiene und der regelmäßige Besuch bei einem Zahnarzt unerlässlich.



Die Brust bereitet sich vor

Schon zu Beginn stellt sich die Brust auf das spätere Stillen ein. So werden die Drüsen, die zur Milchproduktion beitragen, stimuliert. Das sorgt dafür, dass die Brustwarzen beginnen hervorzustehen. Auch die Brustwarzenhöfe werden dunkler. Folglich wächst die Brust und ist empfindlich. Schon jetzt kann es ratsam sein, einen größeren BH zu kaufen.



Ausfluss in der Frühschwangerschaft

Durch den veränderten Hormonhaushalt ändert sich auch der Ausfluss in Bezug auf Konsistenz, Farbe und Menge. Im frühen Stadium ist er eher klar bis milchig und dickflüssig bis schleimig. Dadurch soll der Körper vor Infektionen geschützt werden. Hin und wieder kommt es aber auch zu bräunlichem Ausfluss. Dieser ist meist völlig harmlos und tritt aufgrund erhöhter Durchblutung auf.



Darmbeschwerden sind keine Seltenheit

Ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird, aber vor allem in der Schwangerschaft oft auftaucht: Verstopfung. Jedoch kann der Darm durch ein Müsli mit Leinsamen in Schwung gebracht werden. Auch Enddarmbeschwerden wie Hämorrhoiden oder Juckreiz können auftreten. Dagegen gibt es Cremes, die auch in der Schwangerschaft genutzt werden dürfen.



Einschränkungen zum Wohle des Babys

Ganz wichtig ist es, auf Alkohol und Nikotin zu verzichten. Wird Alkohol getrunken, so gelangt dieser über die Plazenta zu dem Baby und es kann schon im Mutterleib betrunken werden, da die Leber den Alkohol nicht abbauen kann. Das hat weitreichende Folgen für die Entwicklung. Auch das Rauchen hat eine solche Wirkung, weswegen eine Abgewöhnung unerlässlich ist. Wird die Entwöhnung nicht aus eigener Kraft geschafft, so kann Rat und Unterstützung bei einer Hebamme erfragt werden.

Ernährung in der Frühschwangerschaft

Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für die Schwangerschaft. Auf dem Speiseplan sollte daher viel grünes Gemüse und eisenreiche Lebensmittel stehen. Roher Fisch, Fleisch und Rohmilchprodukte sind hingegen verboten. Sie bieten großes Potenzial für verschiedene Krankheitserreger. Da die benötigten 400 µg an Folsäure nicht alleine über die Nahrung aufgenommen werden können, sollte von Beginn an ein Folsäurepräparat eingenommen werden.