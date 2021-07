Abwechslungsreicher Familienspaß - und das bei jedem Wetter

Auch das LEGOLAND Discovery Centre Oberhausen hat nun endlich wieder seine Türen für alle Nachwuchs-Meisterbauer*innen geöffnet.

Das neue Hygienekonzept im LEGO Indoorspielplatz garantiert Familien einen sicheren und sorgenfreien Ausflug. Neben unterschiedlich thematisierten Baustationen können kleine und große Besucher*innen auch zwei Indoorfahrgeschäfte, ein 4D Kino und das Ruhrgebiet im Miniaturformat, komplett aus LEGO Steinen gebaut entdecken.

Das LEGOLAND Discovery Centre Oberhausen und SEA LIFE Oberhausen kann zur Zeit nur mit vorgebuchten Onlinetickets, einer medizinischen oder FFP Maske, so wie einem tagesaktuellen, negativen Coronatest besucht werden.

Foto: Legoland

Direkt am CentrO in Oberhausen können Familien einen ganzen Tag ein buntes Freizeitangebot genießen. Mit einem Kombiticket für das SEA LIFE und das LEGOLAND Discoovery Centre Oberhausen ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

In Oberhausens buntestem Indoorspielplatz dreht sich alles um Bauen, Staunen und Spielen. Im MINILAND der Freizeitattraktion können große und kleine Besucher*innen bekannte Sehenswürdigkeiten aus Ruhgebiet und Rheinland, komplett aus LEGO Steinen nachgebaut, bewundern. Ein besonderes Highlight ist hierbei das bisher größte Modell der Ausstellung: Der Kölner Dom. Mit 272.000 verbauten LEGO Steinen und einem Gewicht von rund 227kg ist das Bauwerk ein echter Hingucker. Neben vielen weiteren spannenden und witzigen LEGO Modellen steht das kreative Bauen mit den bunten Steinen im Vordergrund. Im Modellworkshop können junge Nachwuchsmodellbauer*innen sich Tipps und Tricks von echten LEGO Profis abholen. Danach geht es weiter auf die rund 240qm große Pirateninsel. Hier können an besonderen Bautischen Piratengeschichten zum Leben erweckt werden, oder es geht hoch hinaus aufs Piratenschiff auf dem sich allerlei Überraschungen beim Klettern entdecken lassen. Eine ganz besondere Erfahrung zum Abschluss bietet das hauseigene LEGO 4D Kino. Hier werden nicht nur tolle LEGO Kurzfilme in 3D gezeigt. Nein, hier regnet es, es stürmt und es schneit sogar im Kinosaal.

Foto: Sea Life Oberhausen

Besucher*innen haben im SEA LIFE Oberhausen die Möglichkeit, sich auf die Reise von den Quellen des Rheins bis in die Tiefen des pazifischen Ozeans zu begeben. Mit über 5.000 Meeresbewohnern in mehr als 50 speziell angelegten Becken und einer Ausstellungsfläche von rund 4.000 Quadratmetern befindet sich in Oberhausen das größte SEA LIFE Aquarium Deutschlands.

Nur wenige Meter vom LEGOLAND Discovery Centre Oberhausen entfernt, liegt das SEA LIFE Oberhausen. Es ist mit seinem 1,5 Millionen Liter Wasser fassenden Ozeanbecken das größte SEA LIFE Aquarium in Deutschland. Zudem beherbergt es Deutschlands größte Haiaufzucht in der unter anderem die im SEA LIFE geborenen Schwarzspitzenriffhai Jungtiere unter besten Bedingungen heran wachsen können. Vor allem der zehn Meter lange Acrylglastunnel im SEA LIFE begeistert viele Besucher*innen von nah und fern. In dem 1,5 Millionen Liter fassenden Ozeanbecken können der majestätische Rundkopf-Geigenrochen „Rhina“, verschiedene Haifischarten und die große Grüne Meeresschildkröte „Twiggy“ aus nächster Nähe beobachtet werden. Im Themenbereich „Mangroven hautnah“ gibt es ebenfalls Faszinierendes zu entdecken: Erstmalig sind nun auch krabbelige Landbewohner in die Ausstellung eingezogen: Stabheuschrecken zum Beispiel sind Meister der Tarnung und lassen sich kaum von Ästen unterscheiden. Mutige Entdecker haben die Möglichkeit die neuen Dschungelbewohner hautnah zu erleben und ihr Wissen im Rahmen der Forscher Camps zum Beispiel an der Mikroskop-Station unter Beweis stellen.

Das Kombiticket für garantierten Einlass können Besucher erwerben auf www.LEGOLANDDiscoveryCentre.de/Oberhausen oder www.sealife.de/oberhausen .