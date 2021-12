Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Sie und Ihn

Weihnachten steht vor der Türe und wie alle Jahre wieder, fragt man sich auch dieses Jahr, was man dem Liebsten oder der Liebsten zum Fest der Liebe schenken soll . Das ist aber gar nicht so einfach, denn es soll originell, einzigartig, persönlich und gleichzeitig eine riesen Überraschung sein. Im folgenden Artikel haben wir die besten Geschenkideen für das Weihnachtsfest zusammengestellt, sodass mit Sicherheit etwas für die Liebsten dabei sein wird.

Geschenkidee für das Weihnachtsfest 2021

Die Bescherung mit dem Liebsten oder der Herzdame ist immer etwas ganz Besonderes an Weihnachten, dem Fest der Liebe. Hierbei geht es nämlich nicht nur um eine schöne Verpackung, sondern um ein ganz besonderes Geschenk für einen geliebten Menschen, an das er sich noch lange erinnern soll. Die beliebtesten Geschenkideen für dieses Weihnachten sind:

Romantische Weihnachtsgeschenke

Zum Fest der Liebe darf es auf jeden Fall knistern, egal ob man frisch verliebt oder schon jahrelang zusammen ist. So macht man einem besonderen Menschen eine ganz besondere Freude und verbringt Zeit miteinander. Beim Klassiker handelt es sich natürlich um einen Gutschein für ein Candle-Light-Dinner, für romantische Stunden zu zweit. Ebenso ein unvergesslicher Liebesbeweis zu Weihnachten kann ein Gutschein für ein Romantikwochenende in den Bergen mit Wellness Angeboten o. ä. sein - Perfekt für verliebte Stunden zu zweit. Soll es nach dem Spa zu zweit noch ein wenig romantischer bzw. erotischer werden, gibt es diesbezüglich ebenso diverse Gutscheine zum Einlösen. Schauen Sie doch gleich mal hier, wenn Sie zum Beispiel einen Promo Codes auf Lieferando-Bestellungen möchten.

Kulinarische Weihnachtsgeschenke

Feinschmecker können sich auf Weihnachten freuen, denn für sie gibt es besonders leckere Geschenke. An Weihnachten werden in der Regel nur die allerbesten Spezialitäten, bezüglich Speisen und edlen Tropfen, verschenkt. Im Rahmen einer gemeinsamen kulinarischen Stadtführung werden solche Spezialitäten besonders gut schmecken. Und für diejenigen, die Feines gerne in flüssiger Form zu sich nehmen, bietet sich z. B. ein Bierbraukurs in einer tollen Stadt an.

Aktive Weihnachtsgeschenke

Abenteuerlustige Naturfreunde und Action Fans dürfen an Weihnachten natürlich auch nicht zu kurz kommen. Coole Erlebnisgeschenke könnten ein Outdoor Wochenende im hohen Norden oder eine Fahrt mit einem Ferrari sein. Ebenso sind Husky Trekking oder eine Schlittenhundefahrt voller Action und Spaß im Freien sehr beliebt. Die anschließende Übernachtung könnte in einem Baumhaus- oder Bauwagenhotel oder auch in einem Zelt hoch oben in den Baumwipfeln erfolgen, um das Geschenk abzurunden.

Kreative Weihnachtsgeschenke

Kreative und originelle Weihnachtsgeschenke sind total beliebt dieses Jahr. Hierbei ist die Kreativität des Empfängers gefragt, wobei es sich um Workshops handeln kann, die nach seinem Gusto sind. Es gibt z. B. Fototouren, bei denen man sich künstlerisch austoben kann, interessiert man sich für Fotografie. Oder beim Parfum-Workshop kann man sein ganz eigenes, individuelles Parfum herstellen, das sonst niemand besitzt. Ebenso könnte es sich hierbei um einen Besuch eines Secret Escape Games handeln, bei dem viel Fantasie gefragt ist.

Traditionelle Weihnachtsgeschenke

Besonders wer seinen Partner schon lange kennt, weiß in der Regel, was ihm gefällt. Steht jemand total auf Schmuck oder hat ein absolutes Lieblingsparfum, dass zufällig immer kurz vor Weihnachten leer geht, ist das wohl ein wichtiger Hinweis.

Geschenke für den kleinen Geldbeutel

Es gibt aber auch schöne, romantische und individuelle Geschenke für den kleinen Geldbeutel. Ein romantischer Abend zu Hause mit einem selbst gekochten Menü und einem leckeren Wein ist auch sehr vielversprechend und kann ganz gemütlich mit einer Massage oder dem gemeinsamen Lieblingsfilm ausklingen. Oder ein Fotobuch mit den gemeinsamen Erlebnissen ist auch ein sehr privates und kreatives Geschenk zum Weihnachtsfest.

Fazit

Natürlich ist es nicht immer einfach, alle Jahre wieder das perfekte Geschenk für die bessere Hälfte zu finden. Hangelt man sich aber an den o. g. Tipps entlang, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, egal ob romantisch, außergewöhnlich, kulinarisch, kreativ usw. Hauptsache es macht Spaß und man verbringt im besten Fall Zeit miteinander, denn die ist unbezahlbar.